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Karşınızda Asus'un en küçük bilgisayarı : Chromebit

4 yıl
4,9b
1
17
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda Asus'un en küçük bilgisayarı : Chromebit

Son dönemde harici ekranlara HDMI üzerinden takılarak bir akıllı televizyon veya bilgisayar haline getiren çubuk şeklindeki adaptörlere sıkça rastlar olduk. Intel gibi bir devin bile ilgisiz kalamadığı bu alana şimdi Google da giriyor. 

Firmanın Asus ile birlikte duyurduğu Chromebit yine HDMI üzerinden herhangi bir harici ekrana bağlanarak onu bir Chrome OS cihazına dönüştürebiliyor. Bu noktada sadece Asus'un değil Chrome OS platformunun da bu alana katılmış olması diğer ortakların önümüzdeki dönemde ardı ardına Chrome OS adaptörleri tanıtacağını gösteriyor. 

Chromebit içerisinde 4 çekirdekli RK3288 yongaseti bulunuyor. 4 adet Cortex-A17 çekirdeği ve 4 çekirdekli Mali-T760 grafik birimini bir arada barındıran yongaseti 4K ekranlara destek veriyor. Bu bakımdan ürünün boyundan büyük işler yapacağını söyleyebiliriz. 

Üründe ayrıca 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, çift bant 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.0 ve tam boy USB 2.0 girişi şeklinde özellikler yer alıyor. Ürün kıvrılabilir yapıda olduğu için ekranın arkasına saklanabiliyor. 

100$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülen Chromebit yaz aylarında satışa sunulacak. Ancak ilk etapta eğitim kurumları ve gelişmekte olan ülke pazarları hedefleniyor.  

http://gizmodo.com/googles-chromebit-turns-any-tv-into-a-chrome-pc-for-und-1694793903 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
güzel ama ingiliççe
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DH Misafiri 4 yıl
Bunu alana kadar yaz Döneminde çıkacak Apple tv veya Windows işletim sistemi sunan bir cihaz alırım, en azından Yaygınlığı ve sistem alt yapısı daha iyi.
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teknisyen.sinan35 4 yıl
ben bu zimbirtilari 6 ay once aliexpress ten satan ve youtube de videolarini ziledim siz daha yeni haber ediyorsunuz
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MetalWave 4 yıl
televizyonda sadece flashdan film okuma özelliği olsa yeterli. akıllı tv olayı kötü. ben lg lm serisini aldım ama akıllı tv özelliğini kullanamıyorum. digiturkplay açılmıyor uygulama desteği berbat, yavaş ve gelişmiyor. her markada kendine has hareket ediyor. telefonda ki gibi ilerlemiyor. hatta lm serisi ile la serisi bile uyuşmuyor.
ee tv yide telefon gibi değişemezsin. bu şekilde en azından 100 dolar masraf ile geliştrebilirsin ve ortak işletim sistemi olduğu için uyumlulukta fazla olur.
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Classico 4 yıl
Buraya 1500 2000 e gelir
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gurkanse 4 yıl
çöp
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Fenomenon 4 yıl
güzel bir zımbırtı.
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Ret Kid 4 yıl
Guzelmis
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cellat87 4 yıl
desenize artık heryerde pc yanımızda :) birde oyun performansları yükseltildimi tamamdır :)
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1BilimAdamı 4 yıl
200 dolara kasa toplarım tv'ye bağlarım adam gibi windows kullanırm neymiş chromeos falan
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umut_baris 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

200 dolara kasa toplarım tv'ye bağlarım adam gibi windows kullanırm neymiş chromeos falan

Toplasana bir bakalım ne yapılabiliyor o paraya.
1 Yanıt Yanıtla +3
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