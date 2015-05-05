Kickstarter'ın destek aradığı akıllı telefon kontrollü yeni hava aracı: CyPhy LVL 1

Her geçen gün daha gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkan insansız hava araçları, özellikle Kickstarter bünyesinde kendisine ciddi seviyede yer bulabiliyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesini oluşturan CyPhy LVL 1, her kesimden kullanıcıya hitap ediyor ve hedefine edim adımlarla ilerliyor.

Site üzerinde daha çok profesyonellere yönelik gelişmiş çözümler hazırlayan CyPhy Works firması tarafından eklenen CyPhy LVL 1, birçok benzerinden özellikle motor yapısıyla ayrılıyor. Bünyesinde 6 adet pervaneli motor bulunan ve ilerlemek için gövdesini ileriye doğru eğmeyen hava aracı, bu sayede çok daha stabil uçuyor ve herhangi bir görüntü sabitleme aparatına ihtiyaç duymadan oldukça stabil çekimler yapabiliyor.

Akıllı telefon üzerinden rahatlıkla kontrol edilebilen ve bünyesinde yer alan kamera birimiyle 1080p yani Full HD video çekimleri yapabilen CyPhy LVL 1, WiFi kablosuz bağlantı teknolojisyle iletişim sağlayarak 20 dakika boyunca havada kalabiliyor ve belirlenen sanal uçuş alanı çıkmayarak acemilik döneminde güvenli bir deneme-yanılma süreci ortaya koyuyor.

Özel uygulaması çektiği içerikleri Facebook, Snapchat veya Twitter gibi popüler sosyal ağlara anlık olarak aktarabilen insansız hava aracı, Kickstarter'da koyduğu 250,000$'lık hedefin 140,446'lık bölümünü toplamayı başarmış durumda. Yapılacak en az 445$ bağış ile elde edilebilen CyPhy LVL 1'in tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/1719668770/cyphy-lvl-1-drone-reinvented-for-performance-and-c