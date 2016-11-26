Keskin bir çizgiyle ayrılan adaletsiz yaşam koşulları drone ile görüntülendi

Doğu Afrika’nın en büyük ekonomisini oluşturan Kenya aynı zamanda insan hayatına dair oldukça keskin bir adaletsizliği de içerisinde barındırıyor. Öyle ki bölgenin yüksek nüfusa sahip şehirlerinden olan başkent Nairobi, zengin ve orta sınıf arasındaki ayrımın en dramatik şekilde yaşandığı yerlerin başında geliyor.

İnsansız hava aracı (drone) ile çekilen fotoğraflardan daha net şekilde görülebilen ve aralarında büyük bir uçurumun bulunduğu yaşam koşulları, gelecek nesillere de olumsuz şekilde yansıyor. Bir yanda düzgün asfalt yollar, binalar, golf sahaları ve ağaçlarla donatılmış lüks yerleşim alanları bulunurken, hemen yanı başında ise teneke ve tahtalardan kurulmuş, hemen hemen yolları çok belli olmayan gecekondular yer alıyor.

Akıp giden hayat ve adaletsiz koşullar tek karede

Koşulların çok daha kötü olduğu ve Afrika’nın en büyük gecekondu bölgesi haline gelen Kibera şehir merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve 170 bin ila 400 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

Kimi araştırmacılar ise toplam nüfusun 1 milyonu geçtiği görüşündeler. Gelir durumunun yanı sıra altyapı hizmetlerinde ve sunulan imkanlarda da ciddi ayrılıklar göze çarpıyor. İşte Afrika'nın en büyük veri gazeteciliği ve sivil teknoloji girişimi olan Code for Africa’nın yanı sıra Thomson Reuters Vakfı tarafından da desteklenen Amerikalı fotoğrafçı Johnny Miller’ın çektiği o kareler.