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Kertenkele'den ilham alan ufak robot kendi ağırlığının 100 katını çekebiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kertenkele'den ilham alan ufak robot kendi ağırlığının 100 katını çekebiliyor
 
Birçok robotun çıkış noktasını doğal canlılar oluşturuyor. Bu noktada Stanford araştırmacılarının en çok ilham alınan kertenkele türlerinden Gecko'yu temele oturttuğu yeni robotu, kendi ağırlığının 100 katını rahatlıka çekebiliyor.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere Gecko'nun ayak yapısı ilham alınarak hazırlanan robot, yapışkanlı bu ayaklarıyla her türlü zemine rahatça tırmanabiliyor ve esas farkını bu tırmanma sırasında kendi ağırlığının 100 katını da beraberinde taşıyabiliyor olmasıyla koyuyor. Farklı boyutlarda hazırlanan robotlardan bir tanesi 9 gramlık gövdesiyle 1KG, 20 miligram ağırlığındaki robot ise 500 miligram çekebiliyor. En etkili robot olan uTug ise 12 gramlık gövdesiyle kendi ağırlığının 2000 katını çekebiliyor. Stanford araştırmacıları bu gücün bir insanın mavi balinayı çekmesine eşit olduğunu belirtiliyor.
Robotların bu taşıma kapasitesini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/04/24/stanford-gecko-robots/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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hakanertas 4 yıl
buyurun doğadan ilham isteyenlere... :)
Almanlar neler yapıyor...
youtube.com/...
youtube.com/...
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alito 4 yıl
Vay bacaksız
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vahsisalata 4 yıl
tr.wikipedia.org/... en.wikipedia.org/...
plastik kalemle kağıt parçalarını çektiğiniz gibi molekül seviyesinde bir etkileşimle, tavanda duruyor kertenkele.
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Basteryus 4 yıl
Kesin Festo'nun işidir diye girdim ama tutmadı
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Basit birşey , parlak zeminde cama vakumlayıp yapışıyor, daha sonrada çarklı sistem ile ipi kendine sarıyor. Ben kertenkelelerin vakum yaptıklarını hiç görmedim : ))

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hazarRS 4 yıl Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi

Basit birşey , parlak zeminde cama vakumlayıp yapışıyor, daha sonrada çarklı sistem ile ipi kendine sarıyor. Ben kertenkelelerin vakum yaptıklarını hiç görmedim : ))

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kertenkele de zemine vakum etkisi yaparak yapışıyor ki zaten. Sağ alttaki detaya dikkat edin, neye benziyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Görseli paylaştığınız ürün de belki de kertenkeleden ilham alınarak icat edilmiş birşey. İnsanoğlu her zaman doğadan ilham almıştır.
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huseyincarnege 4 yıl
büğünün düşünemiyom bile :)
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XPerience 4 yıl
Bu harika bir şey gerçekten.
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