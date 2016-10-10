Karşınızda yavru vatanın ilk yerli otomobili: Günsel Model 1

Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi yerli otomobiline sahip olabilmek için önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından Yakın Doğu Üniversitesi, Günsel Model 1 adını verdiği otomobilin resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Tasarım ve geliştirme çalışmaları haricinde üretiminin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacağı belirtilen Günsel Model 1, 90 farklı tasarım sonucu ortaya çıkan yeni nesil araç olmak iddiasında.

Otomobil çalışmalarının arkasındaki motivasyon, Yakın Doğu Üniverstesi'nin kurucu rektörü Dr. Suat Günsel'in çocukluk hayatina dayanıyor. Zaten otomobilin ismi de tam olarak buradan geliyor. Üniversite bünyesinde farklı disiplinlerdeki bilgi birikiminin bir araya getirilerek oluşturulduğu otomobil, modern teknolojileri ihtiva eden bir profil sergiliyor. Tasarım olarak özellikle ön far grubuyla bir miktar Audi havası taşıyan ancak genel olarak şehir yaşamanın ihtiyaçlarına yanıt verecek, bunu yaparken dinamik görünümden de taviz vermeyen bir otomobil portesi çiziyor Günsel Model 1.

İsimlendirme metodolojisi olarak Tesla'nın izinden giden otomobil, tamamiyle elektrikli bir araç. En yüksek verimlilik için alüminyum şasi ve kompozit gövde üzerinde inşa edilen araç, 4 yolcu taşıyabilecek şekilde dizayn edilmiş. Tam şarjda 350 km menzili olduğu ifade edilen Model 1, hızlı şarj teknolojisi ile sadece yarım saatte boş olan pilini doldurabiliyor. 0-100Km hızlanmasını 8 saniyede gerçekleştiren otomobil, 500 bin km'den sonra bile pil verimliliğini %90'larda tutabiliyor. Otomobil ayrıca frenleme esnasında oluşan enerjiyi de rejeneretif sistemiyle değerlendirebiliyor.

Elektrikli olduğu için aynı zamanda sessiz çalışan otomobil, geliştiricileri tarafından yenilikçi-verimli-zarif olarak tanımlanıyor. Günsel Model 1'in ne zaman üretime gireceği ve yollarda boy göstereceği henüz bilinmiyor ancak Yakı Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, kısa bir süre içinde Model 1'i yollarda göreceğimizi söylüyor. Detaylarını merak ettiğimiz Günsel Model 1 için yavru vatanımıza şimdiden başarılar diliyor, yolları açık olsun diyoruz.