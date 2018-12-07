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Kanlı bir fragmanla duyuruldu: Mortal Kombat 11 geliyor!

Mortal Kombat tutkunları için beklenen müjdeli haber sonunda geldi. Mortal Kombat 11, Game Awards 2018 töreninde oldukça kanlı bir fragman yayınlanarak duyuruldu.
5 ay
9,4b
1
32
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen ay Mortal Kombat 11'in Game Awards 2018 kapsamında duyurulabileceği bildirilmişti. Mortal Kombat X'in 2015 yılında çıktığı düşünüldüğünde yeni bir oyun için doğru bir zamandaymışız gibi görünüyor. Serinin hayranlarından biriyseniz söylentilerin doğru olduğunu öğrenmekten mutluluk duyacaksınız.
Ayrıca Bkz. "Apple Watch'ın EKG özelliği kullanıma açıldı"
Oyun, Mortal Kombat'tan beklenildiği gibi "oldukça kanlı" bir fragman yayınlanarak duyuruldu. Fragman kadar etkileyici olan bir diğer şey de oyunun ilk ekran görüntüleriydi. Mortal Kombat 11'in ekran görüntüleri grafikleri ile büyüleyecek bir oyunun yolda olduğunu gösteriyor.

Mortal Kombat 11 ne zaman çıkacak?

Ne yazık ki fragman oyun hakkında çok fazla bilgi vermiyor ama muhtemelen Mortal Kombat'ın tüm temel özellikleri korunacak. Oyunda hangi karakterlerin yer alacağı konusunda bir açıklama yok ancak önceki serilerde yer alan klasik karakterler ve belki de birkaç yeni karakter görmeyi bekleyebiliriz.
Mortal Kombat 11'in resmi web sitesinde oyunun 23 Nisan 2019'da PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformları için çıkacağı belirtilmiş. Kapsamlı duyurunun ise 17 Ocak 2019'da yapılması planlanıyor.
Bu arada oyun Steam'de ön siparişe açıldı. Mortal Kombat 11 Standard Edition 102 TL, Premium Edition ise 144 TL fiyat etiketine sahip. Oyun hakkında detaylar netleştikçe sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.

https://www.cnet.com/news/mortal-kombat-11-explodes-heads-at-game-awards-2018/ Yorum Yaz
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asdf_13 5 ay en beğenilen
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kobra90 5 ay
Müzik diye koydukları şey efsane kötü. :D
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Venomstr 5 ay aspirin_00
Bunu mu diyorsun

2 Yanıt Yanıtla +6
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Dark Saga 5 ay
MK benim için atari salonlarında kalan tatlı bir anı olarak kalmıştı, hadi bu sefer alayım bari dedim nasipse ama bu müzikle tüm hevesim kaçtı.
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ABSOLUT. 5 ay
Müzikten kulağım kanadı.
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snakefatih 5 ay
Müzik gta5 te gasp yaparken hissi uyandırıyor.
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Fashionality 5 ay
bir de yeni bir mobil oyun yaparlarsa super olur
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thehawk 5 ay
Muzik cikinca dedim arkada baska video mu acildi bu ne alaka
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ax 5 ay
Çocukluğum atarilerde geçti ama bir türlü bu seriyi sevemedim.Oyun sadece finish kısmından ibaret gibi gelirdi bana.Sevdiğim tek şey var bu seriyle ilgili oda efsane müziği.Hayatımda duyduğum en gaz müzik bu sanırım.Bu müziği kullanmak varken şu rap parçasını koymak nedir.Şaka gibi ya...
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neo23 5 ay
Bu video acilen kaldırılmalı ve oyunun ruhuna uygun yeni bir müzikle yeniden yayınlanmalı!
Video ,mortal kombata ait ama müzik NBA 2K 19 !!!
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XanthiN 5 ay
Bu adamların trailer'ları hep brütal oluyor.
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soneday 5 ay
en ucuz Türkiye'de sanki
zam yapılmadan alan alsın derim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Rindaman 5 ay
Görseller iyileştikçe oyunun içi fakirleşiyor!
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