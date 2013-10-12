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Kahraman Akademisi şimdi Google Play'de

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kahraman Akademisi şimdi Google Play'de
Robot Entertainment'ın çok oyunculu sıra tabanlı strateji oyunu "Kahraman Akademisi", nihayet Google Play'deki yerini aldı.

Geçtiğimiz yıl iOS platformu için yayınlanmasının ardından ilk kez yeni bir mobil platform için yayınlanan yapım, PC ve MAC için de indirilebilir içerik olarak sunuluyor. iOS versiyonu gibi ücretsiz olarak sunulan Kahraman Akademisi'nin Android versiyonu, Android 2.3 veya üzeri yazılıma sahip cihazlarda çalışıyor.

Mobil oyuncuları kahramanlarla dolu arenalarda bir araya getiren, asenkron çok oyunculu oynanış üzerine kurulu olan Kahraman Akademisi'ne aşağıdaki Google Play bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robotentertainment.heroacademy Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Allahdiyenspen 6 yıl
Ulan bi tekken gelmedi ona yanarım
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kemaloztin 6 yıl
Sole adam gibi yaris oyunu yapinda oyniyalim ya
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