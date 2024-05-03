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    Anlık Bildirim

    MediaTek imzalı “premium” telefon ilk defa ABD'ye geliyor

    MediaTek, Qualcomm'un en büyük rakiplerinden birisi olsa da özellikle ABD pazarında pek bilinmiyor. Ancak firma ilk defa ABD’de premium sınıf bir telefonu destekleyerek durumu değiştirecek.
    MediaTek imzalı “premium” telefon ilk defa ABD'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    MediaTek, genellikle uygun fiyatlı Android telefonlara güç vermekle tanınıyor olsa da özellikle Dimensty markası altındaki yongalarıyla üst seviyeye hitap eden çözümler de sunuyor. Buna rağmen firma, özellikle ABD pazarında çok bilinmiyor ve genellikle burada giriş-orta seviye cihazlara güç veriyor. Ancak görünüşe göre bu durum bu yıl içinde değişecek.

    MediaTek, premium ABD pazarına açılıyor

    ABD’deki Android telefonlarda ağırlıklı olarak Qualcomm imzalı yongalar görüyoruz. Üst seviyede ise Qualcomm dışında bir seçenek yok. Ancak MediaTek, kısa bir süre önce bu bölgeye premium bir telefonla giriş yapacağını duyurdu. Dolayısıyla Qualcomm için ABD pazarı daha zorlu hale gelecek.

    Ne yazık ki, yonga üreticisi cihaz hakkında herhangi bir bilgi açıklamadı ve şimdilik bildiğimiz tek şey bu gizemli telefonun 2024 yılında ABD’de çıkacak olması. MediaTek'in en yeni amiral gemisi çipi, geçen yıl kasım ayında piyasaya sürülen Dimensity 9300. Önümüzdeki günlerde ise hızları artırılmış Dimensity 9300 Plus adlı versiyonun Çin’de tanıtılması bekleniyor.

    MediaTek hakkındaki ilgili haberlerimizden firmanın daha ileriki planlarına da aşinayız. Firma, bu yılın sonlarına doğru ilk 3nm yongası olan Dimensity 9400'ü piyasaya sürecek. Bu yonganın yaklaşan Snapdragon 8 Gen 4’ten daha hızlı olacağı iddia ediliyor. ABD pazarına girecek MediaTek imzalı premium sınıf telefon ne olur bilinmez ancak Oppo veya Motorola markalı bir model olması olası.

    Kaynakça https://9to5google.com/2024/05/02/mediatek-premium-android-us-launch/ https://wccftech.com/first-mediatek-premium-smartphone-launching-in-the-us/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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