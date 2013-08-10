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Kendin yap formunda geliştirilen fotoğraf makinesi BigShot satışa sunuldu

5 yıl
605
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13
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kendin yap formunda geliştirilen fotoğraf makinesi BigShot satışa sunuldu

Uzun zamandır geliştirilen ve kendin yap formunda hazırlanan yapısıyla dikkat çeken fotoğraf makinesi BigShot, sonunda satışa sunuldu.
Satın alındığı zaman parçalar halinde gelen ve içerisinde 3MP bir sensör, vizör, 1.4-inç LCD ekran, şarj edilebilir batarya, LED flaş ve bataryanın bittiği durumlarda fotoğraf çekebilmeye devam edebilmesi için el dinamosu yer alan BigShot, farklı sonuçlar için normal, geniş açı ve üç boyutlu olmak üzere üç farklı optik sistem barındırıyor ve beraberinde kurulum işlemi için yardımcı aparatlar da geliyor.
Ufak yaştaki öğrencilerin fotoğraf makinelerinin çalışma mantığını anlaması ve düşük çözünürlüklü de olsa fotoğraf çekimi yapmasını sağlamak amacıyla hazırlanan BigShot, şimdilik sadece Amerika merkezli olarak 89$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürünün yakın zamanda dünya çapında da elde edilebiliyor olması bekleniyor.
Kendin yap formunda geliştirilen fotoğraf makinesi BigShot satışa sunuldu

http://www.ephotozine.com/article/bigshot-diy-camera-now-available-22637 Yorum Yaz
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Puzzles 5 yıl en beğenilen
Ne kadar faydalı bir olay, ülkemizdede bu tarz etkinliklerin yaygınlaştırılması gerek . Ağaç yaşken eğilir.
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umutaltdag 5 yıl
Telefonunu yapsınlar alırım
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Guest-89A521F1-A 5 yıl
Oldukça güzel bir fikir aslında. Telefon v.b cihazlar için de bu fikir uygulanırsa çok faydalı olur
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umutarslan.com 5 yıl
zerocontrol

umutarslan.com
Görmebak
umutarslan.com aşırı gereksiz.ürün montaj masrafından yırtmak için yapılmış bir ürün tamamen.bunu toplayınca fotoğraf makinesinin mantığını çözemezsiniz çünkü alakası yok.fotoğraf çeken kısım tek parça zaten.gerisi dinamo ile pili şarj eden kısmın mekanik aksamı :)
Sizin gibiler ne anlar ki zaten teknojik aletten her alete bi kusur buluyosunuz yok öyleydi yok bu böyleyle olmalıydı vs. sanki çok bişey biliyomuş gibi konuşuyosunuz beğenmiyosan girme konuya da cevap yazma bu kadar basit.
beni nereden tanıyorsun da teknoloji hakkındaki bilgimi küçümsedin
hayır görende anlıyorsun sanacak.kabak gibi görünüyor işte.sensörü perdesi hepsi birbirine monteli.fotoğraf makinasının çalışma mantığını anlamak isteyen pinhole diye bir teknikle aynı bunun gibi parça parça bir ürün var onu alsın.Bu ürün montajı yapılmamış hazır bir dijital makinadır.89 dolar üstelik. 120tl ye gidin fotoğraf makinası alın sökün bir daha birleştirin daha mantıklı.en azından düzgün fotoğraf çekersiniz...
Öyle versek sanki o sensörü çipileri boarda lehimleye bilceksin


evet lehimleyebileceğim ilgi alanım bu :D ama konumuz bu değil.bunu kendin yap formunda diye satmaları.ürün zaten hazır hiç toplamaya bile gerek yok pili tak bas gaza :D

@omeriyibas 89 dolar ucuz mu 200 tl yapıyor. 120 tl ye 720p video çeken kompakt makinalar var.ya bende sıkıntı var yada sizde :D sanki ürüne karşı olan biriymişim gibi bana zıt yorum yazmak için yorum yazıyorsunuz ? tamam fotoğrafı bilmiyor olabilirsiniz ama bu kadar zıtlaşmayı anlayamadım.Kendin yap tarzı şeyler için PINHOLE diye bir olay var.onu deneyin diyorum.

Sizin kadar elektronik sizin kadar fotoğraf bilmediğim için özür dilerim yorum da yazmam artık
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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zerocontrol 5 yıl
umutarslan.com
Görmebak
umutarslan.com aşırı gereksiz.ürün montaj masrafından yırtmak için yapılmış bir ürün tamamen.bunu toplayınca fotoğraf makinesinin mantığını çözemezsiniz çünkü alakası yok.fotoğraf çeken kısım tek parça zaten.gerisi dinamo ile pili şarj eden kısmın mekanik aksamı :)
Sizin gibiler ne anlar ki zaten teknojik aletten her alete bi kusur buluyosunuz yok öyleydi yok bu böyleyle olmalıydı vs. sanki çok bişey biliyomuş gibi konuşuyosunuz beğenmiyosan girme konuya da cevap yazma bu kadar basit.
beni nereden tanıyorsun da teknoloji hakkındaki bilgimi küçümsedin
hayır görende anlıyorsun sanacak.kabak gibi görünüyor işte.sensörü perdesi hepsi birbirine monteli.fotoğraf makinasının çalışma mantığını anlamak isteyen pinhole diye bir teknikle aynı bunun gibi parça parça bir ürün var onu alsın.Bu ürün montajı yapılmamış hazır bir dijital makinadır.89 dolar üstelik. 120tl ye gidin fotoğraf makinası alın sökün bir daha birleştirin daha mantıklı.en azından düzgün fotoğraf çekersiniz...

Öyle versek sanki o sensörü çipileri boarda lehimleye bilceksin
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omeriyibas 5 yıl
haberi okumadan önce kesin kickstarter'dır dedim! ama değilmiş! bu arada 3d gözlük ne alaka?
umutarslan.com
Görmebak
umutarslan.com aşırı gereksiz.ürün montaj masrafından yırtmak için yapılmış bir ürün tamamen.bunu toplayınca fotoğraf makinesinin mantığını çözemezsiniz çünkü alakası yok.fotoğraf çeken kısım tek parça zaten.gerisi dinamo ile pili şarj eden kısmın mekanik aksamı :)
Sizin gibiler ne anlar ki zaten teknojik aletten her alete bi kusur buluyosunuz yok öyleydi yok bu böyleyle olmalıydı vs. sanki çok bişey biliyomuş gibi konuşuyosunuz beğenmiyosan girme konuya da cevap yazma bu kadar basit.
beni nereden tanıyorsun da teknoloji hakkındaki bilgimi küçümsedin
hayır görende anlıyorsun sanacak.kabak gibi görünüyor işte.sensörü perdesi hepsi birbirine monteli.fotoğraf makinasının çalışma mantığını anlamak isteyen pinhole diye bir teknikle aynı bunun gibi parça parça bir ürün var onu alsın.Bu ürün montajı yapılmamış hazır bir dijital makinadır.89 dolar üstelik. 120tl ye gidin fotoğraf makinası alın sökün bir daha birleştirin daha mantıklı.en azından düzgün fotoğraf çekersiniz...

bu ürünün avantajı kendin söylemişsin zaten! montajsız olduğu için daha ucuz!
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umutarslan.com 5 yıl
aşırı gereksiz.ürün montaj masrafından yırtmak için yapılmış bir ürün tamamen.bunu toplayınca fotoğraf makinesinin mantığını çözemezsiniz çünkü alakası yok.fotoğraf çeken kısım tek parça zaten.gerisi dinamo ile pili şarj eden kısmın mekanik aksamı :)
1 Yanıt Yanıtla
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Görmebak 5 yıl umutarslan.com
umutarslan.com
aşırı gereksiz.ürün montaj masrafından yırtmak için yapılmış bir ürün tamamen.bunu toplayınca fotoğraf makinesinin mantığını çözemezsiniz çünkü alakası yok.fotoğraf çeken kısım tek parça zaten.gerisi dinamo ile pili şarj eden kısmın mekanik aksamı :)

Sizin gibiler ne anlar ki zaten teknojik aletten her alete bi kusur buluyosunuz yok öyleydi yok bu böyleyle olmalıydı vs. sanki çok bişey biliyomuş gibi konuşuyosunuz beğenmiyosan girme konuya da cevap yazma bu kadar basit.
1 Yanıt Yanıtla
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fukox 5 yıl
Bunun kurulumunuda mi biz yapiyoruz?iyimis o zaman. Foto makinesinden anlamam ama icindeki parcalar yerine daha iyi seyler takip bir nevi "upgrade" yapabilme sansi var mi?
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iboocum 5 yıl
ülkemizde de satılmasını dört gözle bekliyorum çok faydalı bir yapım gerçekten
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Puzzles 5 yıl en beğenilen
Ne kadar faydalı bir olay, ülkemizdede bu tarz etkinliklerin yaygınlaştırılması gerek . Ağaç yaşken eğilir.
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