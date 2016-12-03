Kaby Lake beklentinin altında

Yapılan testler sonucunda Intel Kaby Lake-S serisinde tepeye konumlandıracağı i7 7700K performans olarak beklentilerin altında kalmışa benziyor.

14nm+, verimlilik diyoruz, peki performans?

Intel sunumlarda verimliliğe ve yazılım tarafında yeteneklerine dikkat çekmişti. Daha kısa sürede daha değişken ve gerektiğinde 14nm+ üretim sayesinde daha yüksek frekanslarda daha kararlı ve daha uzun süre kalabiliyordu yeni Kaby Lake serisi. Peki performansı ne alemde?

Görünüşe bakılırsa performans olarak OC yapılmış Skylake işlemcilerden öteye gidemiyor. Zira 4GHz'e sabitlenmiş 7700K ve 6700K arasında çok çekirdek perfomansında %0.86, tek çekirdek performansında ise %0.02 fark var ve Skylake tabanlı i7 6700K önde.

Çekirdek frekansları kutudan çıktıkları haliyle i7 7700K için 4.2-4.5GHz, i7 6700K için 4.0-4.2GHz iken tek çekirdekte %8.88, çok çekirdekte %7.4 performans farkı oluşuyor ve i7 7700K önde gidiyor.

Toparlayacak olursak performans artışının büyük oranda -neredeyse tamamen- frekans farkından geldiğini söylemek mümkün. Diğer taraftan OC durumunda güç tüketimi ve ısınma konusunda da yerini alacağı i7 6700K'e göre daha tutumsuz olduğunu söylemek mümkün.

Sonuçlara aşağıdaki galeriden erişebilirsiniz.

http://wccftech.com/intel-core-i7-7700k-vs-core-i7-6700k-cpu-performance-tests/