KeyMe ile kapıda kalmaya son





KeyMe bir anahtar çoğaltma uygulaması. Yani yan dükkandaki anahtarcıda yaptığımız işi artık uygulama üzerinden gerçekleştiriyoruz. Uygulama anahtarlarınızın fotoğrafını çekerek diagram halinde kalıplarını bulut sunucularında saklıyor ve gerekli olduğu zamanda bu diagramlar ile anahtarları kopyalamanızı sağlıyor.





ABD'de 7-Eleven, Bed, Bath & Beyond, Kmart, Lowe's ve Rite Aid gibi kiosklar üzerinde anında anahtar çoğaltabiliyorsunuz. Ya da servis posta yoluyla yedek anahtarlarınızı gönderebiliyor. Uygulama ücretsiz iken anahtar diagramlarınıza erişmek için 10$ ücret ödemeniz gerekiyor. Uygulama sadece ABD'de geçerli ancak her ülkede uygulanabilecek ilginç bir fikir.







