Kia'nın elektrikli otomobili Venga EV 2013'te pazara sunulacak

Kia elektrikli ilk otomobilini 2013'te pazara sunmaya hazırlanıyor. Henüz çok fazla detay olmasa da, gelen son bilgilere göre üretime girecek olan model, ilk defa 2010 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen elektrikli Venga EV konseptini temel alacak. 80 beygir gücünde elektrikli motora sahip olması beklenen yeni modele, lityum-iyon piller güç verecek ve tam şarj ile yaklaşık 140 Km gidilebilek. Piller bittiğinde ise ev ya da garajdaki standart güç bağlantısı ile 6 saatte yeniden şarj edilebilecek.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi en erken 2013'te lanse edilmesi beklenen yeni otomobilini pazara sunmadan önce Kia, 2000 test aracı üretecek.