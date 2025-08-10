FC 26 Türkçe spikerler belli oldu iddiası

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının merakla beklenen yapımlarından FC 26, Türk oyuncular için daha başka bir anlam ifade ediyor. 26 Eylül tarihinde çıkacak olan yeni oyunda Türkçe spiker kullanılacak olması tecrübeyi de farklı bir boyuta taşıyacak.

FC 26 Türkçe spikerler kim?

EA Sports FC 26 için yayınlanan Türkçe fragmanda profesyonel dublaj sanatçılarının yer alması hayranları biraz kızdırmıştı. Profesyonel futbol spikerleri varken dublaj sanatçılarına yer verilmesi eleştirilse de bu endişeler boşa çıkacak gibi duruyor.

FC 26 için Türkçe dublajlı fragmanı paylaşıldı: İşte video 2 hf. önce eklendi

Sosyal medyaya sızdırılan oyun kodlarına göre Türkçe spikerler yakından tanıdığımız Ertem Şener ve Özkan Öztürk olacak. Henüz bununla ilgili ne EA Sports tarafından ne de spikerler tarafından bir açıklama yapılmış değil. Konami’nin eFootball oyununda da Türkçe spiker olarak Gökhan Abdik ve Müjdat Muratoğlu yer almıştı.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

FC 26 sürpriz yapabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: