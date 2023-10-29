Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Ultra ile ilgili ortaya çıkan çoğu detay ve ipucu, Samsung’un yeni amiral gemisinde kamera tarafına daha fazla odaklanacağını gösteriyor. Cihaz için bugüne kadar bazı kamera özellikleri ortaya çıkmış durumda olsa da Güney Koreli firma, bu son kamera özellikleri sızıntısında işleri biraz değiştirmeye karar verdiği için kamera sisteminde bazı değişiklikler olacak gibi görünüyor.

Galaxy S24 Ultra kamera özellikleri

Başlangıçta Galaxy S24 Ultra'da 200 megapikselISOCELL HP2SX kameranın yanı sıra 50 megapiksel 5x telefoto Sony IMX875, 10 megapiksel 10x Sony IMX754+ ve 12 megapiksel Sony IMX564 ultra geniş açı sensör ile lazer otofokus yer alacaktı. Kağıt üzerinde bunlar etkileyici kamera özellikleri gibi görünüyor, ancak görünen o ki Samsung bunu değiştirmiş.

Ana sensör: 200MP 0.6um HP2SX

3x telefoto sensör: 10MP 1.12µm IMX754+ (12MP -> 10MP)

5x telefoto sensör: 50MP 0.7µm IMX854

Ultra geniş açı sensör: 12MP 1.4µm IMX564

Görünüşe göre çok fazla bir şey değişmemiş olsa da Galaxy S24 Ultra, çoğumuzun sevdiği 10x telefoto zoom kameraya sahip olmayacak. Samsung bunun yerine 3x+5x zoom konfigürasyonu kullanmaya karar vermiş ve hala umut verici görünse de, uzun menzilli bir zoom'a sahip olmayı tercih eden birçok kullanıcı için aynı deneyimi sunup sunmayacağından emin değiliz.

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Galaxy S24 Ultra, serinin geri kalanıyla birlikte Ocak 2024'te resmiyet kazanacak. Son gelen bilgiler ışığında serinin veya en azından Galaxy S24 Ultra modelinin uydu bağlantısı özelliğini de taşıyacağını öğrenmiştik. 2024'e ne kadar yakın olduğumuzu düşünürsek, yeni cihazlar hakkında önümüzdeki dönemlerde daha ayrıntılı bilgilerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

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Galaxy S24 Ultra’nın kamera özellikleri son şeklini aldı