Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin yeni serisi Xiaomi 15, mevcut Xiaomi 14 serisinin yerini alacak. Snapdragon 8 Gen 4 SoC'den güç alacak ilk cihazlardan olması beklenen serinin muhtemel lansman tarihi ise tipster Digital Chat Station'ın yakın zamanlı paylaşımı sayesinde ortaya çıktı.

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Xiaomi 15 serisi, Ekim ayında piyasaya sürülebilir

Paylaşıma göre Xiaomi'nin ilk Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 destekli akıllı telefonu, Ekim 2024 ortasında piyasaya sürülebilir ve bu cihaz, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro olabilir. 2025'in ilk çeyreğinde küreselleşmesi beklenen cihazlardan Xiaomi 15'in beklenen özellikleri arasında ise ultrasonik parmak izi tarayıcısını barındıran 6,36 inç düz AMOLED ekran ve 50MP birincil kamera bulunmakta.

Tam Boyutta Gör Paylaşıma göre Qualcomm, yonga setini iki yüksek performanslı ve altı verimli çekirdekle donatacak. Son olarak bunlardan yüksek performanslı çekirdeklerin ise 3,6 GHz ve 4,0 GHz saat hızı aralığına sahip olması bekleniyor.

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Xiaomi 15 serisinin muhtemel lansman tarihi ortaya çıktı