Kia'nın elektrikli otomobili Venga EV 2013'te pazara sunulacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kia elektrikli ilk otomobilini 2013'te pazara sunmaya hazırlanıyor. Henüz çok fazla detay olmasa da, gelen son bilgilere göre üretime girecek olan model, ilk defa 2010 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen elektrikli Venga EV konseptini temel alacak. 80 beygir gücünde elektrikli motora sahip olması beklenen yeni modele, lityum-iyon piller güç verecek ve tam şarj ile yaklaşık 140 Km gidilebilek. Piller bittiğinde ise ev ya da garajdaki standart güç bağlantısı ile 6 saatte yeniden şarj edilebilecek.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi en erken 2013'te lanse edilmesi beklenen yeni otomobilini pazara sunmadan önce Kia, 2000 test aracı üretecek.
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deli olmamak elde değil
hyundai bile Türkiye pazarında öğrendi araba yapmayı şimdi birçok avrupa arabayla kalite olarak aynı...
demek istediğim biz tüketim toplumuyuz efenim
bırakın bu elektrikli arabayıda başka ülkelere kakalasınlar :)
Sayın Zultaran bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorsunuz , hayatımda bu kadar cahilce biryorum görmedim , 2009 Soul- 2010 Venga-2011 sportage ve Optima olmak üzere Almanyanın en popüler tasarım kuruluşu red dot tasarım ödülleri bu dandik dediğiniz Kia markasına verildi , adamlar Amerikada araçlarına 10 sene avrupada 7 ülkemizde de 5 sene + 150.000 km garanti veriyorlar :D şaka gibisiniz ...
Bu araçlarda şarj problemi çözülmeden bizim milletimiz almaz bunları, benzin istasyonunda bile beklerken kavga eden bir milletiz değilki 6 saat şarj bekleyelim...
Bence en mantıklısı yine renaultun batarya değişim istasyonu kurma projesi. ayrıca ne olursa olsun bu araçlar bence gazlı da olmalı, hem çevreci hem yolda bırakmaz en azından.
220v yerine 440v ile şarj edilirse pilin %80 i yarım saat gibi bir sürede şarj oluyor. mesela nissan leaf de , chevrolet volt da oyle. yani şarj istasyonları olursa olabilir. ama gene yetmez şehirlearsı yolculukta. zaten bu tip araçların önceliği şehiriçi kullanım.
volt un getirdiği çözüm güzel aslında benzin jeneratörlü elektrikli araba. ama onun da batarya menzili kısa.
ne yazık ki bu tür araçlar şehir içi kullanım için uygun olacaklar. misal 50km lik mesafen var işe gitmek için git gel 100km aksam da geldiğinde şarja takarsın arabanı oh mis gibi