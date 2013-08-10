Kendin yap formunda geliştirilen fotoğraf makinesi BigShot satışa sunuldu

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Uzun zamandır geliştirilen ve kendin yap formunda hazırlanan yapısıyla dikkat çeken fotoğraf makinesi BigShot, sonunda satışa sunuldu.
Satın alındığı zaman parçalar halinde gelen ve içerisinde 3MP bir sensör, vizör, 1.4-inç LCD ekran, şarj edilebilir batarya, LED flaş ve bataryanın bittiği durumlarda fotoğraf çekebilmeye devam edebilmesi için el dinamosu yer alan BigShot, farklı sonuçlar için normal, geniş açı ve üç boyutlu olmak üzere üç farklı optik sistem barındırıyor ve beraberinde kurulum işlemi için yardımcı aparatlar da geliyor.
Ufak yaştaki öğrencilerin fotoğraf makinelerinin çalışma mantığını anlaması ve düşük çözünürlüklü de olsa fotoğraf çekimi yapmasını sağlamak amacıyla hazırlanan BigShot, şimdilik sadece Amerika merkezli olarak 89$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürünün yakın zamanda dünya çapında da elde edilebiliyor olması bekleniyor.
http://www.ephotozine.com/article/bigshot-diy-camera-now-available-22637 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evet lehimleyebileceğim ilgi alanım bu :D ama konumuz bu değil.bunu kendin yap formunda diye satmaları.ürün zaten hazır hiç toplamaya bile gerek yok pili tak bas gaza :D
@omeriyibas 89 dolar ucuz mu 200 tl yapıyor. 120 tl ye 720p video çeken kompakt makinalar var.ya bende sıkıntı var yada sizde :D sanki ürüne karşı olan biriymişim gibi bana zıt yorum yazmak için yorum yazıyorsunuz ? tamam fotoğrafı bilmiyor olabilirsiniz ama bu kadar zıtlaşmayı anlayamadım.Kendin yap tarzı şeyler için PINHOLE diye bir olay var.onu deneyin diyorum.
Sizin kadar elektronik sizin kadar fotoğraf bilmediğim için özür dilerim yorum da yazmam artık
Öyle versek sanki o sensörü çipileri boarda lehimleye bilceksin
bu ürünün avantajı kendin söylemişsin zaten! montajsız olduğu için daha ucuz!
Sizin gibiler ne anlar ki zaten teknojik aletten her alete bi kusur buluyosunuz yok öyleydi yok bu böyleyle olmalıydı vs. sanki çok bişey biliyomuş gibi konuşuyosunuz beğenmiyosan girme konuya da cevap yazma bu kadar basit.
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