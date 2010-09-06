Karşınızda LG'nin "sınırsız" kontrast oranına sahip OLED televizyonu

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, IFA 2010'da 3D ağırlıklı ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberde LG'nin31 inç boyutunda 3D OLED TV duyurduğunu belirtmiştik. LG, bu haberimize de farklı bir OLED TV modeliyle konu olmayı başardı.
IFA 2010'da tanıtımını yaptığı OLED TV modelleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başaran LG'nin yeni teknoloji ürünü TV'leri videolu olarak görüntülendi. LG'nin 2.9 mm kalınlık (!) ile ürettiği 31 inç boyutundaki OLED TV'ler Full HD çözünürlüğe sahip olacak. Tasarımı ve OLED teknolojisiyle dikkat çeken OLED TV'de, LG'nin iddiasına göre "sınırsız" kontrast oranı olacak. LG'nin 31 inç boyutlu ultra ince OLED TV'sinde 2 adet HDMI girişi ve bir adet USB girişi yer alıyor.
LG'nin IFA 2010'da tanıttığı OLED teknolojili ultra ince TV'lerin 2011 yılının ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor.
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-Lan duydunmu LG nin yeni tv leri sınırsız kontrastmış :)
-Beyler duydunuz mu LG sınırsız kontrasta sahip tv üretmiş
-Beyefendi LG nin bu ürününde olan sınırsız kontrast özelliği başka hiç bir üründe yok ben size bunu tavsiye ederim.
Zaten kağıt üstünde uçuk rakamlı kontrastlara sahipti şimdi sonsuzluğa ulaşmışlar. :):)
Yakında Samsungda bir sınırsız özellikli tv patlatır. 0 ms nin altında sınırsız tepkime süresi :)
SAYGILARLA
Oled sanki çok yeni birşey gibi,abartılı sınırsız hrtz v.s v.vs .vs,incelik elbetteki ince olacak,Japon ordusu bildiğiniz oledlerden kamuflaş giyisileri üretiyor,bildiğiniz kağıt inceliğinde paneller tanıtılıyor !
LG biraz uçuyor bence !
2 hdmi girişte,bana hangi hdmi desteklerdiğini biri söylesin !
2D-3D görüntü işlemeden bahsediyor,yahu yeni nesil Lcdler bunu zaten yapıyor,2D-3D Hdmi 1.4 destekli çoğu yeni nesil Lcdler !
İncelik maharetse lafım yok,işleme kapasitesi ise laf çok !
Sınırsız kontrast tamamda nereye kadar,kontrast full yapın bakalım kim neyi seyredecek yada ne kalitede görüntü alacak !
Palavra değerler başka birşey değil,önemli olan işleme teknolojisidir !
Sanırım o altta girşler-çıkışlar ve tuşlar mevcut. Genel tasarımı kalınlaştırmasın diye yapmışlar. Ayrıca o oran nasıl sınırsız? Mutlaka bir değeri vardır yani ama ölçülemeyecek kadar hassastır heralde.
Ne günlere geldik be