Karşınızda yeni bir Android tablet daha; Portalyuks'dan CityNight

Gün geçmesin ki karşımıza farklı bir üreticiden farklı bir Android tablet çıkmasın. Wexler'ın Wexler.Tab 9701 modelinin ardından Portalyuks firmasının CityNight yani ''Şehir gecesi'' olarak isimlendirdiği Android tableti internette boy gösterdi.

Wexler.Tab 9701 ile benzer şekilde Rusya pazarının hedef alındığı CityNight'a 1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex-A8 işlemcisi ile 512 MB RAM güç veriyor; tablet Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor.



427 gram ağırlığında sade tasarıma sahip tablette 7.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran bulunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran CityNight'da 4 GB dahili flash belleğe ve ek kapasite için microSD kart girişine yer verilmiş.

Üzerinde görüntülü konuşma için VGA kamera, HDMI portu, mini USB portu, mikrofon, hoparlör ve ahize konumlandırılan tabletin Full HD çözünürlüğünde video oynatabilecek kapasitede olduğu bildiriliyor. CityNight'ın etiket fiyatı ise yaklaşık 9490 Ruble yani 341$.



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