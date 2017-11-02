Karşınızda HTC'nin yeni amiral gemi telefonu U11+

Google ile yapılan anlaşma kapsamında Pixel ekibi başta olmak üzere mühendislik kadrosunun bir kısmını devreden HTC, yeni amiral gemisi U11+'ı nihayet duyurdu. Aylardır konuşulan ve son birkaç haftadır arka arkaya sızıntı görüntüleri ortaya çıkan telefon, son dönemin popüler akımı olan 18:9 görüntü oranında ekranla geliyor.

6-inç boyutunda ve 2880x1440 piksel çözünürlüğündeki ekran, Super LCD6 panel kullanıyor. Geniş ölçekte renk üretimi için DCI-P3 ve HDR10 desteğine sahip olan telefon, yeni görüntü oranının tasarım üzerindeki etkisiyle ekran/kasa oranında da iddialı. Rakipleri kadar olmasa bile %78 olan bu oranıyla göze hoş gelen bir görüntü ortaya koyuyor.

HTC U11 ve U11+

Snapdragon 835 işlemcisinden güç alan ve versiyona göre 4GB ya da 6GB RAM ile tercih edilebilen telefonun depolama kapasitesi de 64GB ve 128GB olmak üzere değişkenlik gösteriyor. Kamera tarafında ise bir başka popüler akım olan çift kamera özelliği, HTC U11+ da bulunmuyor, arka tarafta 12MP'lik tek bir kamera yer alıyor. 1.4 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan sensör ve f/1.7 diyafram ile gelen kamera, 4K çözünürlükte 30fps, Full HD çözünürlükte ise 120fps video kaydı gerçekleştirebiliyor. OIS desteğinin unutulmadığı arka kameraya 8MP çözünürlüğünde ön kamera eşlik ediyor. f/2.0 diyaframla gelen ön kamera aynı zamanda 85 derece görüş açısı sunuyor ve Full HD video kaydediyor.

HTC U11+ ihtiyaç duyduğu gücü 3930mAh kapasiteli pilden alıyor. Quick Charge 3.0 desteği ile gelen telefon, HTC Sense altında Android 8.0 işletim sistemini kullanıyor ve Edge Sense yani kenardan sıkarak özellik başlatma kabiliyetini de koruyor. Tasarım seviyesinde ön kısmında herhangi bir fiziksel buton bulunmayan telefonda, parmakizi okuyucusu ise arka kısımda oldukça iyi bir pozisyonlandırılmış gibi görünüyor yani bir başka ifade ile HTC tasarımcıları, S8+ ve Note 8'de Samsung'un düştüğü hatayı tekrarlamamış. Sıvı yüzey tasarım anlayışını devam ettiren telefon, 188 gram ağırlığında ve 8.5mm kalınlığında.

HTC U11+ yarı saydam tasarım seçeneği de sunuluyor

Daha fazla depolama alanı için microSD hafıza kartı özelliği de sunan cihaz, IP68 sertifikasıyla birlikte Samsung telefonlarda olduğu gibi 1.5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya mukavemet gösterebiliyor. Buradaki ince fark önemli iPhone X ve IP67 tabanlı diğer telefonlarda derinlik 1.5 metre değil 1 metre olarak tanımlanmış durumda. Malesef U11 ve kimi rakibinde olduğu gibi 3.5mm kulaklık girişi olmayan telefon, Cat15 modeme sahip yani uygun ağ alt yapısında 800Mbps indirme ve 150Mbps yükleme hızına çıkabiliyor.

HTC U11+ seçilmiş bazı ülkelerde 800 Avro fiyatla kullanıma sunulacak.

The Verge sitesinden alınmıştır. Not: Fotoğraflarsitesinden alınmıştır.