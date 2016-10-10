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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karşınızda yavru vatanın ilk yerli otomobili: Günsel Model 1

Türkiye'nin yerli otomobil çalışmaları Tübitak çatısı altında devam ediyor. Meraklı bekleyiş devam ededursun, müjdeli bir haber de yavru vatanımız KKTC'den geldi ve ilk yerli otomobil ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
37,7b
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214
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi yerli otomobiline sahip olabilmek için önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından Yakın Doğu Üniversitesi, Günsel Model 1 adını verdiği otomobilin resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Tasarım ve geliştirme çalışmaları haricinde üretiminin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacağı belirtilen Günsel Model 1, 90 farklı tasarım sonucu ortaya çıkan yeni nesil araç olmak iddiasında.
Otomobil çalışmalarının arkasındaki motivasyon, Yakın Doğu Üniverstesi'nin kurucu rektörü Dr. Suat Günsel'in çocukluk hayatina dayanıyor. Zaten otomobilin ismi de tam olarak buradan geliyor. Üniversite bünyesinde farklı disiplinlerdeki bilgi birikiminin bir araya getirilerek oluşturulduğu otomobil, modern teknolojileri ihtiva eden bir profil sergiliyor. Tasarım olarak özellikle ön far grubuyla bir miktar Audi havası taşıyan ancak genel olarak şehir yaşamanın ihtiyaçlarına yanıt verecek, bunu yaparken dinamik görünümden de taviz vermeyen bir otomobil portesi çiziyor Günsel Model 1.
İsimlendirme metodolojisi olarak Tesla'nın izinden giden otomobil, tamamiyle elektrikli bir araç. En yüksek verimlilik için alüminyum şasi ve kompozit gövde üzerinde inşa edilen araç, 4 yolcu taşıyabilecek şekilde dizayn edilmiş. Tam şarjda 350 km menzili olduğu ifade edilen Model 1, hızlı şarj teknolojisi ile sadece yarım saatte boş olan pilini doldurabiliyor. 0-100Km hızlanmasını 8 saniyede gerçekleştiren otomobil, 500 bin km'den sonra bile pil verimliliğini %90'larda tutabiliyor. Otomobil ayrıca frenleme esnasında oluşan enerjiyi de rejeneretif sistemiyle değerlendirebiliyor.
Elektrikli olduğu için aynı zamanda sessiz çalışan otomobil, geliştiricileri tarafından yenilikçi-verimli-zarif olarak tanımlanıyor. Günsel Model 1'in ne zaman üretime gireceği ve yollarda boy göstereceği henüz bilinmiyor ancak Yakı Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, kısa bir süre içinde Model 1'i yollarda göreceğimizi söylüyor. Detaylarını merak ettiğimiz Günsel Model 1 için yavru vatanımıza şimdiden başarılar diliyor, yolları açık olsun diyoruz. 

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mrslimshady 3 yıl en beğenilen Muhammet1993
Muhammet1993
Hiç fena degil . gayet de hoş duruyor . kıbrıs dan güzel bir atak . bizim milli arabamıza da çok az zaman kaldı . herşey güzel gidiyor . hainlerden arınıyoruz durak kalkanı ile sınırlar güvenli hale geliyor ekonomi süper gidiyor rusya ile aramız iyi oldu dış ülkelerle ticaret ler iyi gidiyor araplar yatırım yapıyor . Allahın izniyle herşeyimiz iyi gidiyor . hedef 2023

Hahahahaaha
Muhammet1993Hiç fena degil . gayet de hoş duruyor . kıbrıs dan güzel bir atak . bizim milli arabamıza da çok az zaman kaldı . herşey güzel gid...
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3 Yanıt Yanıtla +406
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luppiter 3 yıl
Kktc araba yaparsa biz de yapmis oluyor muyuz?
1 Yanıt Yanıtla +196
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Muhammet1993 3 yıl
Hiç fena degil . gayet de hoş duruyor . kıbrıs dan güzel bir atak . bizim milli arabamıza da çok az zaman kaldı . herşey güzel gidiyor . hainlerden arınıyoruz fırat kalkanı ile sınırlar güvenli hale geliyor ekonomi süper gidiyor rusya ile aramız iyi oldu dış ülkelerle ticaret ler iyi gidiyor araplar yatırım yapıyor . Allahın izniyle herşeyimiz iyi gidiyor . hedef 2023
Hiç fena degil . gayet de hoş duruyor . kıbrıs dan güzel bir atak . bizim milli arabamıza da çok az zaman kaldı . herşey güzel gidiyor . hainlerden arınıyoruz ...
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22 Yanıt Yanıtla +146
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underlater 3 yıl
Hep merak etmişimdir. Şu Murat 131 , Anadol yerli otomobil değiller miydi?
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BaNgO 3 yıl
Bu gidişle hedef 2023 degil, hedef ahiret.
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mocobain 3 yıl
KKTC bile elektrikli araba üretirken biz niye fosil yakıt araba üretmeye çalışıyoruz. Cevabı basit. VERGİ. Dünyanın en pahalı benzinini kullanırken alınan vergi bir anda yok olacak. Eski tabirle taşıt pulu yani motorlu taşıtlar vergisi de tarihe karışacak. Çünkü aracın motoru yok. Fakat sevinmeyin arkadaşlar. Bu hükümet alttan girer üstten çıkar elektrik vergisini benzindeki vergiden pahalı yapar. Biz de ne yapıyoruz o zaman ? Solar sistemlere geçiyoruz arkadaşlar. Evimizde , işimizde hatta aracımızda bile kendi elektriğimizi üreteceğimiz sistemlere geçmeliyiz. Öncelikle çatılarımıza mutlaka solar enerji panelleri kurdurmalıyız. Bugün Tesla firması dünyadaki en değerli 100. şirket olarak boşuna seçilmedi. Güneş gibi şimdilik sonsuz olan bir enerji kaynağını mutlaka sonuna kadar kullanmalıyız. Son olarak Norveç, Hollanda ve Almanya fosil yakıtı bırakırken biz cadillac çakması fosil yakıt kullanan bir araç üretmeye başlayacağımız için seviniyoruz. *** 1885 — Benzinle çalışan içten yanmalı motora sahip ilk otomobil Alman mühendis Karl Benz tarafından yapıldı. *** 1908 — ABD'li Henry Ford T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu Kaynak Vikipedi. Adamlardan kabaca 100 sene sonra bu işe girişiyoruz. Bu hükümet günü kurtarmaya çalışıyor. Biraz önünüze bakın, biraz geleceğe bakın. Herkese saygılar.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Hemican 3 yıl mocobain
mocobain

KKTC bile elektrikli araba üretirken biz niye fosil yakıt araba üretmeye çalışıyoruz. Cevabı basit. VERGİ. Dünyanın en pahalı benzinini kullanırken alınan vergi bir anda yok olacak. Eski tabirle taşıt pulu yani motorlu taşıtlar vergisi de tarihe karışacak. Çünkü aracın motoru yok. Fakat sevinmeyin arkadaşlar. Bu hükümet alttan girer üstten çıkar elektrik vergisini benzindeki vergiden pahalı yapar. Biz de ne yapıyoruz o zaman ? Solar sistemlere geçiyoruz arkadaşlar. Evimizde , işimizde hatta aracımızda bile kendi elektriğimizi üreteceğimiz sistemlere geçmeliyiz. Öncelikle çatılarımıza mutlaka solar enerji panelleri kurdurmalıyız. Bugün Tesla firması dünyadaki en değerli 100. şirket olarak boşuna seçilmedi. Güneş gibi şimdilik sonsuz olan bir enerji kaynağını mutlaka sonuna kadar kullanmalıyız. Son olarak Norveç, Hollanda ve Almanya fosil yakıtı bırakırken biz cadillac çakması fosil yakıt kullanan bir araç üretmeye başlayacağımız için seviniyoruz. *** 1885 — Benzinle çalışan içten yanmalı motora sahip ilk otomobil Alman mühendis Karl Benz tarafından yapıldı. *** 1908 — ABD'li Henry Ford T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu Kaynak Vikipedi. Adamlardan kabaca 100 sene sonra bu işe girişiyoruz. Bu hükümet günü kurtarmaya çalışıyor. Biraz önünüze bakın, biraz geleceğe bakın. Herkese saygılar.

