Tam Boyutta Gör MediaTek, genellikle uygun fiyatlı Android telefonlara güç vermekle tanınıyor olsa da özellikle Dimensty markası altındaki yongalarıyla üst seviyeye hitap eden çözümler de sunuyor. Buna rağmen firma, özellikle ABD pazarında çok bilinmiyor ve genellikle burada giriş-orta seviye cihazlara güç veriyor. Ancak görünüşe göre bu durum bu yıl içinde değişecek.

MediaTek, premium ABD pazarına açılıyor

ABD’deki Android telefonlarda ağırlıklı olarak Qualcomm imzalı yongalar görüyoruz. Üst seviyede ise Qualcomm dışında bir seçenek yok. Ancak MediaTek, kısa bir süre önce bu bölgeye premium bir telefonla giriş yapacağını duyurdu. Dolayısıyla Qualcomm için ABD pazarı daha zorlu hale gelecek.

Ne yazık ki, yonga üreticisi cihaz hakkında herhangi bir bilgi açıklamadı ve şimdilik bildiğimiz tek şey bu gizemli telefonun 2024 yılında ABD’de çıkacak olması. MediaTek'in en yeni amiral gemisi çipi, geçen yıl kasım ayında piyasaya sürülen Dimensity 9300. Önümüzdeki günlerde ise hızları artırılmış Dimensity 9300 Plus adlı versiyonun Çin’de tanıtılması bekleniyor.

Dimensity 9400, IPC performansında Snapdragon 8 Gen 4'ü geçebilir 4 gün önce eklendi

MediaTek hakkındaki ilgili haberlerimizden firmanın daha ileriki planlarına da aşinayız. Firma, bu yılın sonlarına doğru ilk 3nm yongası olan Dimensity 9400'ü piyasaya sürecek. Bu yonganın yaklaşan Snapdragon 8 Gen 4’ten daha hızlı olacağı iddia ediliyor. ABD pazarına girecek MediaTek imzalı premium sınıf telefon ne olur bilinmez ancak Oppo veya Motorola markalı bir model olması olası.

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MediaTek imzalı “premium” telefon ilk defa ABD'ye geliyor