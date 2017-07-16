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Karşınızda 2018 model Honda Accord

Premium sedan sınıfının başarılı temsilcilerinden biri olan Honda Accord, dokuzuncu nesli geride bıraktı. İşte kısa süre önce tanıtılan yeni nesil Accord'un tüm detayları...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
28,7b
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Son zamanlarda özellikle SUV'ler rağbet gömeye başlasa da birçok alıcı için orta büyüklükte dört kapılı sedan hala cazibesini koruyor. Bu düşünceyle Honda, 2018 model olarak sonbaharda satışa sunulacak 10. nesil Accord'u tanıttı. Bu sürüm, yoldaki modelden biraz daha uzun ve geniş olsa da, yeni Civic'den ödünç alınan çeşitli öğelerle yeni bir tasarıma sahip.
 
Önden çekişli sedan üç motor seçeneğiyle sahneye çıktı ve göze çarpan en önemli şey V6'nın atlanmış olması. Biri turboşarjlı 1.5 litre ve diğeri 2.0 litre olmak üzere bir çift sıralı dört silindir motor var. Her ikisi de otomatik ve 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor.
 
1.5 litre hacimli motor 192 beygir güç ve 260 Nm tork üretebiliyor. 2.0 litre ise 252 beygir ve 370 Nm tork değerine sahip. Honda 2.0 litrenin, -Accord'a uygun hale gelmesi için elden geçirilmiş olsa da- etkileyici 2017 Civic Type R ile aynı motoru kullandığını söylüyor.
 
Üçüncü seçenek ise geri dönüş yapan hibrit model olacak. Honda'nın çift elektrik motoru ile birlikte 2.0 litrelik sıralı dört silindir benzinli motorla donattığı seçenek hakkındaki tüm detayları yıl sonuna doğru öğrenebileceğiz. Ne yazık ki, otomobil üreticisi 2 kapılı Accord Coupe'un son günlerini yaşadığını doğruladı. Artık bu modeli piyasada göremeyeceğiz.
 
Yeni Accord, 9. nesil modele kıyasla 55 mm daha uzun bir aks mesafesine sahip olmasının yanında 10 mm daha geniş ve 15 mm daha alçak. Aracın iç kısmında 8.0 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve 7.0 inç gösterge paneli ekranı bulunuyor.
 
Teknik özellikler arasında, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, kablosuz şarj, Bluetooth ve araç içi 4G LTE ile WiFi bağlantıları var. HondaLink uygulaması ise acil yol yardımı, uzaktan kilitleme/açma, uzaktan motor çalıştırma, çalıntı araç izleme, uzaktan teşhis gibi özellikler sağlayacak. Otomobilin fiyatı ve tüketim değerlerinin ise önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
 
 

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Lord Sparhawk 2 yıl en beğenilen
Bir de işin garibi fastback formu verip de düdük kadar bagaj kapağı yapmaları. Ulan yapsana şuna liftback bagaj, niye yapmıyorsun?
Aynı haltı yeni kasa civic'te de yemiş honda, c sütünu arkaya kadar uzanıyor, ama bagaj 30cm açılıyor. Yükleme ağzı çok dar. İstediği kadar derin olsun yükleme ağzı düdük kadar olunca bagaja hiç bir şey sokamıyorsun. Civic rs 'i olan arkadaşımdan rica etmiştim koçtaştan katlanır masayı atıp eve götürsek diye. Masa portatif katlanır masa, kolisi de gayet portatif, ama honda mühendisleri öyle zekice bagaj kapağı tasarımı yapmışlar ki allem ettik kallem ettik sokamadık kutuyu. İçinden masayı çıkardık olmadı, masanın bir panelini söktüm yine olmadı, diğer panelini de söktük de zar zor sokabildik. Normal bir sedan bagajı olsa tek seferde girerdi.
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bu da octavia
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Yani bir de japon olacak bu herifler nasıl bu kadar öngörüsüz olabiliyorlar, kimse bana japon mühendisliği bik biki yapmasın ondan sonra. Şimdi bakın aynı bagaj tasarımı accord'a da yapılmış. Eğer liftback değilse yine bir kullanışsızlık abidesi yaratmış olacaklar. Çoğu kişi la ne olacak bagaj işte diyebilir ama bence günlük hayatta otomobilin pratikliğinden çok çalan bir olay.
Bir de işin garibi fastback formu verip de düdük kadar bagaj kapağı yapmaları. Ulan yapsana şuna liftback bagaj, niye yapmıyorsun?Aynı haltı yeni kasa ci...
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2 Yanıt Yanıtla +47
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Lord Sparhawk 2 yıl
Hondanın bu yeni tasarım dili çok çirkin. Ön arka alakası z ve uyumsuz. Ayrıca önden kütük gibi görünüyor o zorlama panjurla. Ama içini güzel yapmışlar hak vermek lazım. Yıllardır beklenen kalite algısı bu iç mekanda işte. KEşke dışına daha özenselermiş. MAzda 6'ya bak buna bak. Biri kütük, biri jilet.
Hondanın bu yeni tasarım dili çok çirkin. Ön arka alakası z ve uyumsuz. Ayrıca önden kütük gibi görünüyor o zorlama panjurla. Ama içini güzel yapmışlar hak ver...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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BekirARSLAN 2 yıl
Beğenmeyen arkadaşlar sizi passat jetta gibi tipsizlikte sinir tanımayan her yıl sadece far değiştiren VW yi almaya davet ediyorum... Bence gayet hoş olmuş bu Asyalı üreticilerin araç ( honda mazda Toyota vs gibi ) tasarımları çok dikkat çekici bence...
Beğenmeyen arkadaşlar sizi passat jetta gibi tipsizlikte sinir tanımayan her yıl sadece far değiştiren VW yi almaya davet ediyorum... Bence gayet hoş olmuş bu A...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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sdc55 6 ay
özelliklere bakılırsa üst segment bir araba olmuş
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Mendieta58 2 yıl
Civicler gibi zamanla sağında solunda kendi kendine göçükler oluşmaz umarım
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BIXI MAN 2 yıl
D segmenti Benzinli Otomatik piyasası belli...
VAG grubu 1.4 TSI motorlar ile pazar lideri durumunda , Peşinden Opel Insignia ve Ford Modeo geliyor..
Şimdi bu piyasaya Accord girecek derseniz bence Honda Türkiye bu topa girmeyecektir derim...
Muadili Mazda 6 2.0 Benzinli motor ile gelip 2017 nin 7 ayı boyunca 25 tane anca satabiliyor.. Mazda Türkiye bu riski alıp aracı getirmez büyük ihtimalle..
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Hemican 2 yıl
Yazan olmustur belki benden once ama bu arac Amerikan Honda Accord. Yani su arabanin yenisi degildir:
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Bu arabanin yenisidir.
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O yuzden Turkiyedeki Accorda bakarak eskisi daha iyiydi demek hata olur.
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Intermed 2 yıl
Ben beğendim. Çok güzel görünüyor. Ama düşük hacimli motor seçeneği olmazsa Türkiye için ölü doğar.
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mavizaman 2 yıl
içi olmuş, dışı olmamış tasarımcı derhal şutlanmalı civic de bir halta benzemiyordu ne ön ne arka.
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dnz_ksk 2 yıl
Eskiden çok beğendiğim honda araçlar,kasa tasarımı olarak her geçen yıl daha kötüye gidiyor.Toyota da yeni aracında böyle bi tarza girdi, robot gibi parça parça ıncık cıncık kasalar yapıyorlar.Ya biz yaşlandık artık beğenmiyoruz ya honda bozuldu bilemiyorum şahsi fikrim bu yönde.Bunun dışında 1.6 dizel motor için baya iyi yorumlar var,sedanlarını getirmeye başladığında baya satar diye düşünüyorum.
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HondatugraL 2 yıl
Öncedende gördüm agresif ve kaliteli duruyor gelsin yakından inceleyelim fiyat ne durumda olacak. Ekran sonradan konma gıbı ama bı mersodakı gıbı değil nedense çok aşırı gozume çarpmadı bmw dekıde çok gözüme çarpmıyor mesela belkıde içindeki yumuşak hatlardan dolayı. Passat hastası bır ınsan bunu beğenmemekte haklıdır çünkü yıllardır kalıp değişemeyen vw artık sevenlerıne basmakalıp bır algıyı yerleştirdi tasarım üretemediğinden farklı tasarımlar bu ülkedeki bu kafadaki insanlara garip geliyor. Japonlar bu konuda çok hoşuma gıdıyor her modelde garip ilginç ve yeni tasarımlar çıkıyor ortaya. Civice az daha bınmeye devam edelim en iyisi accord alınacak gibi duruyor.
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Bob Seger 2 yıl
Taş gibi araç olmuş.Tasarimi oldukca iyi.Alman hayranları beğenmez elbette.
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cakmarolexsaat 2 yıl
Yok iş yapmaz yok turkiyede bu motorla tutmaz yok şöyle yok böyle herkes otomotiv uzmanı olmuş ne güzel
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