Kickstarter üzerinde destek bulan kamera sabitleyici modelleri artıyor, "Supraflux Video Camera Stabilizer"





Profesyonel ya da amatör kullanıcıların video çekimlerinde karşılaştığı en büyük sorun, çekim sırasında meydana gelen titreşim ve dönüşlerin istenildiği gibi yumuşak olmamasıdır. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir proje olan Supraflux Video Camera Stabilizer, yeni geliştirilen teknolojisi ile yüksek video kalitesi vaat ediyor.

Kickstarter üzerinde Supraflux LLC tarafından başlatılmış bir proje olan Supraflux Video Camera Stabilizer, akıllı cep telefonları, aksiyon kameraları, normal ya da profesyonel video kamera modelleri ve DSLR fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Oldukça sağlam alüminyum malzeme ile üretilmiş olan aparat, kompakt boyutları ve yüksekliği ayarlanabilir yapısı ile kullanıcılara taşınabilir bir yapı sunabilirken, üzerinde yer alan elektronik pan eksen kilidi ile pürüzsüz ve yumuşak kamera kontrolü sağlayabiliyor.

Ağırlığı ayarlanabilir ayak yapısı ve farklı açılar da bile kamerayı sabit tutan kolu ile oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyabilen Supraflux Video Camera Stabilizer, üzerinde yer alan ufak topuzlar yardımıyla ince ayarlamalar yapılmasına da izin verebiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 27,000$ hedefi, bitimine daha 33 gün kala 119 bağış ile 58,786$ seviyesine getirerek projeyi başarıyla tamamlayan Supraflux Video Camera Stabilizer projesi, site üzerinde yapılacak 495$ bağış ile elde edilebiliyor. Normalde piyasaya 745$ fiyat etiketi ile Ağustos ayında çıkması beklenen proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/86612749/the-supraflux-video-camera-stabilizer