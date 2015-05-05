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Kickstarter'ın destek aradığı akıllı telefon kontrollü yeni hava aracı: CyPhy LVL 1

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter'ın destek aradığı akıllı telefon kontrollü yeni hava aracı: CyPhy LVL 1
 
Her geçen gün daha gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkan insansız hava araçları, özellikle Kickstarter bünyesinde kendisine ciddi seviyede yer bulabiliyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesini oluşturan CyPhy LVL 1, her kesimden kullanıcıya hitap ediyor ve hedefine edim adımlarla ilerliyor.
Site üzerinde daha çok profesyonellere yönelik gelişmiş çözümler hazırlayan CyPhy Works firması tarafından eklenen CyPhy LVL 1, birçok benzerinden özellikle motor yapısıyla ayrılıyor. Bünyesinde 6 adet pervaneli motor bulunan ve ilerlemek için gövdesini ileriye doğru eğmeyen hava aracı, bu sayede çok daha stabil uçuyor ve herhangi bir görüntü sabitleme aparatına ihtiyaç duymadan oldukça stabil çekimler yapabiliyor.
Akıllı telefon üzerinden rahatlıkla kontrol edilebilen ve bünyesinde yer alan kamera birimiyle 1080p yani Full HD video çekimleri yapabilen CyPhy LVL 1, WiFi kablosuz bağlantı teknolojisyle iletişim sağlayarak 20 dakika boyunca havada kalabiliyor ve belirlenen sanal uçuş alanı çıkmayarak acemilik döneminde güvenli bir deneme-yanılma süreci ortaya koyuyor.
Kickstarter'ın destek aradığı akıllı telefon kontrollü yeni hava aracı: CyPhy LVL 1
 
Özel uygulaması çektiği içerikleri Facebook, Snapchat veya Twitter gibi popüler sosyal ağlara anlık olarak aktarabilen insansız hava aracı, Kickstarter'da koyduğu 250,000$'lık hedefin 140,446'lık bölümünü toplamayı başarmış durumda. Yapılacak en az 445$ bağış ile elde edilebilen CyPhy LVL 1'in tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


https://www.kickstarter.com/projects/1719668770/cyphy-lvl-1-drone-reinvented-for-performance-and-c Yorum Yaz
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mmnder16 4 yıl
geleceğin kamera teknolojisi, hatta ileride her evde olacak ve kendimizi izleyen bir güvenlik kamerası, biz nereye gidersek o da oraya gidecek. Hatta şu anda aksiyon sporları ile uğraşanlar go pro alıp kaskına, bisikletine takıyorlar. Bu drone'lar sayesinde kendimize takacağımız kameralar yerine kendimizi havadan takip eden, aksiyonları çeken bir drone süper olur. Tabi ki son kullanıcı için biraz daha zamana ihtiyaç var inşallah çok beklemeyiz :)
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teramit 4 yıl
gimbal ile bu cihazı kıyaslamak doğru değil.Rüzgar yada farklı bir dış etmende eninde sonunda açılı uçuş yapacaktır.Gimballar çok iyi sonuç veriyor her ortamda istenen stabiliteyi sağlıyor.Biraz daha verip çok daha iyi bir drone almak mümkün.Ucuzunu isteyende yarı fiyatına Ar drone alabilir.
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OverClocK1ng 4 yıl
Fenomenon
1080p veya Full HD video çekimleri yapabilen??

arada "veya" yerine şu an "yani" yazıyor ama sonradan değiştirmiş olabilirler...
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Fenomenon 4 yıl
1080p veya Full HD video çekimleri yapabilen??
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halitozbasli 4 yıl
Dietral vermişler kollara ve pervaneler yere parelel durmak yerine karşıtına eksenli duruyor. Bu sistem agırlık merkezi aşarıda olduğu için ve daha ince bir profili olduğu için yan rüzgarlardan daha az etkilenir. Fiyatıda makul sayılabilecek bir düzelde ileride almayı düşüne bilirim v.2 yada v.3.nü
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