Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kadınların dijital asistanı Pepapp 500 bin kadın tarafından kullanılıyor

Kadınların özel günlerini takip etme, bu özel günlerini daha sağlıklı ve rahat bir şekilde geçirme konusunda yardım eden mobil uygulama Pepapp bugüne kadar 1 milyon kez indirildi.
2 yıl
2,2b
1
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kadınların dijital asistanı olma hedefiyle yola çıkan Pepapp, Kasım 2015 yılından bugüne kadar 1 milyon kez indirildi. Kadınların özel günlerini daha rahat geçirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan uygulama, Emrah Yiğit ve Tolga Araboğlu kuruculuuğundaki ekip tarafından  geliştirildi. 2015 yılının Kasım ayında Android, 2016 yılının Ağustos ayında iOS versiyonu kullanıma sunulan Pepapp, kısa süre içinde her iki marketin de “Sağlık ve Fitness” kategorisinde birinci sıraya yerleşti.
Kadınların dijital asistanı olma hedefiyle kullanıma sunulan ve 500 bin kadın tarafından kullanılan Pepapp, kadınların özel günlerinde eğlenceli tavsiyeler verirken, onlarla konuşup, aylık döngüleri içinde en doğurgan oldukları dönemi hesaplıyor. Mobil dijital kadın asistanı Pepapp, aynı zamanda hamile kalmak isteyenlere yardımcı olurken, hamile kalmak istemeyenleri de koruyor. Uygulama içinde yakın zamanda aktif olacak 'Uzmanım' bölümüyle kullanıcılar kadın doğum, beslenme, astroloji gibi konularla ilgili çeşitli uzmanlara soru sorabilecek.
İlk tur yatırımını Hollandalı Ideafield kuluçka merkezinden alan Pepapp, 22 - 25 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Startup Turkey etkinliğinde Türkiye’nin en iyi 15 startup’ı arasına girerek birçok yerli ve yabancı yatırımcının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.
Ücretsiz olan Pepapp uygulaması hem iOS hem de Android platformlarında kullanılabiliyor.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Zomato hacklendi: 17 milyon hesap dark webde satışa sunuldu 2 yıl Subaru, İsveç'li Autoliv'i kamera tedarikçisi yapmayı düşünüyor 2 yıl Elextra'nın elektrikli 4 kapılı süper otomobili 600 km menzile sahip olacak 2 yıl Aselsan’dan zırhlı araçlara tepeden görüş desteği 2 yıl Volvo artık dizel motor geliştirmeyecek 2 yıl Dizel araçlar bir senede 38 bin kişinin ölümünden sorumlu 2 yıl ARM'nin yeni hedefi insan beyni 2 yıl Star Trek: Discovery'nin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Vestel, Toshiba’nın satın alınması için teklif hazırlığında 2 yıl Çift kameralı Samsung Galaxy C10 göründü 2 yıl LG V30 firmanın ilk OLED ekranlı telefonu olabilir 2 yıl Google'dan "akıllı" kamera uygulaması: Google Lens 2 yıl Vergi reformu bekleyen Apple'da hisseler düşüşe geçti 2 yıl Google Fotoğraflar yeni özelliklerle güncellendi 2 yıl Google Assistant nihayet iOS platformunda 2 yıl Telefondan bağımsız Daydream gözlükler geliyor 2 yıl Giriş seviyesi cihazlara Android Go geliyor 2 yıl Havalimanlarında yüz tarama sistemi dönemi başlıyor 2 yıl HTC U11 mercek altında: Yeni amiral gemisini Türkiye'de ilk defa kullandık 2 yıl Simülasyonda öğrendiğini uygulayabilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kadınların dijital asistanı Pepapp 500 bin kadın tarafından kullanılıyor Sonraki SpaceX en ağır yükünü başarıyla yörüngeye yerleştirdi 2 yıl Johnny Depp ünlü yazılımcı John McAfee'yi canlandıracak 2 yıl Microsoft, Outlook'taki "J" hatasını 7 yıl sonra düzeltti 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 resmileşti 2 yıl Uber sürücüsüz otomobil projesinde Tesla'ya ortaklık teklif etmiş 2 yıl WannaCry saldırısı en çok korsan Windows'lu bilgisayarları vurdu 2 yıl Samsung Galaxy J5 ve J7 (2017) modelleri fiyatlarıyla birlikte sızdı 2 yıl İBB’den UBER ve BiTaksi rakibi hizmet: iTaksi 2 yıl 1998 model Toyota ile 2015 model Toyota çarpışırsa ne olur? 2 yıl Intel işlemcilerinde AMD sürprizi 2 yıl En canavarı burada: AMD Radeon Vega Frontier ekran kartı 2 yıl Fırat Kalkanı tecrübesiyle yepyeni bir tank: Altay Asimetrik Harp Tankı ve seri üretime ilişkin açıklamalar 2 yıl Otoyollarda önemli düzenleme: Ortalama hıza göre ceza kesilecek 2 yıl Optik yakınlaştırmalı Asus ZenFone Zoom S satışa sunuldu 2 yıl Türkiye’nin ilk yerli kaynaklarla geliştirilen uydusu 2019’da fırlatılıyor 2 yıl Dış iskeletler ağır yük kaldıran işçilerin yardımcısı olacak 2 yıl AMD vites yükseltiyor: Zen 2 işlemciler 2018'de, üstelik 7nm! 2 yıl HP’den daha gelişmiş yeni nesil A3 baskı portföyü 2 yıl AMD doğruladı: 16 çekirdekli Ryzen işlemciler geliyor 2 yıl Uber-Google davasında ilk karar Google'dan yana Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim