Karşınızda LG'nin "sınırsız" kontrast oranına sahip OLED televizyonu

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, IFA 2010'da 3D ağırlıklı ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberde LG'nin31 inç boyutunda 3D OLED TV duyurduğunu belirtmiştik. LG, bu haberimize de farklı bir OLED TV modeliyle konu olmayı başardı.

IFA 2010'da tanıtımını yaptığı OLED TV modelleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başaran LG'nin yeni teknoloji ürünü TV'leri videolu olarak görüntülendi. LG'nin 2.9 mm kalınlık (!) ile ürettiği 31 inç boyutundaki OLED TV'ler Full HD çözünürlüğe sahip olacak. Tasarımı ve OLED teknolojisiyle dikkat çeken OLED TV'de, LG'nin iddiasına göre "sınırsız" kontrast oranı olacak. LG'nin 31 inç boyutlu ultra ince OLED TV'sinde 2 adet HDMI girişi ve bir adet USB girişi yer alıyor.

LG'nin IFA 2010'da tanıttığı OLED teknolojili ultra ince TV'lerin 2011 yılının ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor.

engadget