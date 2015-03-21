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Kickstarter'da aradığı desteği bulan Night Runner ile gece koşularını güvenli hale getirin

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter'da aradığı desteği bulan Night Runner ile gece koşularını güvenli hale getirin
 
Son dönemde vaat edilenleri verememesi nedeniyle birçok eleştiri alan popüler bağış platformu Kickstarter, özellikle bağımsız geliştiricilerin kendilerini tanıtması adına büyük bir görev üstleniyor. Sitenin aradığı desteği bulmasına yardımcı olduğu en son projelerden Night Runner, gece karanlığında yapılan koşuları çok daha güvenli hale getiriyor.
Site üzerinde Doug ve Renata Storer tarafından başlatılan Night Runner, kıskaçlı yapısıyla tercih edilen ayakkabı üzerine takılıyor ve 75 lümen gücündeki LED aydınlatma sistemiyle 270 derecelik bir aydınlatma sağlıyor. Bu sayede gece yapılan koşularda hem otomobil trafiğine karşı koruma sağlayan hem de koşulan yolun 30 metrelik bölümünü aydınlatabilen ürün, gücünü şarj edilebilir lityum-iyon bataryadan (MicroUSB'den şarj) alıyor ve belirtildiği kadarıyla yüksek kapasitede 4 saat, düşük kapasitede ise 8 saat gibi oldukça yeterli aktif kullanım ömrü ortaya koyuyor.
Kış şartları da göz önüne alınarak su geçirmez yapıda hazırlanan Night Runner, yapılacak en az 50$ bağış ile 2015 Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürünün gerçek şartlardaki performansı gösteren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Kickstarter'da aradığı desteği bulan Night Runner ile gece koşularını güvenli hale getirin
 

https://www.kickstarter.com/projects/nightrunner/night-runner-270-shoe-lights Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virtual Reality 4 yıl
Çok isabetli bir cihaz olmuş, özellikle geceleri sim siyah giyinip yolun kenarında yürüyen, kırmızı ışık yanmadan siyah elbiseyle karşıya geçmeye çalışan yayalar için hayat kurtarıcı
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Elsa 4 yıl
Fiyat gayet iyi. Alsam mi diye düşünüyorum.
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siyahtemas 4 yıl
korku filmlerinin yarısı, gece yarısı ormanda koşan lavukların katliyle naşlar :)
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DH Misafiri 4 yıl
İşe yarayan bir iş yapmışlar kafa fenerleri her zaman kullanılamıyor. Özellikle bastığın yeri aydınlatması çok işe yarar, Özellikle grup halinde hareket olduğu zaman fener ışığı göze geldiği zaman, geçici körlük yaratır bunda ışığın göze gelme riski yok.
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apokhan 4 yıl
Tamamen sacmalik. Cunku. Videoda karanlik alanda kosuyorlar. Isik sadece guvenlik amacli gibi olmus. Iyi de zifiri karanlikta millet niye kossun ki-!
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mahmut716 4 yıl apokhan
apokhan
Tamamen sacmalik. Cunku. Videoda karanlik alanda kosuyorlar. Isik sadece guvenlik amacli gibi olmus. Iyi de zifiri karanlikta millet niye kossun ki-!

asıl sizin yorum saçma olmuş, zifiri karanlık için değil, gece karanlığında işe yarar, hareketli olması da sürücüleri uyarır, videoyu izlemedim , videoyu izlemedim bu arada
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selahattın ısık 4 yıl apokhan
Insan icinde bulunmadigi durumu hayal etmekte zorlanir haklisiniz..

En az 2 3 kez grup halinde kros yaparken karanlik yerlerde dusuk kolunuzu bacagimizi yaraladik...
heleki yol kenarlarinin duzgun olmasindan dolayi kosu kullanilmasi avantajin yaninda tez avantaji da beraber getiriyor..
dumduz uzun yol..yol aydinlatmalarin yetmemesinden dolayi araclarin tehdit olusturmasi..ve en onemlisi egzos dumani..buda ulkemizin gerceklerinden sadece bir bolum..
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