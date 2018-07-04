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Hyundai Kona dizelin yurt dışı fiyatı belli oldu

İngiltere'de yollara çıkmaya hazırlanan Hyundai Kona dizelin donanım seviyeleri ve fiyatları açıklandı. Kalbinde 1.6 litrelik CRDi ünite bulunan Hyundai Kona dizelin detayları haberimizde..
10 ay
4,3b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hyundai Kona dizelin yurt dışı fiyatı belli oldu
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Mayıs ayında Türkiye pazarına giriş yapan ve kaputun altında seçenek olarak iki benzinli motor bulunduran Hyundai Kona’nın dizel versiyonu İngiltere’de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni 1.6 litrelik CRDi üniteden güç alacak Hyundai Kona dizelin başlangıç fiyatı 19 bin 750 pound olacak.

Hyundai Kona dizelin giriş seviyesinde 116 beygirlik 1.6 CRDi ünite ve 6 ileri manuel vites ikilisini kullanan SE donanımı bulunuyor. 136 beygirlik 1.6 CRDi otomatik versiyonu tercih etmek isteyen İngiliz müşterilerin 24 bin 750 pound ödemesi gerekecek. İki versiyonda da yalnızca önden çekiş seçeneği sunulacak.

Hyundai Kona dizelin yurt dışı fiyatı belli oldu

Hyundai Kona dizel versiyonunda donanım seviyesine bakılmaksızın sürücü dikkat uyarısı, şerit takip asistanı, yokuş kalkış ve iniş desteği gibi güvenlik ekipmanları standart olarak sunulacak.

Fikir vermesi açısından karşılaştırma yapacak olursak, 1.0 litrelik T-GDi benzinli motor ve manuel şanzımana sahip Hyundai Kona İngiltere’de 16 bin 450 pound satış fiyatına sahip. Türkiye’de ise Style paketi olarak satılan 1.0 litrelik T-GDi ve manuel şanzıman ikilisi zamlanan fiyatıyla 108 bin 400 TL’den alıcı buluyor.


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frozen125 10 ay en beğenilen
Adamlar taş çatlasın 30 bin liraya full olarak opsiyonları ile beraber böyle bir arabayı alabiliyor. Birde bizim fiyatlara bak vallahi diyecek söz bulamıyorum.
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12 Angry Men 10 ay
Tofaş şahin parasına bu arabayı aldığınızı hayal edin.
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rtsbora 10 ay
Araçların manuel ile otomatik versiyonları arasında ortlama 1500-2000 pound fark var. Biz otomatik vites farkı için 20-30 bin lira fark ödüyoruz.
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redbul_540 1 ay

İngiltere'de araba artık kimsenin umurunda değil doymuş lar.Liseli ler bile telefon alır gibi araba alıyor
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Carsever 1 ay
Turkiyede henuz dizel Kona fiyati belli olmasa da trafikte test aracları dolasmaya baslamis

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aykucuk 10 ay
eli yüzü düzgün arac 100bin liradan başlıyor asgari ücretli biri bu aracları nasıl alsın, Yerli türlü araçlarımız olsaydı bizlere bu fiyatlara biraz zor satarlardı. Acilen yerli otomobil gelmeli....
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Lumibrite 10 ay
Editörler de olayı çözmüş.Araç fiyatlarında, elektronik eşyalarda vs.direkt Türkiye fiyatı açıklanmıyor.Avrupa fiyatı açıklanıp,Türkiye fiyatı bizim hayal gücümüze bırakılıyor

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aspirin_00 10 ay
Araçlar arası makas farkı 5 bin euro bizde ise 90 bine başlangıç fulu 200 bine kadar çıkıyor 110 bin min makas. Bu şimdi soygun değilde nedir vergi değil ki bildiğin rezalet.
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senersongur 10 ay
Acilen Hyundai Creta modeli de ulkemize gelmeli.
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rtsbora 10 ay
Araçların manuel ile otomatik versiyonları arasında ortlama 1500-2000 pound fark var. Biz otomatik vites farkı için 20-30 bin lira fark ödüyoruz.
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DoctorEconomy 10 ay
En dolusunda bile cam tavan yok arka pandizot yok onlar geldi mi
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cngzmls 10 ay
Pandizot ney la😀
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12 Angry Men 10 ay
Tofaş şahin parasına bu arabayı aldığınızı hayal edin.
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AlmostFly 10 ay
Elektriklisini bekliyorum
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