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Karşınızda HTC'nin yeni amiral gemi telefonu U11+

HTC yeni telefonu U11+'ı duyurdu. Köşeden köşeye ekran konseptini baz alan telefonun sahip olduğu özellikler ve satış fiyatı hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
6,9b
1
56
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google ile yapılan anlaşma kapsamında Pixel ekibi başta olmak üzere mühendislik kadrosunun bir kısmını devreden HTC, yeni amiral gemisi U11+'ı nihayet duyurdu. Aylardır konuşulan ve son birkaç haftadır arka arkaya sızıntı görüntüleri ortaya çıkan telefon, son dönemin popüler akımı olan 18:9 görüntü oranında ekranla geliyor.
6-inç boyutunda ve 2880x1440 piksel çözünürlüğündeki ekran, Super LCD6 panel kullanıyor. Geniş ölçekte renk üretimi için DCI-P3 ve HDR10 desteğine sahip olan telefon, yeni görüntü oranının tasarım üzerindeki etkisiyle ekran/kasa oranında da iddialı. Rakipleri kadar olmasa bile %78 olan bu oranıyla göze hoş gelen bir görüntü ortaya koyuyor.
HTC U11 ve U11+ 
Snapdragon 835 işlemcisinden güç alan ve versiyona göre 4GB ya da 6GB RAM ile tercih edilebilen telefonun depolama kapasitesi de 64GB ve 128GB olmak üzere değişkenlik gösteriyor. Kamera tarafında ise bir başka popüler akım olan çift kamera özelliği, HTC U11+ da bulunmuyor, arka tarafta 12MP'lik tek bir kamera yer alıyor. 1.4 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan sensör ve f/1.7 diyafram ile gelen kamera, 4K çözünürlükte 30fps, Full HD çözünürlükte ise 120fps video kaydı gerçekleştirebiliyor. OIS  desteğinin unutulmadığı arka kameraya 8MP çözünürlüğünde ön kamera eşlik ediyor. f/2.0 diyaframla gelen ön kamera aynı zamanda 85 derece görüş açısı sunuyor ve Full HD video kaydediyor.
HTC U11+ ihtiyaç duyduğu gücü 3930mAh kapasiteli pilden alıyor. Quick Charge 3.0 desteği ile gelen telefon, HTC Sense altında Android 8.0 işletim sistemini kullanıyor ve Edge Sense yani kenardan sıkarak özellik başlatma kabiliyetini de koruyor. Tasarım seviyesinde ön kısmında herhangi bir fiziksel buton bulunmayan telefonda, parmakizi okuyucusu ise arka kısımda oldukça iyi bir pozisyonlandırılmış gibi görünüyor yani bir başka ifade ile HTC tasarımcıları, S8+ ve Note 8'de Samsung'un düştüğü hatayı tekrarlamamış. Sıvı yüzey tasarım anlayışını devam ettiren telefon, 188 gram ağırlığında ve 8.5mm kalınlığında.
HTC U11+ yarı saydam tasarım seçeneği de sunuluyor 
Daha fazla depolama alanı için microSD hafıza kartı özelliği de sunan cihaz, IP68 sertifikasıyla birlikte Samsung telefonlarda olduğu gibi 1.5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya mukavemet gösterebiliyor. Buradaki ince fark önemli iPhone X ve IP67 tabanlı diğer telefonlarda derinlik 1.5 metre değil 1 metre olarak tanımlanmış durumda. Malesef U11 ve kimi rakibinde olduğu gibi 3.5mm kulaklık girişi olmayan telefon, Cat15 modeme sahip yani uygun ağ alt yapısında 800Mbps indirme ve 150Mbps yükleme hızına çıkabiliyor.
HTC U11+ seçilmiş bazı ülkelerde 800 Avro fiyatla kullanıma sunulacak.
Not: Fotoğraflar The Verge sitesinden alınmıştır. 

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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen

Greylights
%78? Hiç yapmasalarmış. Hiç olmazsa %80 geç de bizde diyelim köşeden köşeye ekran tasarımı diye. Yanlar ve üst yine kalın görünüyor.

Daha iyisini siz yapın bizde görelim
adamlar ne yapsa bir şey buluyorsunuz gayet iyi olmuş tasarım. Fakat 6 inç ekran bana fazla 5.5 veya 5.7 olmalıydı en fazla onun haricinde gayet ideal.
Greylights%78? Hiç yapmasalarmış. Hiç olmazsa %80 geç de bizde diyelim köşeden köşeye ekran tasarımı diye. Yanlar ve üst yine kalın görünüy...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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dokuzcanlicanavar 1 yıl
800 avroyu gördüm bi rahatlama geldi içime
biz alamayız
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SixSixSix 1 yıl interwap
interwap
HTC'nin bi dünya serisi var. LG'nin de öyle. İnsanların kafası karışıyor.

