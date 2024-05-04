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    Xiaomi 15 serisinin muhtemel lansman tarihi ortaya çıktı

    Xiaomi'nin yeni serisi Xiaomi 15'in muhtemel lansman çizelgesi ortaya çıktı. Ekim ortasında Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen seri, 2025 yılının ilk çeyreğinde küresel pazarlara sunulabilir.
    Xiaomi 15 serisinin muhtemel lansman tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin yeni serisi Xiaomi 15, mevcut Xiaomi 14 serisinin yerini alacak. Snapdragon 8 Gen 4 SoC'den güç alacak ilk cihazlardan olması beklenen serinin muhtemel lansman tarihi ise tipster Digital Chat Station'ın yakın zamanlı paylaşımı sayesinde ortaya çıktı.

    Xiaomi 15 serisi, Ekim ayında piyasaya sürülebilir

    Paylaşıma göre Xiaomi'nin ilk Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 destekli akıllı telefonu, Ekim 2024 ortasında piyasaya sürülebilir ve bu cihaz, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro olabilir. 2025'in ilk çeyreğinde küreselleşmesi beklenen cihazlardan Xiaomi 15'in beklenen özellikleri arasında ise ultrasonik parmak izi tarayıcısını barındıran 6,36 inç düz AMOLED ekran ve 50MP birincil kamera bulunmakta.

    Xiaomi 15 serisinin muhtemel lansman tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Paylaşıma göre Qualcomm, yonga setini iki yüksek performanslı ve altı verimli çekirdekle donatacak. Son olarak bunlardan yüksek performanslı çekirdeklerin ise 3,6 GHz ve 4,0 GHz saat hızı aralığına sahip olması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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