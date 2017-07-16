Karşınızda 2018 model Honda Accord

Son zamanlarda özellikle SUV'ler rağbet gömeye başlasa da birçok alıcı için orta büyüklükte dört kapılı sedan hala cazibesini koruyor. Bu düşünceyle Honda, 2018 model olarak sonbaharda satışa sunulacak 10. nesil Accord'u tanıttı. Bu sürüm, yoldaki modelden biraz daha uzun ve geniş olsa da, yeni Civic'den ödünç alınan çeşitli öğelerle yeni bir tasarıma sahip.

Önden çekişli sedan üç motor seçeneğiyle sahneye çıktı ve göze çarpan en önemli şey V6'nın atlanmış olması. Biri turboşarjlı 1.5 litre ve diğeri 2.0 litre olmak üzere bir çift sıralı dört silindir motor var. Her ikisi de otomatik ve 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor.

1.5 litre hacimli motor 192 beygir güç ve 260 Nm tork üretebiliyor. 2.0 litre ise 252 beygir ve 370 Nm tork değerine sahip. Honda 2.0 litrenin, -Accord'a uygun hale gelmesi için elden geçirilmiş olsa da- etkileyici 2017 Civic Type R ile aynı motoru kullandığını söylüyor.

Üçüncü seçenek ise geri dönüş yapan hibrit model olacak. Honda'nın çift elektrik motoru ile birlikte 2.0 litrelik sıralı dört silindir benzinli motorla donattığı seçenek hakkındaki tüm detayları yıl sonuna doğru öğrenebileceğiz. Ne yazık ki, otomobil üreticisi 2 kapılı Accord Coupe'un son günlerini yaşadığını doğruladı. Artık bu modeli piyasada göremeyeceğiz.

Yeni Accord, 9. nesil modele kıyasla 55 mm daha uzun bir aks mesafesine sahip olmasının yanında 10 mm daha geniş ve 15 mm daha alçak. Aracın iç kısmında 8.0 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve 7.0 inç gösterge paneli ekranı bulunuyor.

Teknik özellikler arasında, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, kablosuz şarj, Bluetooth ve araç içi 4G LTE ile WiFi bağlantıları var. HondaLink uygulaması ise acil yol yardımı, uzaktan kilitleme/açma, uzaktan motor çalıştırma, çalıntı araç izleme, uzaktan teşhis gibi özellikler sağlayacak. Otomobilin fiyatı ve tüketim değerlerinin ise önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.