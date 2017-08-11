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Kaspersky ve Microsoft arasındaki buzlar eridi

Windows 10 güncellemelerinde yer alan bir fonksiyon, anti-virüs devi Kaspersky ile Microsoft’un arasının açılmasına neden olmuştu. Şimdi buzlar erimiş gibi görünüyor.
1 yıl
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Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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Kaspersky ve Microsoft arasındaki buzlar eridi

Kaspersky ile Microsoft arasında bir süredir devam eden ve anti-virüs devinin tekelleşme iddiasıyla şikayetçi olmasına neden olan problem sona erdi. Kaspersky şikayetçi olduğu tüm paltformlardan şikayetini geri çekmeye karar verdi.

İddialar ciddi

Kaspersky ve Microsoft arasında sürtüşme Haziran ayına kadar gidiyor. Kaspersky, her yeni güncelleme sonrasında Windows 10 işletim sisteminin anti-virüs yazılımını kapattığını ve Microsoft’un kendi güvenlik çözümünü haksız bir şekilde ön plana çıkardığını iddia etmişti. Firma Rusya’da, Almanya’da ve Avrupa Komisyonu’nda gerekli makamlara şikayet dilekçesini sunmuştu.

Microsoft da durumu kabul ediyor. Windows 10 işletim sistemi her güncelleme sonrasında anti-virüs yazılımını kontrol ediyor ve uyumsuz bir sürüm varsa geliştiricisi güncelleyene kadar kapatıyor. Windows 10 Fall Creators Update güncellemesiyle bu değişecek.

Ayrıca Bkz. "Hindistan’da internet arşivi erişime kapatıldı"

Microsoft güncelleme için anti-virüs geliştiricileriyle yakın bir şekilde çalışıyor. Bundan sonra Windows 10 güncellemeleri öncesinde firma anti-virüs geliştiricilerine uyumluluk konusunda yardımcı olacak. Ayrıca güncellemelerin net tarihleri bildirilerek geliştiricilerin tedbir alması sağlanacak.

Bu açıklama sonrasında Kaspersky memnuniyetini dile getirdi. Firma Rusya’daki şikayetini geri çekmiş durumda. Almanya ve Avrupa Komisyonu’ndaki şikayetlerini de bu hafta içerisinde geri alacak. Yani konu tatlıya bağlanmış oldu.

 

https://www.theverge.com/2017/8/10/16121726/microsoft-kaspersky-anti-trust-complaint-dropped Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl en beğenilen
Güzel haber artık klavye girdileri ve diğer dataları beraber çalarlar :))
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Türkçesever 1 yıl
Microsoft, Kaspersky'ı silerek nasıl çıkar elde edebilir ki? Windows Defender de, Windows Güvenlik Duvarı da ücretsiz.
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DH Misafiri 1 yıl en beğenilen
Güzel haber artık klavye girdileri ve diğer dataları beraber çalarlar :))
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