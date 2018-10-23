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Katlanabilir Samsung telefonu gelecek ay karşımıza çıkabilir

Uzun süredir merakla beklenen katlanabilir Samsung akıllı telefonu gelecek ay tanıtılabilir. Samsung Geliştirici Konferansı önemli teknolojilerin tanıtımına ev sahipliği yapacak.
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllardır teknoloji dünyasının en önemli gündem maddelerinden birisi olan katlanabilir akıllı telefonlar yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. En erken gelecek ay kullanıma hazır bir model görebiliriz.

Gelecek ay tanıtılabilir

Samsung’un katlanabilir akıllı telefon konusunda son aşamalara geldiği ve yakın zamanda bir tanıtım yapacağı biliniyordu. Gelecek ay Samsung Geliştirici Konferansında beklenen tanıtım gerçekleştirilebilir.

Ayrıca Bkz. "Exynos işlemcili Galaxy S10 versiyonları daha gelişmiş anakartlara sahip olacak"

Firma tarafından paylaşılan gönderide ikiye katlanan bir çubuk görülüyor ve Gelecek ile Bugün Arasında Kesişmeler şeklinde bir motto kullanılıyor. Bu bakımdan katlanabilir bir telefon iması olduğu çok açık.

Samsung’un karşımıza ne çıkaracağı merakla bekleniyor. Galaxy Note Edge dönemlerinden bu yana firma katlanabilir ekran konusunda önemli bir mesafe kat etti. Kaynaklar tablet büyüklüğünde olan ve katlanınca akıllı telefon olan bir yapıdan bahsediyor.

Önemli teknolojik gelişmeler yaşansa da katlanan cihazlar konusunda halen bazı engeller aşılabilmiş değil. Örneğin anakart başta olmak üzere yonga seti veya bellek gibi bileşenler katlanabilir değil ve sabit bir alanda bulunması gerekiyor. Bu bakımdan donanım bileşenleri bir bölgeye yerleştirilmiş ve sadece ekranın katlanır olduğu bir yapı görebiliriz. Konferans 7 Kasım tarihinde başlayacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-hints-revolutionary-foldable-phone-will-be-unveiled-next-month_id110277 Yorum Yaz
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deniz_sea 6 ay
Görseli görünce aklıma mi mix 2 geldi görsellerde çerçevesiz alınca çerçeveli olduğu ortaya çıkmıştı,
Bunda da katlı iken normal açılınca 3 katına çıkmış gibi duruyor, alıp açınca sadece 2 kat olduğu anlaşılır bununda.... 😆
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tostumm 6 ay deniz_sea
Kendisi 6 inç olsa açılınca 9 inç olsa bile yeter, çünkü bizim telefonlarda çektiğimiz en büyük sıkıntı ekranın eni, o yüzden yarısı kadar bile genişlese devrim olur bu telefon. Sırf samsung değil bütün piyasa buraya kayacak bu kaçınılmaz, çünkü her yıl iki katı gelişen yongalar(öyle olsun) şöyle grafikler vs eee tamam da bit kadar ekran ben işimi bu ekranla göremiyorsan, gözümü doyurmuyorsa istersem elimdeki süper bilgisayar olsun, kısacası er ya da geç bu teknolojinin nimetlerinden yararlanılacak.
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ouzqan 6 ay
Hadi bakalım bence bu furya da boş çıkacak ama bekliyoruz yine de.
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tostumm 6 ay ouzqan
Görseldeki gibi bir ürün gelirse boş çıkacağını mı düşünüyorsun? Yıllardır dikine katlanan konseptleri görsel olarak haber başlıklarında gördük, benim hiç aklıma yatmıyordu bunlar. Esas enine katlanacak açılınca tablet olursa olur diyordum ki, zaten öyle olacak gibi, yoksa telefonun katlanıp kibrit kutusu haline gelmesinin kimseye faydası yok, ama 5 inç telefon açılır tablet olursa ve güzel estetik şekilde sunulursa son 10 yılın işlevsel teknolojisi olur.
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