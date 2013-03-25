Kickstarter üzerinde destek arayan yeni bir Android temelli bilgisayar modeli, "MiiPC"





Android işletim sistemi sonrası artan ufak bilgisayar modelleri gelişmeye ve geliştirilemeye devam ediyor. Piyasada yer alan birçok modelin aksine aileler için güzel kontrol özellikleri sağlayan MiiPC, Android işletim sistemi üzerine kurulu yeni bir bilgisayar modeli.

Kickstarter üzerinde ZeroDesktop Inc. tarafından başlatılmış bir proje olan MiiPC, oldukça farklı, şık ve ufak boyutlarda geliştirilmiş bir kişisel bilgisayar modeli. Üzerinde Android 4.2 işletim sistemi, çift çekirdekli 1.2GHz Marvell New Armada işlemci, 1GB RAM miktarı ve 4GB dahili depolama alanı yer alan cihaz, 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı özellikleri yanında Ethernet, USB 2.0, hoparlör/mikrofon ve HDMI (1080/720P) portlarına sahip.

Klavye ve fare bağlantıları ile istenilen her türlü ekranı tam bir multimedya merkezi haline getirebilen ve Android işletim sisteminin tüm faydalarından yararlanabilen MiiPC, esas farkını beraberinde geliştirilen akıllı cep telefonu uygulaması (iOS/Android) ile koyuyor. Ailelerin çocuklarının MiiPC üzerinde hangi programları ya da internet sitelerini kullandıklarını anlık olarak görebildikleri uygulama, aynı zaman da istenilen programları çocukların erişimine kapatıp koruma sağlayabiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 50,000$'lık hedefin daha ilk gününde 96 bağış ile 28,673$'lık kısmını toplayan MiiPC projesi, site üzerinde en çok bağış alan projeler arasına girebilir. Yapılacak 89$'lık bağış ile Temmuz ayında elde edilebilen MiiPC hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/2102024857/miipc-power-to-the-parents