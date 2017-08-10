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Hindistan’da internet arşivi erişime kapatıldı

İnternetin en büyük arşivi konumunda olan ve paha biçilemeyen bir kaynak olan Wayback Machine, Hindistan’da erişime kapatıldı. Engellemenin gerekçesi bilinmiyor.
1 yıl
1,9b
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2
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sık sık ülkelerin belirli sebeplerle belirli sitelere internet erişimini kapattığını görüyoruz. Bunun en çoğu Çin’de yaşansa da başka ülkelerde de önemli yasaklamalar gündeme oturuyor. İnternetin en büyük arşivi olan Wayback Machine, Hindistan’da erişime kapatıldı.

Büyük bir kaynak

İnternetin olduğu ilk günlerden bu yana siteleri arşivleyen Wayback Machine, toplamda 302 milyar web sayfasını arşivlemiş durumda. Geçmişi hatırlamak isteyenler için paha biçilemez bir kaynak olan Wayback Machine hangi gerekçe ile yasaklandı bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "Hotspot Shield VPN şikayetleri artıyor"

Bilgilendirmede hükümet tarafından verilen talimat ile erişime kapatıldığı ifade ediliyor Bunun haricinde herhangi bir gerekçe gösterilmemiş. Önceki dönemlerde de GitHub ve WordPress platformlarına erişim engellenmişti.

1 milyarı geçen nüfusu ile en önemli pazarlardan birisi olan Hindistan, komşusu Çin gibi aşırı yasakçı değil ancak bu tür ilginç sansürler de yaşanmıyor değil. Bazı kaynaklar vatandaşları fişleme platformu olarak görülen Aadhaar programına veri sağlayan firmaların ifşa edildiği bazı dökümanların görülmesinin istenmediğini ve bu nedenle de erişimin engellendiğini belirtiyor. Şimdilik konu ile ilgili bilinenler kısıtlı. 

 

https://thenextweb.com/in/2017/08/09/india-has-blocked-the-internet-archive-nationwide-and-wont-say-why/#.tnw_1qaZaY3C Yorum Yaz
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Meka_4756 1 yıl
VPN :/
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QuexSeeL 1 yıl
Arşiv unutmaz, arşiv ortada olduğu müddetçe millette unutmaz. Halkın unutması gereken bir mesele vardır ondan kapanmıştır.
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