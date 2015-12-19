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KeyMe ile kapıda kalmaya son

Eğer sık sık anahtarınızı kaybeden ve bu nedenle komple kapı kilidini değiştirmek veya çilingir çağırmak zorunda kalan biriyseniz, KeyMe uygulaması yardımınıza koşuyor.
3 yıl
7b
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8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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KeyMe ile kapıda kalmaya son


KeyMe bir anahtar çoğaltma uygulaması. Yani yan dükkandaki anahtarcıda yaptığımız işi artık uygulama üzerinden gerçekleştiriyoruz. Uygulama anahtarlarınızın fotoğrafını çekerek diagram halinde kalıplarını bulut sunucularında saklıyor ve gerekli olduğu zamanda bu diagramlar ile anahtarları kopyalamanızı sağlıyor. 

ABD'de 7-Eleven, Bed, Bath & Beyond, Kmart, Lowe's ve Rite Aid gibi kiosklar üzerinde anında anahtar çoğaltabiliyorsunuz. Ya da servis posta yoluyla yedek anahtarlarınızı gönderebiliyor. Uygulama ücretsiz iken anahtar diagramlarınıza erişmek için 10$ ücret ödemeniz gerekiyor. Uygulama sadece ABD'de geçerli ancak her ülkede uygulanabilecek ilginç bir fikir. 


 

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StaatSanWalt 3 yıl en beğenilen
abilerim ablalarım şu elimde görmüş olduğunuz anahtari taçsız kral pele, bakenbauer*, nadya komanaççi*, biricit bardo*, ingiltere kraliçesi elizabet, kaleci mıyer* , fenerbahçeli cemil* kullandı.
abilerim ablalarım şu elimde görmüş olduğunuz anahtari taçsız kral pele, bakenbauer*, nadya komanaççi*, biricit bardo*, ingiltere kraliçesi elizabet, kaleci mıy...
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cem650 3 yıl
yav abartmayın kalemlede cizip kağıt üzerine yapabilirsiniz..
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ylmzsngl 3 yıl
Çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir :)
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ukilavuz 3 yıl
Yuh anahtar kopyası hirsiza gel dion
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alemburda34 3 yıl
ulkemizin hirsizlari benim evimin kapisini bende anahtar olmasina karsin benden hizli acabiliyor. Cilingirlerin bazen hirsizlarla isbirligi yaptigini dusunuyorum birde anahtarimin kopyasini vermek mi tobe.
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Akıllı kilit sistemleri var. Cep telefonu uygulamasından ya da kilit üzerindeki dijital panelden şifre girerek kapınızı açabiliyorsunuz.
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StaatSanWalt 3 yıl en beğenilen
abilerim ablalarım şu elimde görmüş olduğunuz anahtari taçsız kral pele, bakenbauer*, nadya komanaççi*, biricit bardo*, ingiltere kraliçesi elizabet, kaleci mıyer* , fenerbahçeli cemil* kullandı.
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Seyrim 3 yıl
Herkes çilingir olacak..
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UML 3 yıl
Bilyalı kilitlerde işe yaramaz.
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