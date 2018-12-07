Kanlı bir fragmanla duyuruldu: Mortal Kombat 11 geliyor!

Geçen ay Mortal Kombat 11'in Game Awards 2018 kapsamında duyurulabileceği bildirilmişti. Mortal Kombat X'in 2015 yılında çıktığı düşünüldüğünde yeni bir oyun için doğru bir zamandaymışız gibi görünüyor. Serinin hayranlarından biriyseniz söylentilerin doğru olduğunu öğrenmekten mutluluk duyacaksınız.

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Oyun, Mortal Kombat'tan beklenildiği gibi "oldukça kanlı" bir fragman yayınlanarak duyuruldu. Fragman kadar etkileyici olan bir diğer şey de oyunun ilk ekran görüntüleriydi. Mortal Kombat 11'in ekran görüntüleri grafikleri ile büyüleyecek bir oyunun yolda olduğunu gösteriyor.

Mortal Kombat 11 ne zaman çıkacak?

Ne yazık ki fragman oyun hakkında çok fazla bilgi vermiyor ama muhtemelen Mortal Kombat'ın tüm temel özellikleri korunacak. Oyunda hangi karakterlerin yer alacağı konusunda bir açıklama yok ancak önceki serilerde yer alan klasik karakterler ve belki de birkaç yeni karakter görmeyi bekleyebiliriz.

Mortal Kombat 11'in resmi web sitesinde oyunun 23 Nisan 2019'da PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformları için çıkacağı belirtilmiş. Kapsamlı duyurunun ise 17 Ocak 2019'da yapılması planlanıyor.

Bu arada oyun Steam'de ön siparişe açıldı. Mortal Kombat 11 Standard Edition 102 TL, Premium Edition ise 144 TL fiyat etiketine sahip. Oyun hakkında detaylar netleştikçe sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.

https://www.cnet.com/news/mortal-kombat-11-explodes-heads-at-game-awards-2018/