Kendin yap formunda geliştirilen fotoğraf makinesi BigShot satışa sunuldu





Uzun zamandır geliştirilen ve kendin yap formunda hazırlanan yapısıyla dikkat çeken fotoğraf makinesi BigShot, sonunda satışa sunuldu.

Satın alındığı zaman parçalar halinde gelen ve içerisinde 3MP bir sensör, vizör, 1.4-inç LCD ekran, şarj edilebilir batarya, LED flaş ve bataryanın bittiği durumlarda fotoğraf çekebilmeye devam edebilmesi için el dinamosu yer alan BigShot, farklı sonuçlar için normal, geniş açı ve üç boyutlu olmak üzere üç farklı optik sistem barındırıyor ve beraberinde kurulum işlemi için yardımcı aparatlar da geliyor.

Ufak yaştaki öğrencilerin fotoğraf makinelerinin çalışma mantığını anlaması ve düşük çözünürlüklü de olsa fotoğraf çekimi yapmasını sağlamak amacıyla hazırlanan BigShot, şimdilik sadece Amerika merkezli olarak 89$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürünün yakın zamanda dünya çapında da elde edilebiliyor olması bekleniyor.

http://www.ephotozine.com/article/bigshot-diy-camera-now-available-22637