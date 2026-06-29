Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İnteraktif GTA 6 haritası güncellendi: İşte en çok zaman geçirilecek noktalar

    Rockstar, GTA 6 haritasını paylaşmasa da oyunun hayranları etkileşimli Grand Theft Auto VI haritasını yayınladı ve yeni bilgilerle güncelliyorlar. İlgi çekici noktalar da işaretlenmiş durumda.

    interaktif gta 6 haritası Tam Boyutta Gör
    GTA topluluğu, resmi fragmanları ve tanıtım görsellerini kullanarak, Leonida eyaletinin tamamen işlevsel, etkileşimli bir haritasını oluşturdu. Harita canlı, sürekli güncelleniyor ve Vice City'nin varsayılan bölgelerinden otoyollara ve havaalanlarına kadar yüzlerce ilgi noktasını kapsıyor.

    GTA 6 ön siparişlerinin açılması, yeni ekran görüntüleri ve bazı perakende sızıntılarıyla aynı zamana denk geldi. map.stateofleonida.net üzerinde çalışan hayranlar, her küçük veri parçasını inceleyerek ilgi noktalarını ekliyor. Etkileşimli haritanın en son güncellemesi, bir sonraki açık dünya deneyimine şimdiye kadarki en iyi bakışı sunuyor.

    https://map.stateofleonida.net

    Hayran yapımı GTA 6 haritası neler içeriyor?

    gta 6 map noktalar Tam Boyutta Gör
    Proje, Leonida Eyaleti adıyla anılıyor ve kendi özel alan adı da dahil olmak üzere çevrimiçi olarak mevcut. Aylar süren bir çalışmanın ürünü: yaratıcılar fragmanları kare kare inceledi, oyun içi görselleri gerçek Florida coğrafyasıyla (Leonida'nın gerçek dünyadaki temeli) karşılaştırdı ve her bir işaretçiyi manuel olarak yerleştirdi. İşte haritanın şu anda içerdiği bilgiler:
    • Tahmini konumlar - Bölgeler, plajlar, dağ sıraları, bataklıklar
    • Önemli yer işaretleri: Fragmanlardan doğrudan alınan isimlerle binalar, mağazalar, havaalanları ve otoyollar
    • Gerçek dünya karşılaştırmaları: Her nokta Miami veya diğer Florida şehirleriyle ilişkilendirildi
    • Fragman kaynaklı kanıtlar: Her konumu doğrulamak için kullanılan ekran görüntüleri ve kareler

    Harita düzenli olarak güncelleniyor. Her yeni ekran görüntüsü ve beklenen 3. fragman, haritanın doğruluğunu artıracak. Yine de, yüksek oranda hata payı var ve tahminler oyunun çıkış tarihine kadar devam edecek.

    Geçmiş Grand Theft Auto oyunlarında Rockstar, fiziksel kopyaların içine kağıt harita koymuştu. GTA 6 diskle gelmiyor, bu sefer kutunun içinden harita çıkmayabilir.

    Kaynakça https://map.stateofleonida.net https://vpesports.com/games/gta/gta-6-interactive-fan-map
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 1 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara en iyi kaporta boya ustası nevada ücretsiz kahve benzin pompası arızası 3008 1.2 puretech sattığım evin emlak vergisi borcu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Reeder C19
    Reeder C19
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum