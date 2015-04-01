Karşınızda Asus'un en küçük bilgisayarı : Chromebit

Son dönemde harici ekranlara HDMI üzerinden takılarak bir akıllı televizyon veya bilgisayar haline getiren çubuk şeklindeki adaptörlere sıkça rastlar olduk. Intel gibi bir devin bile ilgisiz kalamadığı bu alana şimdi Google da giriyor.





Firmanın Asus ile birlikte duyurduğu Chromebit yine HDMI üzerinden herhangi bir harici ekrana bağlanarak onu bir Chrome OS cihazına dönüştürebiliyor. Bu noktada sadece Asus'un değil Chrome OS platformunun da bu alana katılmış olması diğer ortakların önümüzdeki dönemde ardı ardına Chrome OS adaptörleri tanıtacağını gösteriyor.





Chromebit içerisinde 4 çekirdekli RK3288 yongaseti bulunuyor. 4 adet Cortex-A17 çekirdeği ve 4 çekirdekli Mali-T760 grafik birimini bir arada barındıran yongaseti 4K ekranlara destek veriyor. Bu bakımdan ürünün boyundan büyük işler yapacağını söyleyebiliriz.





Üründe ayrıca 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, çift bant 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.0 ve tam boy USB 2.0 girişi şeklinde özellikler yer alıyor. Ürün kıvrılabilir yapıda olduğu için ekranın arkasına saklanabiliyor.





100$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülen Chromebit yaz aylarında satışa sunulacak. Ancak ilk etapta eğitim kurumları ve gelişmekte olan ülke pazarları hedefleniyor.

http://gizmodo.com/googles-chromebit-turns-any-tv-into-a-chrome-pc-for-und-1694793903