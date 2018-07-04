Hyundai Kona dizelin yurt dışı fiyatı belli oldu

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Mayıs ayında Türkiye pazarına giriş yapan ve kaputun altında seçenek olarak iki benzinli motor bulunduran Hyundai Kona’nın dizel versiyonu İngiltere’de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni 1.6 litrelik CRDi üniteden güç alacak Hyundai Kona dizelin başlangıç fiyatı 19 bin 750 pound olacak.

Hyundai Kona dizelin giriş seviyesinde 116 beygirlik 1.6 CRDi ünite ve 6 ileri manuel vites ikilisini kullanan SE donanımı bulunuyor. 136 beygirlik 1.6 CRDi otomatik versiyonu tercih etmek isteyen İngiliz müşterilerin 24 bin 750 pound ödemesi gerekecek. İki versiyonda da yalnızca önden çekiş seçeneği sunulacak.

Hyundai Kona dizel versiyonunda donanım seviyesine bakılmaksızın sürücü dikkat uyarısı, şerit takip asistanı, yokuş kalkış ve iniş desteği gibi güvenlik ekipmanları standart olarak sunulacak.

Fikir vermesi açısından karşılaştırma yapacak olursak, 1.0 litrelik T-GDi benzinli motor ve manuel şanzımana sahip Hyundai Kona İngiltere’de 16 bin 450 pound satış fiyatına sahip. Türkiye’de ise Style paketi olarak satılan 1.0 litrelik T-GDi ve manuel şanzıman ikilisi zamlanan fiyatıyla 108 bin 400 TL’den alıcı buluyor.