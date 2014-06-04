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Kendi dengesini kurabilen Jyrobike bisiklet bağış desteği arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Kendi dengesini kurabilen Jyrobike bisiklet bağış desteği arıyor

Çocukluk dönemimizin önemli bir anını teşkil eden bisiklet ile dengede durmayı öğrenme çalışmaları, bir Kickstarter projesi olan Jyrobike ile tarihe karışabilir. 

Bir mezuniyet projesi olarak başlayan ancak sonrasında önemli üreticilerin desteğini alarak dev bir projeye dönüşen Jyrobike, farklı bir sistem ile bisikletin dengede durmasını sağlıyor.

Proje kapsamında bir bisiklet yer alsa da aslında bütün iş ön tekerlekte bitiyor. Elektronik devrelerden, sensörlerden ve dakikada binlerce devir yapabilen motor diskinden oluşan ön tekerlek, sağa veya sola yalpa yaptığı anda motorun etkisiyle kendisini düzeltebiliyor. Üç farklı aşamada motorun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Böylece çocuklara belirli oranlarda yardım etmiş oluyorsunuz.

Ön tekerlek üzerinde motor hızını ayarlama tuşları, açma kapama tuşu, şarj için microUSB gibişi, batarya durumunu gösteren LED bildirimler yer alıyor. Ayrıca bir uzaktan kumanda da mevcut. Eğer çocuğunuz bisiklet binmeyi öğrendiyse sistemi tekerlekten çıkararak standart bir bisiklet haline dönüştürebiliyorsunuz.

Jyrobike ayrıca engelli olan çocuklara da bu sayede yardımcı olmayı amaçlıyor. Dışarıdan bakıldığında herhangi bir etkisi yokmuş gibi görünen sistemin yetenekleri bizzat deneyince anlaşılıyor.

Proje yakın zamanda tamamlanmayı bekliyor. Proje kapsamında 12 veya 16 inçlik tekerlek 129$ ve 149$ iken, 12 inçlik tekerlek barındıran bisiklet 249$, 16 inçlik tekerlek barındıran bisiklet ise 299$ karşılığında hediye edilecek.  



https://www.kickstarter.com/projects/529668138/jyrobike-auto-balance-bicycle Yorum Yaz
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Nemésis 5 yıl en beğenilen
Yeni nesiller iyice beceriksiz yetişecek, bırakın düşe kalka öğrensin, hepimiz böyle öğrendik.
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tugtim 5 yıl
Hayatta öyle otomatik denge kuran sistem yok yeğen!
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Drakoid 5 yıl
Teknolojiye camur atmaktan baska bir sey yapmiyoruz. Bir sey urettigimiz yok uretenede laf ediyoruz. Yok cocuga denge kavramini ogretmiyormusmus, cocuk duse kalka ogrenecekmismis...
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halitozbasli 5 yıl
Bu sistem cocugun denge kurmasını kolaylastırıyor yoksa kendi başına tek teker üzerinde hareketsiz bir şekilde denge kuran bir sistem mümkün değil.
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CoppeR. 5 yıl
Her ne kadar hareket ederken denge sağlasada videoda adam yavaş hızda giden bisikletin dengesini bozmaya çalışıyor ama yapamıyor alet kendi kendine dümdüz gidiyor, ha denge açısından harika ürün ama çocuk bisiklet öğrensin diye alınmaz. Haa ama engelli bir çocuk olur ve kendini farklı hissetmesin dersen alınır yani, 250 dolarda bisikletle beraber çok bir para değil.
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WarSaw 5 yıl
bisiklet bir denge aracıdır kişiye sürmeyi öğrenme safhasındayken beraberinde denge yeteneğinide kazandırır. Dengeyi öğrenmeden bisiklet sürmeyi öğrenmek resim çizmeden tablo yapmaya benzer.
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anycs 5 yıl
Kendi başına dengede kalabildiğindeki o başarmışlık hissi...Paha biçilemez ...Ama yeni nesil bundan mahrum kalacak sanırım...
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weastro 5 yıl
pardon ama çok sacma olmus. cocuk bırakta onu bı zahmet kendı ogrensın. ılerde vallahı mal olcak cocuklar haa!
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SilverBallers 5 yıl
Peki bisiklette ön kaldırınca sistem nasıl işliyor? Bizim çocuklar sınırların ötesinde bisiklet sürmeyi sevdiği için bu önemli bir ayrıntı.
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positiveboy 5 yıl
ileride çocuğuma almam
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tugtim 5 yıl
Hayatta öyle otomatik denge kuran sistem yok yeğen!
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Lazeran 5 yıl
teknolojinin böyle şeylere kullanılması hiç hoşuma gitmiyor çocuğun kinestetik zekasının gelişebilmesi için hata yapıp bunu düzelmesi gerekir siz çocuğu koruman istiyorsanız dizlik kask alırsınız eğer yürürken robot ayak yardımı bisiklet sürerken dengeleyici takarsanız ileride sporda başarısı sıfır olan bir çocuğunuz olur.
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Nemésis 5 yıl en beğenilen
Yeni nesiller iyice beceriksiz yetişecek, bırakın düşe kalka öğrensin, hepimiz böyle öğrendik.
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Elefue 5 yıl
Siteyi açmadan tam ekran izlemek çok güzeldi.
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