HTC'nin bir dünya serisi falan yok.
Ocak 2017'de HTC U Ultra ve U Play tanıtıldı.
Nisan 2017'de HTC One X10 tanıtıldı.
Mayıs 2017'de HTC U11 tanıtıldı.
Kasım 2017'de HTC U11+ ve HTC U11 Life tanıtıldı.
Bir senede 6 cihaz ve bunlardan yalnızca 3'ü üst seviye. Bu üçünden biri olan U Ultra'nın devam edeceğini sanmıyorum. U11 ve U11+ ise hemen hemen aynı telefon olarak varsayarsak, bu konuda gayet sade olduklarını söyleyebiliriz.
interwapHTC'nin bi dünya serisi var. LG'nin de öyle. İnsanların kafası karışıyor.HTC'nin bir dünya serisi falan yok.Ocak 2...
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5510gokhan 1 yıl
hepsiburada ithalat garantili 4 bine satışa koymuş biraz uçmuşlar. 3300'e note 8 , iphone 8 plus (tr garanti) varken alan olursa ya parası çoktur ya farklı olmaya çalışıyordur.
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DH Misafiri 1 yıl
Htc ye sallamayın sallayıp durmayın diğer amiral gemi telefonlarından daha kaliteli bir telefon daha saglam telefonlar yapıyolar. Htc 10 metal çerçeve ve çok sağlam bir telefon betona düsürdüm sadece ufak bir hasar aldı baska bir amiral gemisi olsaydı paramparça sarkısını sölerdiniz.Hem sağlamlık hemde ses ahize ve hoporlör kulaklık kalitesi olarak 10 numara telefondur wifi çekimide çok güçlüdür Htc markasını eline almamıs kullanmayan kişiler yorum yapıp markayı kötülemesin
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Uğur Böcüküü 1 yıl
acaba fiyat ne olcak .s u11 den fazla pahalı olmazsa u11+ alınabilir
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~Lion King~ 1 yıl
Alınabilitesi var. G2 den sonra 7 Plus kullanıyorum ama androidi özlüyorum deli gibi. Piyasadaki telefonların hiç biri tam anlamıyla istediğimi sağlayamıyor. Mesela bu telefonda ips yerine oled ekran olaymış iyi olurmuş ancak pek sorun değil. Gelsin bakalım belki alırız
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Cbklqn 1 yıl
arkadaşlarar bu telefon çıktı mı vatan a filan baktım htc yi komple kaldırmış satmıyor heralde artık hepsiburada da aynı şekilde nerden alınıcak bu telefonlar lg v30 da aynı şekilde ?
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~Lion King~ 1 yıl Cbklqn
Cbklqn
arkadailar bu telefon çıktı mı vatan a filan baktım komple htc satmıyor heralde artık hepsiburada da yok nerden alınıcak bu telefonlar lg v30 da aynı şekilde ?

Bende bu soruyu merak ediyorum.
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sistemli adam 1 yıl
Mate 10 değil mate 9 bile bunun içinden geçip etrafında samba yapar.
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TearsForFears 1 yıl sistemli adam
Orijinalden alıntı: sistemli adam
Mate 10 değil mate 9 bile bunun içinden geçip etrafında samba yapar.

Hahahah böyle trollerde kendi çapında eğleniyor işte. Ben mate 10 yerine u11+ alırdım. Snapdragon 835'i kirine tercih ederim ve batarya performansıda daha iyi olacaktır. 2. kamera olmayıversin.
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SPHAR3X 1 yıl
Adamlar ne yapsa bizimkiler yine beğenmiyor :D tabi ki herkesin eleştirme hakkı var ama yiğidi öldür hakkını yeme demişler.Sonunda HTC tam istenen tasarımı yakaladı.Ekran kasa oranı gayet iyi.Donanım günümüz standartlarına çok uygun.Pil de beklenen seviyede.Şimdi tek istenen iyi bir pazarlama.HTC Türkiye yatıyor resmen hiçbir mağazada göremiyoruz bunun üzerine gitmeliler daha çok reklam yapmalılar.İnsanlar HTC'nin piyasadan çekildiğini zannediyor sonra.
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OMB 1 yıl
U11'i çerçeve yüzünden almamıştım.
Bu seferki tasarım tatminkâr. Fiyat aşırı yüksek olmazsa ise alacağım.
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aycibin 1 yıl
çerçeveler bence yeterince ince çünkü ince çerçeve ile tam stereo hoparlör becermiş başka marka yok
ama onun dışında note8,V30 veya mate10'dan ne fazlası var bunun?
hatta 1 kamera eksiği var
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kadirirdem 1 yıl
Güzel olmuş,eski çerçevelerden kurtulmuş ama çerçevesi yine de iddialı değil.
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