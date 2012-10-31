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Kingmax, mSATA formunda hazırladığı SSD modeli MMP30'u tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Bellek kartı, USB bellek ve SSD gibi veri depolama çözümlerini tüketicilerle buluşturan Kingmax, mSATA formunda hazırladığı yeni SSD serisi MMP30'u tanıttı. Intel firması tarafından tanımlanan en yeni nesil Ultrabook spesifikasyonlarıyla uyumlu olan MMP30, sadece 50.8 mm x 29.85 mm x 4.75 mm ölçülerinde tasarıma ve maksimum 7 gram ağırlığa sahip.
SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüne destek veren ve SandForce üretimi bir kontrolcü kullanan MMP30 serisinin, ihtiyaca göre 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı seçeneği bulunuyor. Her bir depolama alanı seçeneğinin sıralı okuma ve sıralı yazma hızları şu şekilde;
32 GB: 320 MB / sn sıralı okuma hızı, 320 MB / sn sıralı yazma hızı
64 GB: 320 MB / sn sıralı okuma hızı, 520 MB / sn sıralı yazma hızı
128 GB: 320 MB / sn sıralı okuma hızı, 520 MB / sn sıralı yazma hızı
Hata öncesi kullanım süreleri 1.2 milyon saat olarak açıklanan ve önemli verilerinizi 10 yıl boyunca sorunsuzca saklayacağı garanti edilen SSD'ler, enerji sarfiyatı konusunda iddialı. Örnek vermek gerekirse 128 GB'lık model çalışma esnasında maksimum 2.85 watt, bekleme konumunda ise 0.68 watt enerji harcıyor. 32 GB'lık ve 64 GB'lık modellerin enerji sarfiyatının daha düşük seviyede olduğunu not düşelim.

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hayyam_karadenizli 7 yıl en beğenilen
Tabletler için mSata şart, Kingmax'i severim ama mSata denince tercihim 256 GB Crucial. techspot.com/...
Ayrıca Kingmax'in sadece Japonya'ya satış yapması işleri karıştırıyor. Geçen sene 1 TB SSD'yi 1499$'dan satışa sundu, stoğu tüketti daha da satmadı. Japonya dışında satmadığı için de kimse firmayla rekabete girmedi, neyseki OCZ var, 1 TB'ı şu an 1150$'a satıyor. amazon.com/...
Tabletler için mSata şart, Kingmax'i severim ama mSata denince tercihim 256 GB Crucial.techspot.com/...Ayrıca Kingmax'in sadece Japonya'ya satış ...
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Sunbuloglu 7 yıl
Herkes Msata diyor da bu msata ne ki? Anlayan varsa beri gelsin.
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xense 7 yıl
hayyam_karadenizli
Tabletler için mSata şart, Kingmaxi severim ama mSata denince tercihim 256 GB Crucial. techspot.com/... Kingmaxin sadece Japonyaya satış yapması işleri karıştırıyor. Geçen sene 1 TB SSDyi 1499$dan satışa sundu, stoğu tüketti daha da satmadı. Japonya dışında satmadığı için de kimse firmayla rekabete girmedi, neyseki OCZ var, 1 TBı şu an 1150$a satıyor.http://www.amazon.com/OCZ-Technology-Colossus-3-5-Inchs-OCZSSD3-2CLS960G/dp/B004W8XXG4/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1351694570&sr=8-8&keywords=960+gb+ssd

mushkin testlerde crucial'in önünde ayrıca bunlar için artık raid kartlarda cıkmaya başladı. 2.5" yuvasına 2 adet takabiliyorsunuz. hızlar 1gb civarına yaklaşıyor...
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xense 7 yıl
bende var amerikadan getirmiştim. elimde kalmadı malesef.
mushkin atlas deluxe 120GB getirdim.
520MB / 555MB performansı var.
fakat bir kaç sorun var. dell makinalarda sadece ready boost olarak kullanılıyor lenovo/samsung makinalarda boot device olarak kullanılabiliyor.
performans olarak ocz vertex4'ü geciyor. şu anda win7 puanı 7.9 win8 puanı 8.1 hız inanılmaz. ayrıca makinadaki diski storage olarak kullabiliyorsunuz. bence en iyi yanı bu oluyor.
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.TRinTY. 7 yıl
msata ülkede satan yok malesef.Satılan bir kaç modelde öyle kötü ki sadece erişim süresi yönünden klasik hdd lerden öndeler.Bu şekilde onları almanın da bir anlamı olmuyor.Haberdeki 128 GB lık versiyon ne de güel giderdi msi ge60 ıma halbuki.
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Özgür Can 7 yıl .TRinTY.
.TRinTY.

msata ülkede satan yok malesef.Satılan bir kaç modelde öyle kötü ki sadece erişim süresi yönünden klasik hdd lerden öndeler.Bu şekilde onları almanın da bir anlamı olmuyor.Haberdeki 128 GB lık versiyon ne de güel giderdi msi ge60 ıma halbuki.

bende ge60 için arıyorum ama düzgün bir model maalesef yok
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hayyam_karadenizli 7 yıl en beğenilen
Tabletler için mSata şart, Kingmax'i severim ama mSata denince tercihim 256 GB Crucial. techspot.com/...
Ayrıca Kingmax'in sadece Japonya'ya satış yapması işleri karıştırıyor. Geçen sene 1 TB SSD'yi 1499$'dan satışa sundu, stoğu tüketti daha da satmadı. Japonya dışında satmadığı için de kimse firmayla rekabete girmedi, neyseki OCZ var, 1 TB'ı şu an 1150$'a satıyor. amazon.com/...
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lj94 7 yıl
koca ülkede m-sata yok arkadaş ya. yokmu bir babayiğit getirsin :D
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Özgür Can 7 yıl lj94
lj94

koca ülkede m-sata yok arkadaş ya. yokmu bir babayiğit getirsin :D

sadece bu var

mormani.com/...
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Hani Nerde O Mübarek ? 7 yıl
süper be fiyatıda ucuz olsada alsak fakirlikten yunanlılara itelediler beni
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Batuist 7 yıl
şunlar bari ucuzdan satılsada alsak...
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armutcan 7 yıl
Intel PM45 chipset ile uyumlu mudur acaba? acer 6935 laptopumun içinde tv kartı yuvasına takılabilir belki
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yc#1 7 yıl
Yazım hatası mı var acaba ? Yazma hızları okuma hızlarından yüksek.
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Özgür Can 7 yıl
Ülkemizde mSATA bulmak biraz zor Türkiye'ye gelir mi ki bu?
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..Knight.. 7 yıl yc#1
yc#1

Yazım hatası mı var acaba ? Yazma hızları okuma hızlarından yüksek.

Yazım hatası yok.


kingmax.com/...
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