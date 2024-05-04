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    Anlık Bildirim

    Poco F6 Pro, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Poco F6 Pro, yakın bir zamanda önemli özellikleriyle Geekbench'te listelendi. İşte cihazın beklenen özellikleri:     
    Poco F6 Pro, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Poco, önümüzdeki haftalarda yeni serisi Poco F6'yı tanıtacak. Seriden Poco F6 Pro, geçtiğimiz günlerde FCC tarafından 5.000 mAh batarya ile sertifikalandırılmıştı. Yakın bir zamanda ise 23113RKC6G model numarasıyla Geekbench'te de listelenen cihazın önemli özellikleri ise bu sayede ortaya çıktı.

    İşte Poco F6 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Geekbench'in tek çekirdekli ve çok çekirdekli turlarında sırasıyla 1.421 ve 5.166 puan alan Poco F6 Pro, listeye göre Snapdragon 8 Gen 2 SoC tarafından desteklenecek. Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 ile kutudan çıkacak cihaz ayrıca 16 GB RAM'e sahip olacak.

    Poco F6 Pro, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Poco F6 Pro'nun uluslararası pazarlar için yeniden markalanmış Redmi K70 olması bekleniyor. Bu doğrultuda 6,67 inç 1440p 120Hz OLED ekran, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanıyla gelecek cihaz, 120W kablolu şarjlı 5.000 mAh bataryaya sahip olacak ve 50MP birincil, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 16MP selfie olmak üzere dört kameraya sahip olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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