Hocam nedense araba toplumumuzda cok usutn bir seymis gibi gorunuyor. Daha once ben de yazdim 100 sene onceki urun, artik araba uretmenin cok bir esprisi yok diye. Hemen millet atliyor oldu disardan mi alalim, gec kaldik diye bos mu vereleim, siz hep kostek oluyorsunuz zaten vs.

Bakin araba ureten sirket mi yokda software yazan sirket mi daha cok para kazaniyor? Araba ureten sirket mi yoksa telefon dizayn eden sirket mi daha cok para kazaniyor (Apple telefonu uretmiyor sadece dizayn ediyor ve Cinde urettiriyor.)

Gunumuz kosullari degisti yatirimin araba uretmeye degil gelecegin para getirecek islerine yapilmasi lazim.
Bugun 10 sene calisip araba ureticeksiniz, buyuk ihtimla zararina satacaksiniz baslangicta vs. Onun yerine bu para Ar-Ge ye harcansa, ITye harcansa yeni bir bulus yapilmaya yeni bir urun bulunmaya calissa cok daha mantikli.

Bir telefon 100-200 dolara mal oluyor. 700-1000 dolara satiliyor yuzde 400-500 kar var. Ama arabada bu oran cok dusuk hem de cok daha riskli cok daha fazla parca var cok daha buyuk yaitirim gerekiyor.

Edit: Mesela buyuk ihtimalle araba ureten sirketten cok uzun omurlu ve en yuksek menzili verebilecek pili uretecek sirket parayi kazanacak. Ya smart phone belki daha da gelisecek yarin obur gun iphone satilmayacak baska bir X markasi one gececek. (nasilki Nokia Ericson bittiyse).
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vaskin77 3 yıl mocobain
Elektrik şu anda zaten çok pahalı dostum. Son gelen faturaları bir incele istersen. Bana 190 TL gelen faturanın 51 TL'si dağıtım bedeli, 40 TL'si ise vergiydi. Yani toplamda %90'ı vergi+dağıtım. Hani olmaz ya diyelim ki bir şekilde elektrikli yerli otomobil ürettik emin ol o %90 bir anda %200 olur.
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sadness21 3 yıl
Gurur verici. Herkesi kutlamak gerek. Özellikle bir eğitim kurumunun yapması dahada önemli. O kadar yatırımcılar holdingler bu işlere yanaşmazken hemde.
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umut_baris 3 yıl
Çıksın alırım abi. İsterse 70 ile gitsin. Elektrikli arabadan güzel birşey var mı ya? Sessiz ne güzel. Keşke para olsa Tesla alsam.
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MMistanbul 3 yıl
Güzel :) Darısı başımıza hedef 3023,pardon 2023 olacaktı.
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Quard 3 yıl
Haberi görünce aklıma Jet Fadıl ve İmza adlı arabası geldi.KKTC nin arabası buna dönmesin:D
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61gün 3 yıl
arabanın içi nerede? motoru var mı?
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soylu55 3 yıl
Olmaz diye bir sey yok yapmak istersen her sey olur. Gayet güzel.
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DisconnectusErectus35 3 yıl
Rusyayla ilişkilerimiz çok daha iyiye gidiyor diyene ay bilmem nerem derim. Daha geçen rusya genelkurmayı Türkiye artık karadenizde hiçbir şey kendini iyi bilsin dedi. Dış işleri fırat kalkaninda teröristlerle işbirliği yapmalarından onlar adina utanç duyuyoruz dedi hangi iyi ilişki bu böyle
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