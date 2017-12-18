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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kendi enerjisini üreten akıllı sera sistemi geliştirildi

Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar seralarda kullanmaya uygun güneş paneli geliştirdi. Yeni paneller ile seraların enerjisi doğrudan panellerden elde edilecek.
1 yıl
2,9b
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Mevcut güneş panelleri, güneş ışınlarının panelin alt kısmına geçmesine engel olduğu için bir seranın çatısına güneş paneli yerleştirme fikir pek mantıklı değil ancak Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacıların kurduğu Soliculture isimli şirket, bu fikrin gerçek hayatta başarıyla uygulanabilmesi için kolları sıvadı. Soliculture'ın geliştirdiği yeni güneş panelleri ile daha düşük maliyetle mevcut güneş panellerine kıyasla daha fazla elektrik üretilirken aynı zamanda güneş panellerinin alt kısmında seracılık faaliyeti yapılabiliyor. Üstelik yetişen sebze ve meyvelere herhangi bir zarar vermeden. 

Bitkiler İçin Yeterli

Soliculture'ın geliştirdiği LUMO isimli güneş panelleri, Wavelength-Selective Photovoltaic Systems(Dalgaboyu Seçici Fotovoltaik Sistemler) olarak adlandırılan yeni bir teknolojiden faydalanıyor. Bitkilerde fotosentez için en yüksek etkinliğe sahip panel teknolojisi olan WSPS ile güneş panelleri, mavi ve yeşil ışık dalga boylarının bir kısmını absorbe ederken seradaki bitkilerin büyümesi için yeterli olan kısmının panelin altına geçmesine izin veriyor. 2012 yılında Soliculture'ı kuran Kaliforniya Üniversitesi'nden Sue Carter ve Glenn Alers isimli iki fizik profesörü tarafından geliştirilen WSPS'nin dalgaboyu seçme yeteneği ile seraların tabanlarına güneş panelleri yerleştirilmesi mümkün hale geliyor.
Parlak magenta rengine boyanan LUMO'larda panelin alt kısmına gönderilmeyen ışık dalga boyları elektrik üretilmesi için paneldeki dar fotovoltaik şeritlere iletiliyor. Uygulamada bu şeritleri seradaki cihazlarla eşleştiren Soliculture, böylece üretilen elektriğin doğrudan fanlar, ısıtıcılar ve sulama sistemleri gibi sera içindeki cihazlara güç vermek için kullanılabileceğini belirtiyor. LUMO'ların bir diğer artısı ise kendisini maliyet kısmında gösteriyor. Soliculture'ın verdiği bilgilere göre WSPV'ye sahip LUMO'larla enerji üretim maliyeti watt başına 65 cent. Bu da LUMO'ların geleneksel güneş panellerinden yüzde 40 daha ucuza elektrik ürettiği anlamına geliyor.

Sonuçlar Etkileyici 

Soliculture ekibi LUMO'ların yerleştirildiği seraları, Kaliforniya Üniversitesi'nin kampüsünde ve Watsonville ilçesindeki bir serada test etti. Beklentilerin de ötesine geçen test sonuçları oldukça şaşırtıcı. Kaliforniya Üniversitesi'nden çevre araştırmaları profesörü Michael Loik seralarda; domates, salatalık, limon, biber, çilek ve fesleğen yetiştirdiklerini belirtiyor. Loik'in açıklamalarına göre serada yetiştirilen meyve sebzelerin yüzde 80'i magenta rengindeki tavandan etkilenmedi ve normal bir seradaki hızla büyüyüp ürün verdi. Meyve sebzelerin yüzde 20'si ise meganta rengindeki tavan sayesinde geleneksel seralara kıyasla yüzde 20 daha hızlı büyüdü. Ayrıca domates yetiştirilmesinde sudan da yüzde 5 tasarruf edildi. 
Soliculture'ın geliştirdiği sistemle geleneksel seraların ortadan kalkabileceğini düşünen Profesör Loik'e göre bu sistemler dünyanın dört bir yanına yerleştirildiğinde kalıcı, kendi enerjisini üreten akıllı seracılığa doğru önemli bir adım atılacak. Son 20 yılda seralar için küresel enerji talebinin hızla arttığı da göz önünde bulundurulduğunda sistem daha kıymetli bir hale geliyor zira harici bir enerjiye ihtiyaç duymayan seralar ile gaz emisyonları da oldukça düşük seviyelere gerileyecek.
 

https://www.treehugger.com/solar-technology/solar-smart-greenhouses-produce-both-clean-electricity-food-crops.html Yorum Yaz
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HesapsızKitapsız 1 yıl
Haberdeki sistemin ticari sitesi soliculture.com/...
Japonların doğalgazla ısıtılan sera sisteminde atık karbondioksit ayrıştırılıp seranın içine püskürtülüyor. Karbondioksit bitkilerin daha hızlı gelişmesini sağlıyor.
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yimmasabi 1 yıl
Güzel haber
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