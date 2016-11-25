AMD’den 4 oyun hediyeli özel kampanya

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Yaklaşık 10 senelik bir aranın ardından 13 Mayıs’ta tekrar piyasaya çıkan DOOM, AMD'nin kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu oyunların başında geliyor. Üstün görselleri ve hızıyla dikkat çeken, Vulkan desteği ile Radeon grafik kartlarında yüzde 30’a kadar performans kazanımı sağlayan Doom, Vatan Bilgisayar’dan yapılacak AM3+ ana kart alımlarında ücretsiz olarak verilecek. 27 Ekim - 27 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek DOOM kampanyasıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
2011 yılında Human Revolution ile büyük beğeni toplayan macera oyunu Deus Ex serisinin en güncel oyunu Mankind Divided, uzun süredir en çok satan oyunlar listesinde yer almayı başarıyor. DirectX 12 mGPU desteği ile çoklu GPU’larda yüzde 100’e varan performans kazanımları sağlayan Deus EX, AMD FX serisi 6 veya 8 çekirdekli işlemci satın alanlara hediye ediliyor. 31 Aralık 2016 tarihine kadar devam edecek kampanya hakkında detaylı bilgi için bağlantıyı ziyaret etmeniz yeterli.
Farklı türden 4 farklı oyun AMD ile hediye
Ekim ayında raflardaki yerini alan, en çok satan strateji oyunlarının başında gelen Sid Meier’s Civilization, DirectX 12 desteği ile artık çok daha akıcı bir oynanışa sahip. 15 Ocak 2017'ye kadar Vatan Bilgisayar’dan satın alınacak Radeon RX 480 ekran kartlarında ücretsiz olarak sunulacak kampanyanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Valve ilk kez düzenlediği "Steam Ödülleri"ni duyurdu"
Oyun dünyasının en sevilen yapımlarından Hitman de AMD kampanyasında yer alıyor. Buna göre Ajan 47, Vatan Bilgisayar’dan yapılan Radeon RX 470 alımlarında oyunseverlere ücretsiz olarak veriliyor. 22 Şubat 2017 tarihine kadar devam etmesi planlanan kampanya hakkında detaylı bilgi için buraya göz atabilirsiniz.
Oyun dünyasının en sevilen yapımlarından Hitman de AMD kampanyasında yer alıyor. Buna göre Ajan 47, Vatan Bilgisayar’dan yapılan Radeon RX 470 alımlarında oyunseverlere ücretsiz olarak veriliyor. 22 Şubat 2017 tarihine kadar devam etmesi planlanan kampanya hakkında detaylı bilgi için buraya göz atabilirsiniz.
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5 tane FX6100 + R9-390
5 tane FX6100 + RX-470
5 tane FX8150 + RX-480
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