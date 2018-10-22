Exynos işlemcili Galaxy S10 versiyonları daha gelişmiş anakartlara sahip olacak

Son yıllarda akıllı telefonlarda donanım bileşenlerinin yerleştirildiği anakart veya devre kartı dediğimiz parçaların geliştiğini görüyoruz. Daha verimli işleyiş ve daha optimal tasarım açısından standart devre kartı yapıları SLP adı verilen daha gelişmiş yapılara dönüşüyor.

Daha gelişmiş anakart

Çok katmanlı SLP devre kartı yapıları daha verimli elektrik iletiyor, enerji tasarrufu sağlıyor ve bir miktar daha az alan kaplıyor. Bu üç faktör zaten amiral gemisi akıllı telefonlar için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Geçen yıl Apple’ın iPhone 8 serisi ile SLP formuna geçiş yaptığını ve L şeklinde bataryalar kullanarak daha verimli bir yapı elde ettiğini biliyoruz. Samsung da Galaxy S9 serisi ile birlikte benzer bir tasarım anlayışına geçiş yapmıştı.

Ayrıca Bkz.

"6 kameralı Honor Magic 2 detaylanıyor"

Gelecek yıl piyasaya çıkmasını beklediğimiz Galaxy S10 serisinde ise daha gelişmiş bir SLP yapısına yer verileceği ifade ediliyor. Exynos yonga seti barındıran versiyonlarda bu SLP devre kartları kullanılacak. Özellikle ekrana entegre parmak izi okuyucu gibi yenilikler için Samsung’un daha iyi bir SLP kartına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Yeni yapı için Samsung Electro-Mechanics, Daeduck GDS ve Korea Circuit üreticileri ana tedarikçi durumunda. Bunun haricinde 6 üreticinin de standart devre kartı yapılarını tedarik ettiği dile getiriliyor.

Diğer taraftan kötü haber ise Snapdragon yonga setinin teknik imkansızlıklar nedeniyle SLP yapısına izin vermemesi. Snapdragon yonga setli Galaxy S9, S9+ ve Note 9 modellerinde SLP yapısı tercih edilmedi. Aynı şekilde Snapdragon yonga setli Galaxy S10 versiyonunda da aynı durumun geçerli olduğu ifade ediliyor. Performans konusunda önemli bir farkı olmasa da Samsung’un Galaxy S10 versiyonları için daha fazla tasarım çalışması yapacağı aşikâr.