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AMD’den 4 oyun hediyeli özel kampanya

Oyun tutkunlarına yönelik fırsatlarıyla dikkat çeken AMD yeni kampanyasını duyurdu. Buna göre seçili anakart, işlemci veya grafik kartlarından satın alanlar popüler 4 oyundan birine sahip oluyorlar.
2 yıl
2,9b
1
10
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yaklaşık 10 senelik bir aranın ardından 13 Mayıs’ta tekrar piyasaya çıkan DOOM, AMD'nin kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu oyunların başında geliyor. Üstün görselleri ve hızıyla dikkat çeken, Vulkan desteği ile Radeon grafik kartlarında yüzde 30’a kadar performans kazanımı sağlayan Doom, Vatan Bilgisayar’dan yapılacak AM3+ ana kart alımlarında ücretsiz olarak verilecek. 27 Ekim - 27 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek DOOM kampanyasıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
2011 yılında Human Revolution ile büyük beğeni toplayan macera oyunu Deus Ex serisinin en güncel oyunu Mankind Divided, uzun süredir en çok satan oyunlar listesinde yer almayı başarıyor. DirectX 12 mGPU desteği ile çoklu GPU’larda yüzde 100’e varan performans kazanımları sağlayan Deus EX, AMD FX serisi 6 veya 8 çekirdekli işlemci satın alanlara hediye ediliyor. 31 Aralık 2016 tarihine kadar devam edecek kampanya hakkında detaylı bilgi için bağlantıyı ziyaret etmeniz yeterli.

Farklı türden 4 farklı oyun AMD ile hediye 

Ekim ayında raflardaki yerini alan, en çok satan strateji oyunlarının başında gelen Sid Meier’s Civilization, DirectX 12 desteği ile artık çok daha akıcı bir oynanışa sahip. 15 Ocak 2017'ye kadar Vatan Bilgisayar’dan satın alınacak Radeon RX 480 ekran kartlarında ücretsiz olarak sunulacak kampanyanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Valve ilk kez düzenlediği "Steam Ödülleri"ni duyurdu"
Oyun dünyasının en sevilen yapımlarından Hitman de AMD kampanyasında yer alıyor. Buna göre Ajan 47, Vatan Bilgisayar’dan yapılan Radeon RX 470 alımlarında oyunseverlere ücretsiz olarak veriliyor. 22 Şubat 2017 tarihine kadar devam etmesi planlanan kampanya hakkında detaylı bilgi için buraya göz atabilirsiniz.

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Guhong01 2 yıl en beğenilen
"4 oyuna ücretsiz sahip oluyorlar" yerine "4 oyundan birine ücretsiz sahip olabiliyorlar" yazılsa daha doğru olur, böyle yazılınca sanki tek ekran kartı alana 4 oyun birden veriliyormuş gibi anlaşılıyor
"4 oyuna ücretsiz sahip oluyorlar" yerine "4 oyundan birine ücretsiz sahip olabiliyorlar" yazılsa daha doğru olur, böyle yazılınca sanki tek ekran kartı alana 4...
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TheNewAtilla 2 yıl
Zenden önce elde kalanları itelemekten başka birşey değil bu.
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TncyKrmn 2 yıl
daha 3 gün önce 1070 aldım ne oyun verdiler ne de başka bir şey. Nvidia sitesinde Watch dogs 2 ye ücretsiz sahip olun diyor ama bende hiç bir şey yok. Alan bilen varsa yardımcı olabilir mi ?
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eric13 2 yıl
Eskiden Doom deyince akla nvidia gelirdi simdi ise amd, vay be bir devrin resmen sonu gibi
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Patren 2 yıl
rx 470 bf1 verselerdi türkiyede satışlar 2 katına çıkardı
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Guhong01 2 yıl en beğenilen
"4 oyuna ücretsiz sahip oluyorlar" yerine "4 oyundan birine ücretsiz sahip olabiliyorlar" yazılsa daha doğru olur, böyle yazılınca sanki tek ekran kartı alana 4 oyun birden veriliyormuş gibi anlaşılıyor
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St Batuhan 2 yıl
Haberi açarkenki düşüncem ile okuduktan sonra oluşan düşüncem kötü yönde. Zira firma 4 oyunu birden vermiyor bir de gruplandırarak sunuyor. Fx serisi ile mankind ı vermek ilginç. Zen geliyor diye bir nevi stok eritmek gibi düşünülebilir. Bu durumda rx480 üzerine de bir ekran kartı geleceğine dair izlenim oluşturuyor. Doom için ise rx470 seçmesi daha akıl karı olurdu zira performans anlamında kattıkları ortada. Onun yerine işlemci ve anakart ile veriyor. Bence 1 tane vereceğine en azından 2 tane ya da isteyene istediğini seçme özgürlüğü tanısa daha iyi bir kampanya olurdu. Yine de satın almayı düşünenler için de bir artı olarak güzel tabii ki.
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Ömürcan 2 yıl St Batuhan
Dediginize katiliyorum. Bence ekran kartlarinida eritmeye calisiyorlar. Amd bu işleri belli olmaz zen ile birlikte yeni ekran kartlarini piyasaya surebilir.
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Tugrul_512bit 2 yıl
5 tane (FX8150 + R9-390 + RX480 + RX470) alarak, gelen 20 oyunu satarak 10 tane FX6100 alınabilir mi. Sonra parçalar şu şekilde takılır mı?:
5 tane FX6100 + R9-390
5 tane FX6100 + RX-470
5 tane FX8150 + RX-480
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canguler917 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

5 tane (FX8150 + R9-390 + RX480 + RX470) alarak, gelen 20 oyunu satarak 10 tane FX6100 alınabilir mi. Sonra parçalar şu şekilde takılır mı?:

5 tane FX6100 + R9-390

5 tane FX6100 + RX-470

5 tane FX8150 + RX-480




amaç?
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oyun, amd ve
8 etiket daha kampanya hitman doom mankind divided sid meier's civilization Oyunlar Yazılım Cihan Pehlivan
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