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Karşınızda yeni bir Android tablet daha; Portalyuks'dan CityNight

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Gün geçmesin ki karşımıza farklı bir üreticiden farklı bir Android tablet çıkmasın. Wexler'ın Wexler.Tab 9701 modelinin ardından Portalyuks firmasının CityNight yani ''Şehir gecesi'' olarak isimlendirdiği Android tableti internette boy gösterdi.
Wexler.Tab 9701 ile benzer şekilde Rusya pazarının hedef alındığı CityNight'a 1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex-A8 işlemcisi ile 512 MB RAM güç veriyor; tablet Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor.
427 gram ağırlığında sade tasarıma sahip tablette 7.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran bulunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran CityNight'da 4 GB dahili flash belleğe ve ek kapasite için microSD kart girişine yer verilmiş.
Üzerinde görüntülü konuşma için VGA kamera, HDMI portu, mini USB portu, mikrofon, hoparlör ve ahize konumlandırılan tabletin Full HD çözünürlüğünde video oynatabilecek kapasitede olduğu bildiriliyor. CityNight'ın etiket fiyatı ise yaklaşık 9490 Ruble yani 341$.

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wuratakdag 8 yıl
brshr
REEDPAD İLE AYNI ÜRETİCİNİN ELİNDEN ÇIKMIŞ. TASARIM TAMAMIYLA AYNI.

dediğin gibi 1 e 1 aynı. Sadece vga kamera eklemişler :)
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DH Misafiri 8 yıl
tablet üstüne tablet bıkkınlık geldi valla :D
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séquestre 8 yıl
Her gün bir tablet ...
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brshr 8 yıl
REEDPAD İLE AYNI ÜRETİCİNİN ELİNDEN ÇIKMIŞ. TASARIM TAMAMIYLA AYNI.
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onbeskarakterli 8 yıl
@Volkanbaba
Android'in 3.2 sürümü çıkınca. Şu an mevcut olan 3.0 ve 3.1 sürümleri sadece nvidia tegra platformu ile çalışıyor. Bu platformun maliyeti de yüksek olduğu için ucuz tabletlerde 3.x sürümlerini göremiyoruz.
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umutarslan.com 8 yıl
tablet içinde tablet gibi olmuş :D kasa 9" için yapılmışta sonra vazgeçilip 7" takılmış gibi duruyo?
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Volkanbaba 8 yıl
Şu tabletlerde 3.0 ne zaman standart olacak acaba 4.0 çıkıncamı
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neXXen 8 yıl
Geyik konusu oldu bu tablet haberleride,baksanıza arkadaşlar yontma işlemlerine başlamışlar bile :))
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Rock_Rage 8 yıl
jibe
Bi tanede benmi çıkarsam diye düşünüyorum.

Ben tableti yonttum sekli tamam simdi ustune işletim sistemini kazıyorum bitince sana gonderirim sen ugrasma :)
SAYGILARLA
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jibe 8 yıl
Bi tanede benmi çıkarsam diye düşünüyorum.
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KalemKolik 8 yıl
Adam gibi tablet türkiyede 300tl olsun alalım
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