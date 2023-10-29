Galaxy S24 Ultra’nın kamera özellikleri son şeklini aldı

Galaxy S24 Ultra kamera özellikleri
Başlangıçta Galaxy S24 Ultra'da 200 megapikselISOCELL HP2SX kameranın yanı sıra 50 megapiksel 5x telefoto Sony IMX875, 10 megapiksel 10x Sony IMX754+ ve 12 megapiksel Sony IMX564 ultra geniş açı sensör ile lazer otofokus yer alacaktı. Kağıt üzerinde bunlar etkileyici kamera özellikleri gibi görünüyor, ancak görünen o ki Samsung bunu değiştirmiş.
- Ana sensör: 200MP 0.6um HP2SX
- 3x telefoto sensör: 10MP 1.12µm IMX754+ (12MP -> 10MP)
- 5x telefoto sensör: 50MP 0.7µm IMX854
- Ultra geniş açı sensör: 12MP 1.4µm IMX564
Görünüşe göre çok fazla bir şey değişmemiş olsa da Galaxy S24 Ultra, çoğumuzun sevdiği 10x telefoto zoom kameraya sahip olmayacak. Samsung bunun yerine 3x+5x zoom konfigürasyonu kullanmaya karar vermiş ve hala umut verici görünse de, uzun menzilli bir zoom'a sahip olmayı tercih eden birçok kullanıcı için aynı deneyimi sunup sunmayacağından emin değiliz.
Galaxy S24 Ultra, serinin geri kalanıyla birlikte Ocak 2024'te resmiyet kazanacak. Son gelen bilgiler ışığında serinin veya en azından Galaxy S24 Ultra modelinin uydu bağlantısı özelliğini de taşıyacağını öğrenmiştik. 2024'e ne kadar yakın olduğumuzu düşünürsek, yeni cihazlar hakkında önümüzdeki dönemlerde daha ayrıntılı bilgilerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.Kaynakça https://wccftech.com/galaxy-s24-ultra-final-camera-specs-show-us-the-changes-samsung-has-made/ https://twitter.com/Tech_Reve/status/1718161172548210840 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.