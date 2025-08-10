FC 26 Türkçe spikerler belli oldu iddiası

FC 26 Türkçe spikerler kim?
EA Sports FC 26 için yayınlanan Türkçe fragmanda profesyonel dublaj sanatçılarının yer alması hayranları biraz kızdırmıştı. Profesyonel futbol spikerleri varken dublaj sanatçılarına yer verilmesi eleştirilse de bu endişeler boşa çıkacak gibi duruyor.
Sosyal medyaya sızdırılan oyun kodlarına göre Türkçe spikerler yakından tanıdığımız Ertem Şener ve Özkan Öztürk olacak. Henüz bununla ilgili ne EA Sports tarafından ne de spikerler tarafından bir açıklama yapılmış değil. Konami’nin eFootball oyununda da Türkçe spiker olarak Gökhan Abdik ve Müjdat Muratoğlu yer almıştı.
