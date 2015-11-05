Kickstarter, 2 milyar dolar bağışa ulaştı

Sinema, müzik, spor, tiyatro, moda, oyun, fotoğraf, sanat ve özellikle Oculust Rift ve Pebble gibi teknoloji tarafında yer alan birçok ürünün hayata geçmesine destek sağlayan popüler bağış platformu Kickstarter, çok önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Kickstarter, 2014 Mart ayında elde ettiği 1 milyar dolarlık toplam bağış miktarını gün itibariyle tam 2 milyar dolar seviyesine taşımayı başardı. 1 milyar dolara ulaşması 5 yıl, 2 milyar dolara ulaşması ise sadece 19 ay süren servis, aynı zamanda bazı diğer ilginç bilgileri de yayınladı.

Kickstarter'ın çok daha fazlasına burada ulaşabileceğiniz sayfasına göre 2 milyar dolarlık toplam bağış tam 9.5 milyon kişi tarafından gerçekleştirildi. 230 farklı ülkeden bağış aldığını belirten popüler servis, şimdiye kadar da 260 binden fazla proje başlatıldığını kamuoyu ile paylaştı. Her kategorinin en az 5 milyon dolardan fazla bağış aldığı platform, en çok bağışı 412.4 milyon dolar ile oyun kategorisinde, en çok projeyi ise 50,852 projeyle film ve video tarafında kazandı.

2 milyarlık bağış miktarıyla 93,555 farklı projeyi başarıya ulaştıran ve birçoğunu gerçeğe dönüştüren Kickstarter, bizi ilgilendiren teknoloji kategorisinde ise en çok desteği Pono Music'e getirdi. Toplam 360 milyon dolar bağış yapılan kategori, 17,969 projenin 3,477 tanesini gerçeğe dönüştürdü.

https://www.kickstarter.com/2billion