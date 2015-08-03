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Kim Dotcom kullanıcıları Mega'ya karşı uyardı

3 yıl
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Web Siteleri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Kim Dotcom kullanıcıları Mega'ya karşı uyardı
 Popüler veri depolama ve paylaşım servisi Mega'nın kurucusu olan ve korsan içerikten milyonlarca dolar kazanan Kim Dotcom, geçtiğimiz günlerde Slashdot'a verdiği röportaj sırasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Megaupload'un kapatılmasının ardından kurduğu Mega hakkında konuşan Dotcom, Mega'nın kontrolünü kaybettiğini ve servisin artık güvenilir olmadığını açıkladı.
Dosyaları sunucuya yüklemeden önce şifrelemesiyle kullanıcılara güvenli bir depolama hizmeti sanan Mega'yı 2013 yılında kuran Dotcom, Yeni Zelanda hükümetinin firmanın kontrolünü ele geçirdiğini ve kullanıcıların artık Mega'ya güvenmemesi gerektiğini söyledi.
Öte yandan Mega'ya rakip olacak yeni bir veri depolama servisi üzerinde çalışmakta olduğunu açıklayan Kim Dotcom, açık kaynaklı bu yeni servisin Wikipedia'ya benzer bir model izleyeceğini ve kâr amacı gütmeyeceğini belirtti. Kullanıcılara ücretsiz, sınırsız ve şifrelenmiş bir bulut depolama servisi sunmak istediğini söyleyen internet girişimcisi, bu amaç doğrultusunda kullanıcılardan gelen bağışlara bel bağlayacağını açıkladı.
Dotcom'un bu açıklamalarının ardından konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınlayan Mega, Kim Dotcom'un iddialarının aksine kimsenin yönetimi zorla devralmadığını ve Dotcom'un yeni işlerinin reklamını yapmak için Mega'yı kullandığını belirtti.

http://news.softpedia.com/news/kim-dotcom-loses-control-of-mega-in-hostile-takeover-488265.shtml Yorum Yaz
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wolfestein 3 yıl en beğenilen
"kâr amacı gütmeyecek"
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DH Misafiri 3 yıl
30 gb alan microsoft hotmail,outlook bence yeter. 15+ kamera yedeklemesini açınca + 15gb = 30 gb :)) e çok lazımsa daha fazla hesap aç :)) hade kolay gele.....
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
"Öte yandan Mega'ya rakip olacak yeni bir veri depolama servisi üzerinde çalışmakta olduğunu açıklayan Kim Dotcom"
Paraya doymamış anlaşılan
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interwap 3 yıl
Pek güvenilir bir tip değil.
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Starrk35 3 yıl
Hapis cezası almamış mıydı bu adam ?
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0MG90 3 yıl
Türkiye'de akk gibi saçmalık varken oraya iki saat yükleme yapamam
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kadirirdem 3 yıl
zaten kulanmıyorum sorun yok :D
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CooL_ROMEO 3 yıl
bağış sistemi mi hmm. Mega kullanıyordum önemli resimlerin orada yüklü umarım fişini çekmezler...
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rizaylmz 2 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

bağış sistemi mi hmm. Mega kullanıyordum önemli resimlerin orada yüklü umarım fişini çekmezler...

Ben de kullanmayı düşünüyorum ama servis kapanırsa her şey gidebilir. Ne kadar güvenilir ben de emin değilim.
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mementopolis 3 yıl
Edit : HErsey Yolunda :D
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wolfestein 3 yıl en beğenilen
"kâr amacı gütmeyecek"
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