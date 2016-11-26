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Keskin bir çizgiyle ayrılan adaletsiz yaşam koşulları drone ile görüntülendi

Kenya’nın başkenti Nairobi bölgesinde drone yardımıyla çekilen bu fotoğraflar, insanların yaşam koşulları arasındaki uçurumu ve adaletsizliği adeta yüzümüze çarparcasına gözler önüne seriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Doğu Afrika’nın en büyük ekonomisini oluşturan Kenya aynı zamanda insan hayatına dair oldukça keskin bir adaletsizliği de içerisinde barındırıyor. Öyle ki bölgenin yüksek nüfusa sahip şehirlerinden olan başkent Nairobi, zengin ve orta sınıf arasındaki ayrımın en dramatik şekilde yaşandığı yerlerin başında geliyor.
İnsansız hava aracı (drone) ile çekilen fotoğraflardan daha net şekilde görülebilen ve aralarında büyük bir uçurumun bulunduğu yaşam koşulları, gelecek nesillere de olumsuz şekilde yansıyor. Bir yanda düzgün asfalt yollar, binalar, golf sahaları ve ağaçlarla donatılmış lüks yerleşim alanları bulunurken, hemen yanı başında ise teneke ve tahtalardan kurulmuş, hemen hemen yolları çok belli olmayan gecekondular yer alıyor.

Akıp giden hayat ve adaletsiz koşullar tek karede 

Koşulların çok daha kötü olduğu ve Afrika’nın en büyük gecekondu bölgesi haline gelen Kibera şehir merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve 170 bin ila 400 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.
Kimi araştırmacılar ise toplam nüfusun 1 milyonu geçtiği görüşündeler. Gelir durumunun yanı sıra altyapı hizmetlerinde ve sunulan imkanlarda da ciddi ayrılıklar göze çarpıyor. İşte Afrika'nın en büyük veri gazeteciliği ve sivil teknoloji girişimi olan Code for Africa’nın yanı sıra Thomson Reuters Vakfı tarafından da desteklenen Amerikalı fotoğrafçı Johnny Miller’ın çektiği o kareler.

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Atakent-İkitelli
1 Yanıt Yanıtla +62
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Oguz_Cole 3 yıl
Türkiye'nin de bu hale gelmesi yakındır fakir daha fakirleşiyor zengin daha zengin oluyor.
2 Yanıt Yanıtla +32
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DH Misafiri 3 yıl
"Adınız donanım, yaptığınız habere bak yyhaağğğ"cılar gelmeden yorum yazayım dedim :D Güzel ve farklı bir galeri olmuş. Arada böyle farklı içerikler yapın :)
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sdc55 2 yıl
süper görüntü
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DH Misafiri 3 yıl
Bizde e5 ile ayırmışlar neyseki. Zengin fakir yanyana değil..
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Nu.D.38 3 yıl
Castroya diktatör diyenler iyi baksın fotolara sonrada kübaya baksınlar.
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DH Misafiri 3 yıl
Nairobi belediyesi cevre duzenlemeye daha cok onem vermeli.
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bestercan 3 yıl
Bu haberi Türkiye için yapabilecek bir site varmıdır merak ediyorum?
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Parola_18 3 yıl bestercan
bestercan
Bu haberi Türkiye için yapabilecek bir site varmıdır merak ediyorum?

hayırdır açmı kaldın açıktamı kaldın yada aç birinimi gördün etrafında ?
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kaluygar 3 yıl
gelir dağılımında eşitsizlik bizi daha beter hale getirecek yakında, uçurum o kadar fazla ki dönüşü yok artık bu adaletsizliğin. TOKİ fakire ev yapacaktı sözüm ona ama bu misyonu çoktan bırakıp büyük inşaat firmalarıyla yarışır oldu. 50.000 tl ye mal edilen evler 300.000-400.000 tl gibi astronomik fiyatlarla insanlara kakalanıyor. Ben Aydın'da yaşıyorum 3 yıl önce 100.000 TL ye alabildiğin evler şuan 250.000 TL ve biz 2500.00 TL maaşla bu evleri almanın hayalini kuruyoruz. gerçekten ülke çok kötü bir durumda
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bydvd 3 yıl
valla bizim ülkemizde böyle parası olanla olmayan kendini çok belli ediyor... özellikle muhafazakar takımı acayip paralı oldu kendilerini sürekli olarak lüks dükkanların ve lüks araçların ve lüks evlerde görüyoruz artık sözüm ona ALLAHA inanıyorlar ama paraya daha çok tapıyorlar
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alex59 3 yıl
Başkanlığı isteyenle istemeyen arasındaki fark.
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cem650 3 yıl
türkiye işte.
bir yanda teknik yapı arada duvar hemen diğer yanı gece kondu düşünün oraya giremiyorsunuz almıyorlar...
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Mr. Jingles 3 yıl
Kapitalizmin ülkeyi ne hale getirdiğinin acı bir göstergesi. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir sistem. Kapitalizm nedir diyorsanız fotoğrafa bakmanız yeterli.
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drone, orta sınıf ve
12 etiket daha kenya nairobi zengin fakir yaşam kalitesi adaletsizlik eşitsizlik Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
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