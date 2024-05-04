Poco F6 Pro, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Poco, önümüzdeki haftalarda yeni serisi Poco F6'yı tanıtacak. Seriden Poco F6 Pro, geçtiğimiz günlerde FCC tarafından 5.000 mAh batarya ile sertifikalandırılmıştı. Yakın bir zamanda ise 23113RKC6G model numarasıyla Geekbench'te de listelenen cihazın önemli özellikleri ise bu sayede ortaya çıktı.

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İşte Poco F6 Pro'nun beklenen özellikleri:

Geekbench'in tek çekirdekli ve çok çekirdekli turlarında sırasıyla 1.421 ve 5.166 puan alan Poco F6 Pro, listeye göre Snapdragon 8 Gen 2 SoC tarafından desteklenecek. Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 ile kutudan çıkacak cihaz ayrıca 16 GB RAM'e sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Poco F6 Pro'nun uluslararası pazarlar için yeniden markalanmış Redmi K70 olması bekleniyor. Bu doğrultuda 6,67 inç 1440p 120Hz OLED ekran, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanıyla gelecek cihaz, 120W kablolu şarjlı 5.000 mAh bataryaya sahip olacak ve 50MP birincil, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 16MP selfie olmak üzere dört kameraya sahip olacak.

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