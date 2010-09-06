Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karşınızda LG'nin "sınırsız" kontrast oranına sahip OLED televizyonu

LG, IFA 2010'da "sınırsız" kontrast oranına sahip OLED TV'sini gösterdi.
8 yıl
37,5b
1
76
Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Karşınızda LG'nin
Tam Boyutta Gör

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, IFA 2010'da 3D ağırlıklı ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberde LG'nin31 inç boyutunda 3D OLED TV duyurduğunu belirtmiştik. LG, bu haberimize de farklı bir OLED TV modeliyle konu olmayı başardı.

IFA 2010'da tanıtımını yaptığı OLED TV modelleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başaran LG'nin yeni teknoloji ürünü TV'leri videolu olarak görüntülendi. LG'nin 2.9 mm kalınlık (!) ile ürettiği 31 inç boyutundaki OLED TV'ler Full HD çözünürlüğe sahip olacak. Tasarımı ve OLED teknolojisiyle dikkat çeken OLED TV'de, LG'nin iddiasına göre "sınırsız" kontrast oranı olacak. LG'nin 31 inç boyutlu ultra ince OLED TV'sinde 2 adet HDMI girişi ve bir adet USB girişi yer alıyor.

LG'nin IFA 2010'da tanıttığı OLED teknolojili ultra ince TV'lerin 2011 yılının ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor.

Karşınızda LG'nin
Tam Boyutta Gör
Karşınızda LG'nin
Tam Boyutta Gör

engadget Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virtual Reality 6 yıl
Zaten değerleri o kadar çok abartıyorlardı ki sonunda sınırsız deyip geçtiler. Kendilerini de bizi de bu abartılı saçma değerlerden kurtardılar. Sınırsız mı sınırsız :)
-Lan duydunmu LG nin yeni tv leri sınırsız kontrastmış :)
-Beyler duydunuz mu LG sınırsız kontrasta sahip tv üretmiş
-Beyefendi LG nin bu ürününde olan sınırsız kontrast özelliği başka hiç bir üründe yok ben size bunu tavsiye ederim.
Zaten kağıt üstünde uçuk rakamlı kontrastlara sahipti şimdi sonsuzluğa ulaşmışlar. :):)
Yakında Samsungda bir sınırsız özellikli tv patlatır. 0 ms nin altında sınırsız tepkime süresi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cp1369 8 yıl
Ultra HD ?? mesela nasıl bi çözünürlük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saahin 8 yıl
Yok artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 8 yıl
üf kral tv yok böle bişey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YediyuzYetmisYedi 8 yıl
bu nedir ya....tasarım muthiş olmus.evde dursun izlemesemde olur:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl
Guzelmiş ama bana gelmez ben bukadar teknolojiyi kaldıramam :D
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sylargray 8 yıl
Nereden nereye.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 8 yıl
Web hosting lerdeki sınırsız olayına benziyor bu da. Bir yere kadar vardır sınırı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
andy1 8 yıl
Enteresan yorumlar olmuş,bu ne abartıdır böyle !

Oled sanki çok yeni birşey gibi,abartılı sınırsız hrtz v.s v.vs .vs,incelik elbetteki ince olacak,Japon ordusu bildiğiniz oledlerden kamuflaş giyisileri üretiyor,bildiğiniz kağıt inceliğinde paneller tanıtılıyor !

LG biraz uçuyor bence !

2 hdmi girişte,bana hangi hdmi desteklerdiğini biri söylesin !

2D-3D görüntü işlemeden bahsediyor,yahu yeni nesil Lcdler bunu zaten yapıyor,2D-3D Hdmi 1.4 destekli çoğu yeni nesil Lcdler !

İncelik maharetse lafım yok,işleme kapasitesi ise laf çok !

Sınırsız kontrast tamamda nereye kadar,kontrast full yapın bakalım kim neyi seyredecek yada ne kalitede görüntü alacak !

Palavra değerler başka birşey değil,önemli olan işleme teknolojisidir !

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SupermanPrime 8 yıl
2.9mm ama televizyon özelliğini o alttaki cihaz görüyo sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 8 yıl

BaRReT81

2.9mm ama televizyon özelliğini o alttaki cihaz görüyo sanırım


Sanırım o altta girşler-çıkışlar ve tuşlar mevcut. Genel tasarımı kalınlaştırmasın diye yapmışlar. Ayrıca o oran nasıl sınırsız? Mutlaka bir değeri vardır yani ama ölçülemeyecek kadar hassastır heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 8 yıl
ben bu oledler kilim gibi katlanacak sanıyodum böle koltuğumuzun altına koyup komşuya maç izlemeye gitcez fln :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Capt. Awesome 8 yıl

İnceliği mükemmel,oled ekranların görüntüleri zaten mükemmel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaan_guney 8 yıl
arkadaş adamlar yapmış ilk başta 29 mm dir yanlış yazmışlar dedim ama bildiğin cam gibi tv..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xanty 8 yıl
Yarım santim değil nerdeyse onunda yarısı.İnsan hayret ediyor artık. Bir incelme yarışıdır gidiyor hayırlısı bakalım (inceldiği yerden kopsun diyesim geldi )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ArdilesS 8 yıl
2.9 mm kalınlık

Ne günlere geldik be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
37452 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, televizyon ve
2 etiket daha lg oled tv
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Endeks Bilişim ile Teknoloji Sektörünün 2010 analizi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim