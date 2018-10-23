Katlanabilir Samsung telefonu gelecek ay karşımıza çıkabilir

Uzun yıllardır teknoloji dünyasının en önemli gündem maddelerinden birisi olan katlanabilir akıllı telefonlar yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. En erken gelecek ay kullanıma hazır bir model görebiliriz.

Gelecek ay tanıtılabilir

Samsung’un katlanabilir akıllı telefon konusunda son aşamalara geldiği ve yakın zamanda bir tanıtım yapacağı biliniyordu. Gelecek ay Samsung Geliştirici Konferansında beklenen tanıtım gerçekleştirilebilir.

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Firma tarafından paylaşılan gönderide ikiye katlanan bir çubuk görülüyor ve Gelecek ile Bugün Arasında Kesişmeler şeklinde bir motto kullanılıyor. Bu bakımdan katlanabilir bir telefon iması olduğu çok açık.

Samsung’un karşımıza ne çıkaracağı merakla bekleniyor. Galaxy Note Edge dönemlerinden bu yana firma katlanabilir ekran konusunda önemli bir mesafe kat etti. Kaynaklar tablet büyüklüğünde olan ve katlanınca akıllı telefon olan bir yapıdan bahsediyor.

Önemli teknolojik gelişmeler yaşansa da katlanan cihazlar konusunda halen bazı engeller aşılabilmiş değil. Örneğin anakart başta olmak üzere yonga seti veya bellek gibi bileşenler katlanabilir değil ve sabit bir alanda bulunması gerekiyor. Bu bakımdan donanım bileşenleri bir bölgeye yerleştirilmiş ve sadece ekranın katlanır olduğu bir yapı görebiliriz. Konferans 7 Kasım tarihinde başlayacak.