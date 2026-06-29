İnteraktif GTA 6 haritası güncellendi: İşte en çok zaman geçirilecek noktalar

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör GTA topluluğu, resmi fragmanları ve tanıtım görsellerini kullanarak, Leonida eyaletinin tamamen işlevsel, etkileşimli bir haritasını oluşturdu. Harita canlı, sürekli güncelleniyor ve Vice City'nin varsayılan bölgelerinden otoyollara ve havaalanlarına kadar yüzlerce ilgi noktasını kapsıyor.

GTA 6 ön siparişlerinin açılması, yeni ekran görüntüleri ve bazı perakende sızıntılarıyla aynı zamana denk geldi. map.stateofleonida.net üzerinde çalışan hayranlar, her küçük veri parçasını inceleyerek ilgi noktalarını ekliyor. Etkileşimli haritanın en son güncellemesi, bir sonraki açık dünya deneyimine şimdiye kadarki en iyi bakışı sunuyor.

https://map.stateofleonida.net

Hayran yapımı GTA 6 haritası neler içeriyor?

Tam Boyutta Gör Proje, Leonida Eyaleti adıyla anılıyor ve kendi özel alan adı da dahil olmak üzere çevrimiçi olarak mevcut. Aylar süren bir çalışmanın ürünü: yaratıcılar fragmanları kare kare inceledi, oyun içi görselleri gerçek Florida coğrafyasıyla (Leonida'nın gerçek dünyadaki temeli) karşılaştırdı ve her bir işaretçiyi manuel olarak yerleştirdi. İşte haritanın şu anda içerdiği bilgiler:

Tahmini konumlar - Bölgeler, plajlar, dağ sıraları, bataklıklar

Önemli yer işaretleri: Fragmanlardan doğrudan alınan isimlerle binalar, mağazalar, havaalanları ve otoyollar

Gerçek dünya karşılaştırmaları: Her nokta Miami veya diğer Florida şehirleriyle ilişkilendirildi

Fragman kaynaklı kanıtlar: Her konumu doğrulamak için kullanılan ekran görüntüleri ve kareler

Harita düzenli olarak güncelleniyor. Her yeni ekran görüntüsü ve beklenen 3. fragman, haritanın doğruluğunu artıracak. Yine de, yüksek oranda hata payı var ve tahminler oyunun çıkış tarihine kadar devam edecek.

Rockstar net: GTA 6 CD hiç çıkmayacak! 1 gün önce eklendi

Geçmiş Grand Theft Auto oyunlarında Rockstar, fiziksel kopyaların içine kağıt harita koymuştu. GTA 6 diskle gelmiyor, bu sefer kutunun içinden harita çıkmayabilir.

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İnteraktif GTA 6 haritası güncellendi: İşte ilgi çekici noktalar

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