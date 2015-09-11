Karanlıkta çekimin ustası "Sony A7S II" duyuruldu

Geçtiğimiz yıl içerisinde büyük bir bomba patlatarak 4K çekim yapabilen FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makinesi A7S'i görücüye çıkartan Sony, aradan geçen süre içerisinde boş durmadı ve popüler modelini yenileyerek A7S II'yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Gövde tasarımı itibariyle detaylarına burada yer verdiğimiz A7R II'ye birebir benzeyen yeni E-Bayonet Sony A7S II, yerine geldiği model ile benzer olarak 12.2 megapiksel 35mm Exmor FF (Tam Kare) CMOS sensör ve güçlü BIONZ X görüntü işlemcisi üzerine kurulmuş durumda. Oldukça önemli bir gelişme olarak artık 5 eksenli görüntü sabitleme yeteneğine sahip olan ve böylece elde yapılan video ve fotoğraf çekimlerinde çok daha stabil / net sonuçlar ortaya koyabilen aynasız fotoğraf makinesi, 50 - 409600 aralığındaki ISO hassasiyet seviyesiyle de karanlıkta görebilme yeteneğini devam ettiriyor.

A7S'den farklı olarak 4K çözünürlüğündeki videoları XAVC S (30p) formatında direkt olarak kendi içerisine kaydedebilen ve harici bir kayıt cihazına ihtiyaç duymayan Sony A7S II, hem 4K hem de Full HD video çekimlerinde sensörün tamamını kullandığı için olabilecek en keskin ve bozukluklardan arındırılmış görüntü kalitesini ortaya koyuyor. 169 noktalı yeni otomatik netleme sistemiyle kararlı netleme yapabilen gelişmiş kamera, ZEISS T* kaplamaya sahip yeni XGA OLED Tru-Finder elektronik vizörü (0.78x büyütme) sayesinde de tüm ekran alanında en yüksek görüntü kalitesini sunuyor.

Video için profesyonellerin ihtiyaç duyduğu S-Gamut3.Cine/S-Log3, S-Gamut3/S-Log3, Zebra özelliği ve yeni gamma yardım ekranı gibi detaylarla gelen Sony A7S II, Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlükte saniyede 120 kare yavaş çekimler (100Mbps) gerçekleştirebiliyor ve ekstra olarak 4 ya da 6 kat yavaşlatma da yapabiliyor. S-Log3 tercihinde tam 14 durak dinamik aralık sağladığı belirtilen model, fotoğraf tarafında sessiz modda dahi saniyede 5 kare seri çekim yapabiliyor ve çektiği görüntüleri WiFi ile NFC teknolojileri üzerinde akıllı cihazlara aktarabiliyor.

14-bit RAW çekim desteğini beraberinde getiren Sony A7S II, A7S'in üzerine önemli özellikler getiren bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Modelin fiyatı ve resmi satış tarihi hakkındaysa şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://presscentre.sony.eu/pressreleases/sony-expands-range-of-compact-full-frame-mirrorless-cameras-with-the-launch-of-the-ultra-sensitive-a7s-ii-1216386