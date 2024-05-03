Sony Xperia 1 VI'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu: Yakında geliyor

Sony Xperia 1 VI muhtemel özellikleri
Şık ve ince gövdeye sahip olan telefon, arkada mat yüzeyli bir cam panele ve üçlü kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta ise önceki nesle göre 1.5 kat parlak, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir panel bulunuyor. Xperia 1 VI, önceki modelin aksine daha kısa ve geniş bir ekrana sahip olacak. Ekranın en boy oranının günümüz akıllı telefonlarına benzer şekilde 19,5:9 olacağı tahmin ediliyor.
Sony Xperia 1 VI, işlemci tarafında gücünü Snapdragon 8 Gen 3'ten alacak. Batarya tarafında ise 5000 mAh büyüklüğünde, kablosuz şarj destekli bir pil yer alacak. Gelişmiş oyun performansı için telefonda buhar odası soğutma sisteminin yer alacağı bildiriliyor.
Sızıntıya göre, Sony'nin Xperia 1 VI sahiplerine bir yıllık ücretsiz Sony Pictures film yayını hediye edeceği iddia ediliyor. Böylece kullanıcılar, IMAX video ve DTS ses ile yeniden düzenlenen 5 adede kadar Sony filmine erişim olanağı elde edecek.
Diğer büyük değişiklik kamera yazılımında gerçekleşecek. Sony'nin Alpha serisi kameralarından ilham alan yeni bir kamera uygulaması olacak. Xperia 1 VI ayrıca Alpha serisinden ödünç alınan "insan pozu tahmin teknolojisine" sahip olacak ve bu sayede, nesneler başka tarafa dönük olsalar veya yüzleri belirsiz olsa bile odak noktasını tam olarak belirlemenize olanak tanıyacak. Ayrıca video üretimini kolaylaştıracak yeni bir Video Oluşturucu uygulaması gelecek.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir habere göre Xperia 1 VI, Tayvan'da selefine göre biraz daha düşük bir fiyatla, 1288 dolar yerine 1224 dolardan satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.