Hyundai Kona dizelin yurt dışı fiyatı belli oldu

Hyundai Kona dizelin giriş seviyesinde 116 beygirlik 1.6 CRDi ünite ve 6 ileri manuel vites ikilisini kullanan SE donanımı bulunuyor. 136 beygirlik 1.6 CRDi otomatik versiyonu tercih etmek isteyen İngiliz müşterilerin 24 bin 750 pound ödemesi gerekecek. İki versiyonda da yalnızca önden çekiş seçeneği sunulacak.
Hyundai Kona dizel versiyonunda donanım seviyesine bakılmaksızın sürücü dikkat uyarısı, şerit takip asistanı, yokuş kalkış ve iniş desteği gibi güvenlik ekipmanları standart olarak sunulacak.
Fikir vermesi açısından karşılaştırma yapacak olursak, 1.0 litrelik T-GDi benzinli motor ve manuel şanzımana sahip Hyundai Kona İngiltere’de 16 bin 450 pound satış fiyatına sahip. Türkiye’de ise Style paketi olarak satılan 1.0 litrelik T-GDi ve manuel şanzıman ikilisi zamlanan fiyatıyla 108 bin 400 TL’den alıcı buluyor.
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İngiltere'de araba artık kimsenin umurunda değil doymuş lar.Liseli ler bile telefon alır gibi araba alıyor
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