Kingmax 2400MHz'de çalışan nano teknolojili DDR3 bellek modülünü tanıttı

Önde gelen bellek üreticilerinden Kingmax, yüksek performans segmenti için hazırladığı DDR3 bellek modülünü duyurdu. Firma tarafından Nano Gaming Ram olarak isimlendirilen yeni modül, 2400MHz'de çalışıyor ve üzerinde herhangi bir soğutucu bulunmuyor. NTD adı verilen bir teknolojiyle, ekstra soğutucu kullanılmadan ısı dağıtımının efektif bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Kingmax, bu sayede modül üzerinde soğutucu olmamasına rağmen, hız aşırtmacılara sınırları zorlama şansı verdiğini belirtiyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre 1.65v geriliminde 9-11-9-27 zamanalarıyla gelen bellek modülünün 2400MHz olan çalışma frekansında 19.2GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunduğu belirtiliyor. Intel'in P55 çipsetine destek sunan bellek modülünün üretim sürecinde kurşun kullanılmadığına özellikle dikkat çeken Kingmax, sahte modüllere karşı gömülü ASIC çip kullanarak bunun önüne geçtiğini de belirtiyor. Ömür boyu garanti ile sunulan bellek modülü aynı zamanda Intel XMP sertifikasına da sahip.

Nano Gaming Ram serisi altında daha düşük hızlarda çalışan çözümler de sunan Kingmax, ömür boyu garanti ile sunduğu yeni modülün fiyatını ise açıklamadı.