Kars'ta askeri bölgeye giren drone'a yaylım ateşi açıldı

İnsansız hava araçlarıyla ilgili şu an için yaşanan en önemli sıkıntıların başında şüphesiz uçuş yapılan alanlar geliyor. Zira özellikle havalimanı ve askeri bölgelerin çevrelerinde dolaşan drone’lar güvenlik açısından büyük tehlike arz edebiliyorlar. Halihazırda yasal düzenlemeye giden birçok ülke kurallara uymayanlara hapis cezasına kadar çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Dün gece Kars’ın Kağızman ilçesinde bulunan Bayrak Tepe askeri üssünde de benzer bir olay yaşandı. Kışla üzerinde uçtuğu tespit edilen drone'un yasak bölgeyi terk etmemesi üzerine askerler tarafından yaylım ateşi açıldı. Kurşunların hedefi olan insansız hava aracı parçalanarak etkisiz hale getirildi. Daha önce farkı zaman dilimlerinde de iki kez aynı bölgede uçtuğu tespit edilen drone’u kimin kontrol ettiği ise henüz belirlenemedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü güvenliğin sağlanması adına alınan kararla drone’ların kayıt altına alınması için çalışma başlatmıştı. Buna göre 25 kilogram üzerindeki İHA'lar için tescil işleminin yaptırılması ve 25 kilograma kadar olanların ise 1.000 TL ila 10.000 TL arasında

Bildiğiniz gibigüvenliğin sağlanması adına alınan kararla drone’ların kayıt altına alınması için çalışma başlatmıştı. Buna göreüzerindeki İHA'lar için tescil işleminin yaptırılması ve 25 kilograma kadar olanların ise kayıt altına alınması kararlaştırıldı. Diğer taraftan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında alınan son kanun hükmündeki kararnamelerle (KHK), uçuş kurallarına uymayanlaraarasında ceza verileceği duyuruldu.