Yüz hatları zenginliği veya fakirliği belli ediyor mu?

İskoçya'da düzenlenen bir araştırmada, belirli yüz yapılarının zenginlik ya da yoksulluk algısını nasıl şekillendirdiği ortaya kondu.
Glasgow Üniversitesi'nden bilim insanlarının düzenlediği araştırmada, dar yüzlü ve açık ten rengine sahip kişilerin, zengin olarak algılandığı belirlendi.
Zenginlik göstergeleri arasında kalkık kaşlar ve birbirine daha yakın gözler de yer alıyor.
Bilimsel dergi APA Journal of Experimental Psychology'de 25 Ocak'ta yayımlanan çalışmada, bu yüz özelliklerine sahip kişilerin daha güvenilir, cana yakın ve yetkin olduğunun düşünüldüğü de aktarıldı.
Araştırmada, daha geniş ve düz yüz hatlarına sahip kişilerinse yoksul olarak algılandığı belirlendi. Yoksulluk göstergeleri arasında daha soğuk bir ten rengi de yer alıyor.
Çalışmayı yürüten bilim insanlarından Thora Bjornsdottir, katılımcıların Batılı ülkelerde yaşayan beyaz kişiler olduğunu belirtti.
Akademisyen, sadece yüz özelliklerine bakarak insanları yargılamanın yol açacağı olumsuzluklara işaret ederek şunları söyledi: "Bulgular, stereotiplerin başkalarını nasıl algıladığımız üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bunlar algılarımızı şekillendiriyor. Diğer insanlar hakkındaki izlenimlerimiz, onlar açısından belirli durumlarda avantaja ya da dezavantaja dönüşebilir."
Rachael E. Jack ise belirli yüz tiplerinin sosyal sınıflara dair stereotiplerle ilişkisinin önemli olduğunu vurgulayarak, araştırma sonuçlarının önyargıları kırma yolunda katkı sağlamasını istediğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.