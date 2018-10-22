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Exynos işlemcili Galaxy S10 versiyonları daha gelişmiş anakartlara sahip olacak

Samsung’un 7nm sürecindeki Exynos işlemcilerini kullanacağı Galaxy S10 versiyonunda daha gelişmiş bir anakart tasarımı yer alacak. Böylece daha verimli bir sistem ortaya çıkacak.
7 ay
4,1b
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13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda akıllı telefonlarda donanım bileşenlerinin yerleştirildiği anakart veya devre kartı dediğimiz parçaların geliştiğini görüyoruz. Daha verimli işleyiş ve daha optimal tasarım açısından standart devre kartı yapıları SLP adı verilen daha gelişmiş yapılara dönüşüyor.

Daha gelişmiş anakart

Çok katmanlı SLP devre kartı yapıları daha verimli elektrik iletiyor, enerji tasarrufu sağlıyor ve bir miktar daha az alan kaplıyor. Bu üç faktör zaten amiral gemisi akıllı telefonlar için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Geçen yıl Apple’ın iPhone 8 serisi ile SLP formuna geçiş yaptığını ve L şeklinde bataryalar kullanarak daha verimli bir yapı elde ettiğini biliyoruz. Samsung da Galaxy S9 serisi ile birlikte benzer bir tasarım anlayışına geçiş yapmıştı.

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Gelecek yıl piyasaya çıkmasını beklediğimiz Galaxy S10 serisinde ise daha gelişmiş bir SLP yapısına yer verileceği ifade ediliyor. Exynos yonga seti barındıran versiyonlarda bu SLP devre kartları kullanılacak. Özellikle ekrana entegre parmak izi okuyucu gibi yenilikler için Samsung’un daha iyi bir SLP kartına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Yeni yapı için Samsung Electro-Mechanics, Daeduck GDS ve Korea Circuit üreticileri ana tedarikçi durumunda. Bunun haricinde 6 üreticinin de standart devre kartı yapılarını tedarik ettiği dile getiriliyor.

Diğer taraftan kötü haber ise Snapdragon yonga setinin teknik imkansızlıklar nedeniyle SLP yapısına izin vermemesi. Snapdragon yonga setli Galaxy S9, S9+ ve Note 9 modellerinde SLP yapısı tercih edilmedi. Aynı şekilde Snapdragon yonga setli Galaxy S10 versiyonunda da aynı durumun geçerli olduğu ifade ediliyor. Performans konusunda önemli bir farkı olmasa da Samsung’un Galaxy S10 versiyonları için daha fazla tasarım çalışması yapacağı aşikâr.

 

https://www.phonearena.com/news/Galaxy-S10-Exynos-version-stacked-SLP-mother-board_id110234 Yorum Yaz
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Türbülans Havayolları A.Ş 6 ay en beğenilen sepulnation
Merak ettim 5 sene oncesinin islemcisi ille simdiki islemciyi nasil kiyaslayabiliyorsun?
1 Yanıt Yanıtla +21
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dr20mouse 6 ay sepulnation
sepulnation
Exynoslu note3 kullanıcısı olarak söyliyim, exynos pişmanlıktır.

Hocam o zamanlar kötüydü lakin Galax S6 serisi ile gelen Exynos 7 platformundan sonra düzeldi. Şimdi Android kolunda tek çekirdek performansı olarak en iyisi Exynos 9810
sepulnationExynoslu note3 kullanıcısı olarak söyliyim, exynos pişmanlıktır.Hocam o zamanlar kötüydü lakin Galax S6 serisi ile...
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sepulnation 6 ay
Valla bilmediğim baya bisey öğrendim. Exynos hakkında da ön yargım kırıldı. Tesekkurler valla.
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GoldPunch 6 ay
Exynos 8895'li bir cihaz kullanıcısı olarak Exynos aşktır.
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burakdc 6 ay
note 3 icin exynos chipsetlı xda developers forumunda romlar var benım gordugum en son 7.1.1 vardı
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WmGMD 6 ay
s6 edge plus ile exynos kullanıyorum seri ilk çıktığından beri , henüz ulan ben böyle işlemcinin demedim her işimi görüyor zaten sürekli güç tasarrufu modunda.O haliyle yetiyor. Hafıza dolduğundan dolayı sanırım bu aralar 1-2 kere tekledi böyle anlık ama kaç sene olmuş. Sanırım arkadaşların da dediği gibi siz eski exynos lardan bahsediyorsunuz.
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ouzqan 6 ay
Zorla kendi işlemcisini sattırmak için nedenler yaratıyor adamlar. Hadi onu geçtim de bunları bu kadar zorlayan firma acaba işlemci kaynak kodlarını yayınlayacak mı acaba ?
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sepulnation 6 ay
Exynoslu note3 kullanıcısı olarak söyliyim, exynos pişmanlıktır.
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Türbülans Havayolları A.Ş 6 ay sepulnation
Merak ettim 5 sene oncesinin islemcisi ille simdiki islemciyi nasil kiyaslayabiliyorsun?
1 Yanıt Yanıtla +21
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dr20mouse 6 ay sepulnation
sepulnation
Exynoslu note3 kullanıcısı olarak söyliyim, exynos pişmanlıktır.

Hocam o zamanlar kötüydü lakin Galax S6 serisi ile gelen Exynos 7 platformundan sonra düzeldi. Şimdi Android kolunda tek çekirdek performansı olarak en iyisi Exynos 9810
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ThePscho 6 ay sepulnation
Exynos7420'li bir cihaz kullanıcısı olarak Exynos aşktır.
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V4LKyR 6 ay
Yonga pakedi neden SLP yapısına izin vermez ki? Nedir yani sebep acaba?
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samsung, galaxy s10 ve
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