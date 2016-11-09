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Kars'ta askeri bölgeye giren drone'a yaylım ateşi açıldı

Dün gece saatlerinde Kars’ın Kağızman ilçesinde bulunan askeri bölge üzerinde uçtuğu tespit edilen insansız hava aracı, askerler tarafından açılan yaylım ateşiyle vurularak düşürüldü.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İnsansız hava araçlarıyla ilgili şu an için yaşanan en önemli sıkıntıların başında şüphesiz uçuş yapılan alanlar geliyor. Zira özellikle havalimanı ve askeri bölgelerin çevrelerinde dolaşan drone’lar güvenlik açısından büyük tehlike arz edebiliyorlar. Halihazırda yasal düzenlemeye giden birçok ülke kurallara uymayanlara hapis cezasına kadar çeşitli yaptırımlar uyguluyor.
Dün gece Kars’ın Kağızman ilçesinde bulunan Bayrak Tepe askeri üssünde de benzer bir olay yaşandı. Kışla üzerinde uçtuğu tespit edilen drone'un yasak bölgeyi terk etmemesi üzerine askerler tarafından yaylım ateşi açıldı. Kurşunların hedefi olan insansız hava aracı parçalanarak etkisiz hale getirildi. Daha önce farkı zaman dilimlerinde de iki kez aynı bölgede uçtuğu tespit edilen drone’u kimin kontrol ettiği ise henüz belirlenemedi.
Bildiğiniz gibi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü güvenliğin sağlanması adına alınan kararla drone’ların kayıt altına alınması için çalışma başlatmıştı. Buna göre 25 kilogram üzerindeki İHA'lar için tescil işleminin yaptırılması ve 25 kilograma kadar olanların ise kayıt altına alınması kararlaştırıldı. Diğer taraftan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında alınan son kanun hükmündeki kararnamelerle (KHK), uçuş kurallarına uymayanlara 1.000 TL ila 10.000 TL arasında ceza verileceği duyuruldu.
 

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myhotyro 3 yıl en beğenilen kucukyenici
kucukyenici

Yaylım ateşi abartı olmamış mı?

Bence de abartı olmuş, helikopterle havalanıp yanına gidip drone ile konuşmaları ve gitmeye ikna etmeleri gerekitdi.
kucukyeniciYaylım ateşi abartı olmamış mı?Bence de abartı olmuş, helikopterle havalanıp yanına gidip drone ile konuşmal...
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1 Yanıt Yanıtla +124
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stalker(1979) 3 yıl kucukyenici
kucukyenici

Yaylım ateşi abartı olmamış mı?

Üstünde bomba olabileceğini düşünürsek az bile yapmışlar
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Yusuf Saracen 3 yıl
Millet sacma sapan yorumlar tapmış
Oldu bizde sizin yatak odanıza girek gülecekmisinizbunada ?
Askeriye özelimiz kimse taviz verilmemeli
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merveyanar 2 yıl
uçuşa yasak bölgeler tanımlanmalı yaptırımı ağğır olmalı yoksa gizli diye bişey kalmayacak :)
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merveyanar 2 yıl
dronlar çıktı mertlik bozuldu
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Rohanli_Theoden 2 yıl
gta vice city'deki inşaat görevinden beri drone'lara gıcığım. Bizim evin önünden geçse hiç affetmem.
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sdc55 2 yıl
abartı değil az bile olmuş...
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adnansetek 3 yıl
Kimin nesiymiş niye gelmiş nerden gelmiş?
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AnadoluEfes 3 yıl
Belki askeri istihbarat topluyorlardı bilemezsiniz bunları yakalamak icin amerikalilar ağ tüfeği yapmıştı ağ fırlatıp yakalıyorlardi onlarda olması şart
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oguzhana 3 yıl
Kritik yerlere hava sistemi yerleştirilmesi şart.
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BekirTemel 3 yıl
İşidin bile drone kullandığını düşünürsek bu tarz yöntemlere göz açtırmamak lazım,
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dgo_cr7 3 yıl
Daha önce izmirde bir cezaevine silah indirmişlerdi.
büyük teknoloji ama ciddi sıkıntılar da var.
belirli bölgelerde sinyalini kesecek bir sistem geliştirilebilir.
gerçi devlet anında suistimal edecektir. bütün hava sahasını kapatacaktır. ancak bir çözüm bulunmalı.
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smart1978 3 yıl
iyki bomba tasimiyormus yoksa felaket olurdu. Patlatmadan etkisi hale getirilmeli ve kontrollu indirilmesi gerekirdi. Tipki bomba uzmanlari gibi .
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Piêr Dé Sans 3 yıl smart1978
radyo frekansına sızıp, kontrolü ele geçirip, üzerindeki fünyeyi uzaktan imha edip öyle mi indireceklerdi?
Tıpkı McGyver gibi.
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