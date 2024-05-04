Sony Xperia 10 VI'nın tasarımı ortaya çıktı

Sony, 17 Mayıs'ta gerçekleştireceği etkinlik sırasında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Bu cihazlar arasından Xperia 10 VI'nın tasarımı ise yakın bir zamanda ortaya çıktı. İşte o görseller: