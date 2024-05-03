Sony Xperia 1 VI'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu: Yakında geliyor

Sony'nin yakında tanıtılacak amiral gemisi telefonu Xperia 1 VI ile birçok ayrıntı ortaya çıktı. 17 Mayıs'ta tanıtılacak olan telefon neler sunacak hep birlikte bakalım.

Sony Xperia 1 VI muhtemel özellikleri

Şık ve ince gövdeye sahip olan telefon, arkada mat yüzeyli bir cam panele ve üçlü kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta ise önceki nesle göre 1.5 kat parlak, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir panel bulunuyor. Xperia 1 VI, önceki modelin aksine daha kısa ve geniş bir ekrana sahip olacak. Ekranın en boy oranının günümüz akıllı telefonlarına benzer şekilde 19,5:9 olacağı tahmin ediliyor.

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Sony Xperia 1 VI, işlemci tarafında gücünü Snapdragon 8 Gen 3'ten alacak. Batarya tarafında ise 5000 mAh büyüklüğünde, kablosuz şarj destekli bir pil yer alacak. Gelişmiş oyun performansı için telefonda buhar odası soğutma sisteminin yer alacağı bildiriliyor.

Sızıntıya göre, Sony'nin Xperia 1 VI sahiplerine bir yıllık ücretsiz Sony Pictures film yayını hediye edeceği iddia ediliyor. Böylece kullanıcılar, IMAX video ve DTS ses ile yeniden düzenlenen 5 adede kadar Sony filmine erişim olanağı elde edecek.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında da iddialı olacak olan Xperia 1 VI, 2x optik zum sunan kamera, ultra geniş açılı lens ve 7x'e kadar optik yakınlaştırma yapabilen telefoto kameraya sahip olacak. Ana kamera, 48 megapiksel çözünürlükte "Mobil cihazlar için Exmor T" CMOS sensörüyle gelecek.

Diğer büyük değişiklik kamera yazılımında gerçekleşecek. Sony'nin Alpha serisi kameralarından ilham alan yeni bir kamera uygulaması olacak. Xperia 1 VI ayrıca Alpha serisinden ödünç alınan "insan pozu tahmin teknolojisine" sahip olacak ve bu sayede, nesneler başka tarafa dönük olsalar veya yüzleri belirsiz olsa bile odak noktasını tam olarak belirlemenize olanak tanıyacak. Ayrıca video üretimini kolaylaştıracak yeni bir Video Oluşturucu uygulaması gelecek.

Tam Boyutta Gör Dinamik ve net ses için yeni amiral gemisinde yeni bir yüksek performanslı ses çipi yer alabilir. Telefon, Hi Res audio, Hi Res wireless, 360 Reality audio, LDAC desteği ve hatta 3.5mm kulaklık çıkışı özelliklerine sahip olabilir.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir habere göre Xperia 1 VI, Tayvan'da selefine göre biraz daha düşük bir fiyatla, 1288 dolar yerine 1224 dolardan satışa sunulacak.

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Sony Xperia 1 VI'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu