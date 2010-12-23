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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingmax 2400MHz'de çalışan nano teknolojili DDR3 bellek modülünü tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen bellek üreticilerinden Kingmax, yüksek performans segmenti için hazırladığı DDR3 bellek modülünü duyurdu. Firma tarafından Nano Gaming Ram olarak isimlendirilen yeni modül, 2400MHz'de çalışıyor ve üzerinde herhangi bir soğutucu bulunmuyor. NTD adı verilen bir teknolojiyle, ekstra soğutucu kullanılmadan ısı dağıtımının efektif bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Kingmax, bu sayede modül üzerinde soğutucu olmamasına rağmen, hız aşırtmacılara sınırları zorlama şansı verdiğini belirtiyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre 1.65v geriliminde 9-11-9-27 zamanalarıyla gelen bellek modülünün 2400MHz olan çalışma frekansında 19.2GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunduğu belirtiliyor. Intel'in P55 çipsetine destek sunan bellek modülünün üretim sürecinde kurşun kullanılmadığına özellikle dikkat çeken Kingmax, sahte modüllere karşı gömülü ASIC çip kullanarak bunun önüne geçtiğini de belirtiyor. Ömür boyu garanti ile sunulan bellek modülü aynı zamanda Intel XMP sertifikasına da sahip.

Nano Gaming Ram serisi altında daha düşük hızlarda çalışan çözümler de sunan Kingmax, ömür boyu garanti ile sunduğu yeni modülün fiyatını ise açıklamadı.


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vidoko 8 yıl
şuanki anakartalraın desteklediği rem ler ortaama 1600mhz de bence enuygunu cl si düşük bir 1600mhz işimiz gayet iyi görür..
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kadirkayik 8 yıl
gerçekten birirleri uçarken digerleri onlara yetişemiyor buda teknolojik sorunlar oluşturuyor pahalılık gibi
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BehramX 8 yıl
2400 mhz çıkıyorda 2000 mhz için anakart yok piyasada. birileri çok ileri gidiyor birileri yolda kalıyor sekronizye değiller.
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usmcsas 8 yıl
adamlar yapmış beyler..
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DigitalWorld 8 yıl
Nano yu eklediler ya başına. Fiyatın ucuz olacağını sanmam.


Karşınızda Nano ilker. Hımmmm. Yok böyle işe yaramıyor. Dürüstlük hala para etmiyor.
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::Ashes:: 8 yıl
Merak ettiğim bir konu var acaba Pcı E 3.0 teknolojisi ddr3 ram ile yapılan Ramdiskleri karşılayabilecek bant genişliğini sunabilir mi ?

belki 800mhzlik düşük profilli ddr3 ramleri kılpayıda olsa yakalar ne dersiniz ?

pek bir bilgim yok ama açıklayabilirseniz sevinirim arkadaşlar :)

bu arada haber için teşekkürler böyle ramleri görmek güzel..

Ramdisk almak hep aklımda 40gb olsun 20gb olsun farketmez işletim sistemini kursam yetecek bana :)
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