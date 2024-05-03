MediaTek imzalı “premium” telefon ilk defa ABD'ye geliyor

MediaTek, premium ABD pazarına açılıyor
ABD’deki Android telefonlarda ağırlıklı olarak Qualcomm imzalı yongalar görüyoruz. Üst seviyede ise Qualcomm dışında bir seçenek yok. Ancak MediaTek, kısa bir süre önce bu bölgeye premium bir telefonla giriş yapacağını duyurdu. Dolayısıyla Qualcomm için ABD pazarı daha zorlu hale gelecek.
Ne yazık ki, yonga üreticisi cihaz hakkında herhangi bir bilgi açıklamadı ve şimdilik bildiğimiz tek şey bu gizemli telefonun 2024 yılında ABD’de çıkacak olması. MediaTek'in en yeni amiral gemisi çipi, geçen yıl kasım ayında piyasaya sürülen Dimensity 9300. Önümüzdeki günlerde ise hızları artırılmış Dimensity 9300 Plus adlı versiyonun Çin’de tanıtılması bekleniyor.
MediaTek hakkındaki ilgili haberlerimizden firmanın daha ileriki planlarına da aşinayız. Firma, bu yılın sonlarına doğru ilk 3nm yongası olan Dimensity 9400'ü piyasaya sürecek. Bu yonganın yaklaşan Snapdragon 8 Gen 4’ten daha hızlı olacağı iddia ediliyor. ABD pazarına girecek MediaTek imzalı premium sınıf telefon ne olur bilinmez ancak Oppo veya Motorola markalı bir model olması olası.Kaynakça https://9to5google.com/2024/05/02/mediatek-premium-android-us-launch/ https://wccftech.com/first-mediatek-premium-smartphone-launching-in-the-us/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.