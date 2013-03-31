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Kickstarter üzerinde destek bulan kamera sabitleyici modelleri artıyor, "Supraflux Video Camera Stabilizer"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter üzerinde destek bulan kamera sabitleyici modelleri artıyor,

Profesyonel ya da amatör kullanıcıların video çekimlerinde karşılaştığı en büyük sorun, çekim sırasında meydana gelen titreşim ve dönüşlerin istenildiği gibi yumuşak olmamasıdır. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir proje olan Supraflux Video Camera Stabilizer, yeni geliştirilen teknolojisi ile yüksek video kalitesi vaat ediyor.
Kickstarter üzerinde Supraflux LLC tarafından başlatılmış bir proje olan Supraflux Video Camera Stabilizer, akıllı cep telefonları, aksiyon kameraları, normal ya da profesyonel video kamera modelleri ve DSLR fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Oldukça sağlam alüminyum malzeme ile üretilmiş olan aparat, kompakt boyutları ve yüksekliği ayarlanabilir yapısı ile kullanıcılara taşınabilir bir yapı sunabilirken, üzerinde yer alan elektronik pan eksen kilidi ile pürüzsüz ve yumuşak kamera kontrolü sağlayabiliyor.
 
Kickstarter üzerinde destek bulan kamera sabitleyici modelleri artıyor,
Kickstarter üzerinde destek bulan kamera sabitleyici modelleri artıyor,
Ağırlığı ayarlanabilir ayak yapısı ve farklı açılar da bile kamerayı sabit tutan kolu ile oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyabilen Supraflux Video Camera Stabilizer, üzerinde yer alan ufak topuzlar yardımıyla ince ayarlamalar yapılmasına da izin verebiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 27,000$ hedefi, bitimine daha 33 gün kala 119 bağış ile 58,786$ seviyesine getirerek projeyi başarıyla tamamlayan Supraflux Video Camera Stabilizer projesi, site üzerinde yapılacak 495$ bağış ile elde edilebiliyor. Normalde piyasaya 745$ fiyat etiketi ile Ağustos ayında çıkması beklenen proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/86612749/the-supraflux-video-camera-stabilizer Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kameray37 6 yıl
Heralde makina ile birlikte satış fiyatıdır.. :D aksi taktirde yuuuuhh derim ancak
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erdemefe 6 yıl
Haciyatmaz gibi bir boru parcasina 745$ mi yok ebesinin...
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Gestapo SS 6 yıl
fiyat gereksiz,ürün pratik ve kullanışlı..
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alito 6 yıl
O fiyattan Kickstarter projesi mi olur arkadaş. Adam gibi fiyat koysunlar, yoksa kim alır bunu. Profiliymiş, projesiymiş toplasan 100 dolar etmez bunun.
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Gladiotürk 6 yıl
O Fiyata keriz starter olmuş..
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MustafaNr 6 yıl
Güzel Ama 745 Dolar Fazla Gibi Geldi.
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ensatech 6 yıl
Bunları yapmak zor değil ufak bir portatif yapmıştım fz35 le kullandığım üzerinde biraz daha çalışırsam bununla aynı işi görür hale gelir gelmesine zaman ayırmak lazım yoksa maliyeti dağ gibi değil
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TheRaider 6 yıl
Harika birşey yapmışlar fakat alma fırsatım olmadığı için sadece izlemekle yetiniyorum.
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