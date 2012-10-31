Kingmax, mSATA formunda hazırladığı SSD modeli MMP30'u tanıttı

Bellek kartı, USB bellek ve SSD gibi veri depolama çözümlerini tüketicilerle buluşturan Kingmax, mSATA formunda hazırladığı yeni SSD serisi MMP30'u tanıttı. Intel firması tarafından tanımlanan en yeni nesil Ultrabook spesifikasyonlarıyla uyumlu olan MMP30, sadece 50.8 mm x 29.85 mm x 4.75 mm ölçülerinde tasarıma ve maksimum 7 gram ağırlığa sahip.



SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüne destek veren ve SandForce üretimi bir kontrolcü kullanan MMP30 serisinin, ihtiyaca göre 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı seçeneği bulunuyor. Her bir depolama alanı seçeneğinin sıralı okuma ve sıralı yazma hızları şu şekilde;



32 GB: 320 MB / sn sıralı okuma hızı, 320 MB / sn sıralı yazma hızı



64 GB: 320 MB / sn sıralı okuma hızı, 520 MB / sn sıralı yazma hızı

128 GB: 320 MB / sn sıralı okuma hızı, 520 MB / sn sıralı yazma hızı



Hata öncesi kullanım süreleri 1.2 milyon saat olarak açıklanan ve önemli verilerinizi 10 yıl boyunca sorunsuzca saklayacağı garanti edilen SSD'ler, enerji sarfiyatı konusunda iddialı. Örnek vermek gerekirse 128 GB'lık model çalışma esnasında maksimum 2.85 watt, bekleme konumunda ise 0.68 watt enerji harcıyor. 32 GB'lık ve 64 GB'lık modellerin enerji sarfiyatının daha düşük seviyede olduğunu not düşelim.

