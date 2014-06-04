Kendi dengesini kurabilen Jyrobike bisiklet bağış desteği arıyor





Çocukluk dönemimizin önemli bir anını teşkil eden bisiklet ile dengede durmayı öğrenme çalışmaları, bir Kickstarter projesi olan Jyrobike ile tarihe karışabilir.





Bir mezuniyet projesi olarak başlayan ancak sonrasında önemli üreticilerin desteğini alarak dev bir projeye dönüşen Jyrobike, farklı bir sistem ile bisikletin dengede durmasını sağlıyor.





Proje kapsamında bir bisiklet yer alsa da aslında bütün iş ön tekerlekte bitiyor. Elektronik devrelerden, sensörlerden ve dakikada binlerce devir yapabilen motor diskinden oluşan ön tekerlek, sağa veya sola yalpa yaptığı anda motorun etkisiyle kendisini düzeltebiliyor. Üç farklı aşamada motorun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Böylece çocuklara belirli oranlarda yardım etmiş oluyorsunuz.





Ön tekerlek üzerinde motor hızını ayarlama tuşları, açma kapama tuşu, şarj için microUSB gibişi, batarya durumunu gösteren LED bildirimler yer alıyor. Ayrıca bir uzaktan kumanda da mevcut. Eğer çocuğunuz bisiklet binmeyi öğrendiyse sistemi tekerlekten çıkararak standart bir bisiklet haline dönüştürebiliyorsunuz.





Jyrobike ayrıca engelli olan çocuklara da bu sayede yardımcı olmayı amaçlıyor. Dışarıdan bakıldığında herhangi bir etkisi yokmuş gibi görünen sistemin yetenekleri bizzat deneyince anlaşılıyor.





Proje yakın zamanda tamamlanmayı bekliyor. Proje kapsamında 12 veya 16 inçlik tekerlek 129$ ve 149$ iken, 12 inçlik tekerlek barındıran bisiklet 249$, 16 inçlik tekerlek barındıran bisiklet ise 299$ karşılığında hediye edilecek.







https://www.kickstarter.com/projects/529668138/jyrobike-auto-balance-bicycle