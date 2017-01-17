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Lenovo’nun MWC’de yeni Moto cihazlar tanıtacağı iddia ediliyor

Teknoloji devlerinden Lenovo’nun, 2014 yılında aldığı Motorola ile hayata geçirdiği Moto markasına sahip iki yeni amiral gemisi telefonu MWC’de tanıtacağı iddia ediliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Alper Çakan
Yazar
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2017 gireli yaklaşık 3 hafta geçmiş olmasına rağmen Lenovo’nun merakla beklenen yeni Moto ailesi hakkında henüz pek bilgi yok. Gelen raporlara göre şirketin Android Wear 2.0’ın çıkışı nedeniyle yeni Moto 360 çıkarma fikrinden vazgeçtiği biliniyor ancak amiral gemisi hakkında maalesef bilgi yok, daha doğrusu şimdiye kadar yoktu. CNET’ten gelen bilgiye göre Moto, 26 Şubat’ta MWC 2017’de bir etkinlik düzenleyecek.
Bilgi gelmiş olması güzel ancak maalesef bu sızıntıdan sadece bir tarih öğrenebiliyoruz: Davetiye olduğu iddia edilen görseldeki cihaz görüntüsü ayrıntısız bir çizim ve slogan (“hello moto”) da hiçbir bilgi vermiyor. Ancak Moto Z’nin geçen sene haziranda tanıtıldığı ve eylül ayında piyasaya çıktığı göz önüne alınırsa MWC tanıtılan cihazın henüz 1 yılını doldurmamış olan şu anki Moto Z’nin yeni versiyonu olmadığı söylenebilir.
Teknoloji kaynaklarının daha makul bulduğu bir ihtimal ise, 26 Şubat’ta MWC’de tanıtılacak cihazın Moto G’nin yeni versiyonu olması. Bu haftanın başlarında Romanya’daki bir Moto distribütöründen alınan bilgiye göre; G5 Plus, 5.5 inçlik 1080p çözünürlükte bir ekran, Snapdragon 625, 4 GB ram ve 32 GB depolama içerecek. Diğer bir bilgi de, bataryanın 3080 mAh olacağı yönünde. Çeşitli çevrelerde bu özelliklerin 2017 çıkan/çıkacak cihazlar arasından en kötüsü olduğu dile getiriliyor.
Gelen diğer bilgilere göre ise G5’in G5 Plus’la aynı tasarıma sahip olup daha zayıf donanımsal özelliklere sahip olacağı yönünde. Ayrıca bu kaynak, cihazların mart ayında piyasaya sürüleceğini de iddia ediyor. Bu bilgi, cihazların MWC’de yani Şubat ayında tanıtılacağı iddialarını güçlendirir nitelikle.

https://9to5google.com/2017/01/13/lenovo-moto-event-mwc-2017/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
skywalker06 2 yıl
büyük ihtimal yeni moto g ve moto x tanıtılacak.
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canmania 2 yıl
Motorola gibi bi isim varken Lenovo nedir
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