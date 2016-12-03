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Kaby Lake beklentinin altında

Çeşitli kaynakların yaptığı testler sonucunda Intel'in merakla beklenen Core i7 7700K işlemcisi ve yeni Z270 serisi anakartı beklentilerin altında kalmışa benziyor.
2 yıl
5,3b
1
44
İşlemci
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Yapılan testler sonucunda Intel Kaby  Lake-S serisinde tepeye konumlandıracağı i7 7700K performans olarak beklentilerin altında kalmışa benziyor.

14nm+, verimlilik diyoruz, peki performans?

 Intel sunumlarda verimliliğe ve yazılım tarafında yeteneklerine dikkat çekmişti. Daha kısa sürede daha değişken ve gerektiğinde 14nm+ üretim sayesinde daha yüksek frekanslarda daha kararlı ve daha uzun süre kalabiliyordu yeni Kaby Lake serisi. Peki performansı ne alemde?
 Görünüşe bakılırsa performans olarak OC yapılmış Skylake işlemcilerden öteye gidemiyor. Zira 4GHz'e sabitlenmiş 7700K ve 6700K arasında çok çekirdek perfomansında %0.86, tek çekirdek performansında ise %0.02 fark var ve Skylake tabanlı i7 6700K önde.
Çekirdek frekansları kutudan çıktıkları haliyle  i7 7700K için 4.2-4.5GHz, i7 6700K için 4.0-4.2GHz iken tek çekirdekte %8.88, çok çekirdekte %7.4 performans farkı oluşuyor ve i7 7700K önde gidiyor.
Toparlayacak olursak performans artışının büyük oranda -neredeyse tamamen- frekans farkından geldiğini söylemek mümkün. Diğer taraftan OC durumunda güç tüketimi ve ısınma konusunda da yerini alacağı i7 6700K'e göre daha tutumsuz olduğunu söylemek mümkün. 
 Sonuçlara aşağıdaki galeriden erişebilirsiniz.

http://wccftech.com/intel-core-i7-7700k-vs-core-i7-6700k-cpu-performance-tests/ Yorum Yaz
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mcgul 2 yıl en beğenilen
Fırsat bu fırsat amd hadi görüyüm seni...
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alprkrkmz 2 yıl
Amd için bulunmaz fırsat.
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eric13 2 yıl
Valla Zen icin mukemmel ortam boyle firsat bir daha ayagina gelmez Amd
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jjudge 2 yıl
Merhabalar. Ben bir pc toplamaya karar verdim .Biraz arastirmalarim sonucunda kendime uygun olabilecek bir sistem hazirladim. Fakat pek anlayamadiim konu da bu bilesenlerin birine uyumlu olmasi sizce asagida verecegim bilesenler birbirine uyumlu mu ?
Oynadigim oyunlar lol , h1z1, csgo, tarzi oyunlar

Anakart: msi A68HM-E33 V2 soket FM2+ DDR3 2133MHz(O.C)
İslemci: Amd athlon x4-860k 3.7 ghz fm2+ quite coocooler
Ekran karti: r7 370 2gb gddr5 256bit (sapphire, gigabyte, xfx bunlar iyi mi bilmiyorum ama msi ya gore daha uzuclar ne gibi farklari var?)
Ram: Kingston 4GB Hyperx Fury DDR3 1600MHz CL10 White PCRam
Hdd: eski pc m den kalma 320 gb Sata / 8 mb cache
Kasa : 300 w , 230v , 50 hz guc kaynagina sahip eski pc min kasasi
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Bosu 2 yıl
Bir yandan çöp çıktı diyorsunuz bir yandan da bu çöp dediğiniz sistemlerin önerisini yapıyorsunuz, pes yani.
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berke_17 2 yıl
amd konuya bekleniyor yerse
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k2fg9 2 yıl
Kaby lake çöp çıktı. Ben de bekliyordum ama yapacak bir şey yok.
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Robot Doktoru 2 yıl
Yüksek gpu ihtiyaci varsa Kaby Lake sky lake a karşı alınır. Yani masa üstünde 6. Veya 7. Fark etmez mobilde önemli ama yinede çok takılınacak seviyede değil bence
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Mutlak.Sıfır 2 yıl
İşte bunlar hep rekabetsiz ortamın sonucu, az kaldı değişecek bu durum.
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UltrAslan_06 2 yıl
Bu intel iyice saçmalamaya başladı.Amd nin bu intele tokat vurma zamanı geldi de geçiyor bile inteli seviyordum.Bu ahberlerden sonra gözümden de gönlümden de düşmeye başladı.
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KacaKTV 2 yıl
Kably Lake in performansinin böyle olacagi zaten belliydi niye sasirdiniz anlayamadim. Intel zaten bu şekilde bir politika izliyor daima rakip yok cünkü. Adamlar skylake i pas gecip zen veya kaby lake bekliyorlardı. Skylake şuan en stabili ve güçlü diyebiliriz. Amd zen yine cuvallayacak fx serisinden farkli birsey beklemiyorum 9590 tarzi birsey yapip inteli gectik diyecekler. Tek cekirdek performansı vasat olacak. Amd nin phenom ve athlon serisini yalalamasi lazim. Dolar bu seviyedeyken işler iyice karışır ama bana göre Zen islemcilerde sıkıntı var coktan cikmaliydi
1 Yanıt Yanıtla
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selmand 2 yıl KacaKTV
KacaKTV
Kably Lake in performansinin böyle olacagi zaten belliydi niye sasirdiniz anlayamadim. Intel zaten bu şekilde bir politika izliyor daima rakip yok cünkü. Adamlar skylake i pas gecip zen veya kaby lake bekliyorlardı. Skylake şuan en stabili ve güçlü diyebiliriz. Amd zen yine cuvallayacak fx serisinden farkli birsey beklemiyorum 9590 tarzi birsey yapip inteli gectik diyecekler. Tek cekirdek performansı vasat olacak. Amd nin phenom ve athlon serisini yalalamasi lazim. Dolar bu seviyedeyken işler iyice karışır ama bana göre Zen islemcilerde sıkıntı var coktan cikmaliydi

Kabylake lerde sıkıntı büyük baya ısınıyor aslında.

Amd konusunda dediklerinize katılıyorum.
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JoeyBane 2 yıl
zenciler gelir birazdan AM4 you
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cleartdragon 2 yıl
Aynen öyle zaten zen serisini bekliyorum, program performansına bizzat tanık olmam lazim ki alayım, oyunlardaki fps testleri yada benchmark skorlarıda yeterli değil, intelin verdiği güveni vermedi henüz amd bana
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