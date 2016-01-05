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Karşınızda ikinci jenerasyon HTC Vive

Sanal gerçeklik başlığı pazarının Oculus Rift ile beraber en önemli üyesi HTC Vive, CES 2016 fuarı kapsamında ikinci jenerasyon sürümüyle karşımıza çıktı. Ürünün yeni tasarımı ve detayları haberimizde
3 yıl
3,8b
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2
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Karşınızda ikinci jenerasyon HTC Vive
HTC'nin ilk sürüm video incelemesine burada yer verdiğimiz başarılı sanal gerçeklik başlığı Vive VR, yeni tasarıma sahip ikinci sürümüyle CES 2016 kapsamında duyuruldu. 
HTC ile dünyaca ünlü yapımcı Valve ortaklığında geliştirilen Vive VR, sanal gerçeklik başlıkları arasından özellikle uzun kullanımlarda mide bulantısı ya da baş dönmesi sorunu yaşatmıyor olmasıyla ayrılıyor. 2016 Nisan ayında gelmesi beklenen başlık, ikinci jenerasyonu ile artık "Vive Pre" olarak isimlendiriliyor.
Kısa süre önce sızdırılan görselleri doğrular nitelikte bir tasarım ile karşımıza çıkan Vive Pre, ilk sürüme oranla çok daha modern görünüyor. Kabloların halen üst tarafında yer aldığı başlık, deneyenlerin söylediği kadarıyla artık daha hafif ve daha fazla özelleştirme seçeneği veriyor. İlk sürümde yer almayan yeni ön kamerası ile geliştircilerin sanal ile gerçek dünyayı harmanlamasına imkan tanıyan Vive Pre, bu açıdan arttırılmış gerçeklik tarafına da adım atıyor ve böylelikle Oculus Rift'in bir adım daha önüne geçiyor. 
HTC Vive Pre, en büyük değişikliklerinden birisini de kablosuz kontrolcü tarafında alıyor. Mevcut geliştirici versiyonuna oranla çok daha modern, kompakt ve şık görünen yeni kontrolcü, sensörlerin gizlendiğini bu tasarımda dokunmatik yüzey ve tetik mekanizması açısından da olumlu ergonomik değişiklikler alıyor. Kontrolcü her iki el için de görev yapıyor ve şarj edilebilir bataryaları ile yaklaşık 4 saat boyunca görev yapabiliyor.
Vive Pre'yi "ikinci jenerasyon geliştirici sürümü" olarak lanse eden HTC, final sürümünde bazı ufak değişikler daha gerçekleştirebilir. Sanal gerçeklik başlığının fiyatı ise Oculus Rift ile benzer olarak gizliliğini sürdürüyor. 

http://www.popsci.com/htc-unveils-its-newest-vr-headset-vive-pre Yorum Yaz
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iboocum 3 yıl
birinci ne ara çıktı be
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FerdosParadise 3 yıl
Hay Maşa ALLAH
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