Kickstarter'da aradığı desteği bulan Night Runner ile gece koşularını güvenli hale getirin

Son dönemde vaat edilenleri verememesi nedeniyle birçok eleştiri alan popüler bağış platformu Kickstarter, özellikle bağımsız geliştiricilerin kendilerini tanıtması adına büyük bir görev üstleniyor. Sitenin aradığı desteği bulmasına yardımcı olduğu en son projelerden Night Runner, gece karanlığında yapılan koşuları çok daha güvenli hale getiriyor.

Site üzerinde Doug ve Renata Storer tarafından başlatılan Night Runner, kıskaçlı yapısıyla tercih edilen ayakkabı üzerine takılıyor ve 75 lümen gücündeki LED aydınlatma sistemiyle 270 derecelik bir aydınlatma sağlıyor. Bu sayede gece yapılan koşularda hem otomobil trafiğine karşı koruma sağlayan hem de koşulan yolun 30 metrelik bölümünü aydınlatabilen ürün, gücünü şarj edilebilir lityum-iyon bataryadan (MicroUSB'den şarj) alıyor ve belirtildiği kadarıyla yüksek kapasitede 4 saat, düşük kapasitede ise 8 saat gibi oldukça yeterli aktif kullanım ömrü ortaya koyuyor.

Kış şartları da göz önüne alınarak su geçirmez yapıda hazırlanan Night Runner, yapılacak en az 50$ bağış ile 2015 Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürünün gerçek şartlardaki performansı gösteren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/nightrunner/night-runner-270-shoe-lights