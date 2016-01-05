Katlanabilir drone modeli: ProDrone Byrd

Tahmin ediliği üzere Las Vegas'da düzenlenen CES 2016 fuarı "drone" teknolojileri ve yeni modeller açısından oldukça hareketli geçiyor. Fuarın öne çıkan modellerinden ProDrone Byrd, katlanabilir yapısı ile dikkat çekiyor.

Fuar kapsamında tanıtımı yapılan ProDrone Byrd'in "Standard, Advanced, ve Premium" olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor ve bu üç versiyon da katlanarak oldukça taşınabilir hale getirilebiliyor. Gücünü dört adet pervaneli elektrik motorundan alan drone, uygulama destekli kontrolcüsü ile DJI'ın çözümleri gibi kontrol edilebiliyor ve Premium sürümünde 29 dakika gibi yeterli bir uçuş süresi sunuluyor.

Standart sürümün Full HD, Premium sürümün ise 4K kamera ile donatıldığı ProDrone Byrd drone modeli, aynı zamanda 12MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor ve otonom olarak hareket edebiliyor. 3 eksenli gimbal birimi ile stabil sonuçlar sağlayan drone, 2 kg taşıma kapasitesiyle ise birçok DSLR modelini dahi gökyüzüne çıkartabiliyor. Ağır yük altında uçuş süresi 12 ila 15 dakika seviyesine gerileyen drone, tek tuşla güvenli olarak kalkış yaptığı yere iniş de gerçekleştirebiliyor.

Gelişmiş özellikleri bulunan drone'un fiyatı ise hiç ucuz değil. Standart versiyon için 950$, Advanced versiyon için 1,059$, Premium sürüm içinse 1,400$ ödenmesi gerekiyor.

http://www.digitaltrends.com/ces/the-prodrone-byrd-fuses-power-and-portability-to-achieve-new-heights/