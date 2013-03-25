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Kickstarter üzerinde destek arayan yeni bir Android temelli bilgisayar modeli, "MiiPC"

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter üzerinde destek arayan yeni bir Android temelli bilgisayar modeli,

Android işletim sistemi sonrası artan ufak bilgisayar modelleri gelişmeye ve geliştirilemeye devam ediyor. Piyasada yer alan birçok modelin aksine aileler için güzel kontrol özellikleri sağlayan MiiPC, Android işletim sistemi üzerine kurulu yeni bir bilgisayar modeli.
Kickstarter üzerinde ZeroDesktop Inc. tarafından başlatılmış bir proje olan MiiPC, oldukça farklı, şık ve ufak boyutlarda geliştirilmiş bir kişisel bilgisayar modeli. Üzerinde Android 4.2 işletim sistemi, çift çekirdekli 1.2GHz Marvell New Armada işlemci, 1GB RAM miktarı ve 4GB dahili depolama alanı yer alan cihaz, 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı özellikleri yanında Ethernet, USB 2.0, hoparlör/mikrofon ve HDMI (1080/720P) portlarına sahip.
 
Kickstarter üzerinde destek arayan yeni bir Android temelli bilgisayar modeli,
Klavye ve fare bağlantıları ile istenilen her türlü ekranı tam bir multimedya merkezi haline getirebilen ve Android işletim sisteminin tüm faydalarından yararlanabilen MiiPC, esas farkını beraberinde geliştirilen akıllı cep telefonu uygulaması (iOS/Android) ile koyuyor. Ailelerin çocuklarının MiiPC üzerinde hangi programları ya da internet sitelerini kullandıklarını anlık olarak görebildikleri uygulama, aynı zaman da istenilen programları çocukların erişimine kapatıp koruma sağlayabiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 50,000$'lık hedefin daha ilk gününde 96 bağış ile 28,673$'lık kısmını toplayan MiiPC projesi, site üzerinde en çok bağış alan projeler arasına girebilir. Yapılacak 89$'lık bağış ile Temmuz ayında elde edilebilen MiiPC hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Kickstarter üzerinde destek arayan yeni bir Android temelli bilgisayar modeli,

http://www.kickstarter.com/projects/2102024857/miipc-power-to-the-parents Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
miracast destegide var yani cep yada tabletinizi kullanırken görüntüyü MiiPC nin ekranına gönderebileceksiniz.Klasik android cihazlarda yok ama MiiPC de coklu masaüstü desteği var..Bluetooth,wifi,kart okuyucu..yeterde artar valla..
ayrıca ebeveyn kontrolü zekice..cocukları engellemek yerine onlara ne kadar zamanı boşa harcadıklarını gösterebileceğiz..ayrıca programlı kullanması saglanabilir..
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harunsuv 6 yıl
Kickstarter üzerinden istedikleri para ömenli bir miktar değil. Sanki reklam için kullanılmış gibi.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Güzel ürün
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safüzyon 6 yıl
Sanki ailenin mutlulugu MiiPC bilgisayara baglı reklamını yedigiminin:D
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Dexstz 6 yıl
Güzel sistem.
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Secteria 6 yıl
Harika Bir Düşünce Görünce alasım Geldi açıkcası Evin Küçük Çocuğuna Vericeksin Yanlış birşeye bakıyorsa tak telefondan kapat güzel düşünce sevdim
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seven44 6 yıl
kumbaraya benzio :)
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