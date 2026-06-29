İnteraktif GTA 6 haritası güncellendi: İşte en çok zaman geçirilecek noktalar

GTA 6 ön siparişlerinin açılması, yeni ekran görüntüleri ve bazı perakende sızıntılarıyla aynı zamana denk geldi. map.stateofleonida.net üzerinde çalışan hayranlar, her küçük veri parçasını inceleyerek ilgi noktalarını ekliyor. Etkileşimli haritanın en son güncellemesi, bir sonraki açık dünya deneyimine şimdiye kadarki en iyi bakışı sunuyor.
https://map.stateofleonida.net
Hayran yapımı GTA 6 haritası neler içeriyor?
- Tahmini konumlar - Bölgeler, plajlar, dağ sıraları, bataklıklar
- Önemli yer işaretleri: Fragmanlardan doğrudan alınan isimlerle binalar, mağazalar, havaalanları ve otoyollar
- Gerçek dünya karşılaştırmaları: Her nokta Miami veya diğer Florida şehirleriyle ilişkilendirildi
- Fragman kaynaklı kanıtlar: Her konumu doğrulamak için kullanılan ekran görüntüleri ve kareler
Harita düzenli olarak güncelleniyor. Her yeni ekran görüntüsü ve beklenen 3. fragman, haritanın doğruluğunu artıracak. Yine de, yüksek oranda hata payı var ve tahminler oyunun çıkış tarihine kadar devam edecek.
Geçmiş Grand Theft Auto oyunlarında Rockstar, fiziksel kopyaların içine kağıt harita koymuştu. GTA 6 diskle gelmiyor, bu sefer kutunun içinden harita çıkmayabilir.Kaynakça https://map.stateofleonida.net https://vpesports.com/games/gta/gta-6-interactive-fan-map Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş