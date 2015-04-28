Kertenkele'den ilham alan ufak robot kendi ağırlığının 100 katını çekebiliyor

Birçok robotun çıkış noktasını doğal canlılar oluşturuyor. Bu noktada Stanford araştırmacılarının en çok ilham alınan kertenkele türlerinden Gecko'yu temele oturttuğu yeni robotu, kendi ağırlığının 100 katını rahatlıka çekebiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Gecko'nun ayak yapısı ilham alınarak hazırlanan robot, yapışkanlı bu ayaklarıyla her türlü zemine rahatça tırmanabiliyor ve esas farkını bu tırmanma sırasında kendi ağırlığının 100 katını da beraberinde taşıyabiliyor olmasıyla koyuyor. Farklı boyutlarda hazırlanan robotlardan bir tanesi 9 gramlık gövdesiyle 1KG, 20 miligram ağırlığındaki robot ise 500 miligram çekebiliyor. En etkili robot olan uTug ise 12 gramlık gövdesiyle kendi ağırlığının 2000 katını çekebiliyor. Stanford araştırmacıları bu gücün bir insanın mavi balinayı çekmesine eşit olduğunu belirtiliyor.

Robotların bu taşıma kapasitesini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/04/24/stanford-gecko-robots/