Kingmax, mSATA formundaki SSD sürücüsü MMP20'nin duyurusunu gerçekleştirdi

Kingmax, mSATA formunda hazırladığı SSD sürücüsü MMP20'nin basın duyurusunu gerçekleştirdi. 50.8 mm x 29.85 mm x 4.75 mm ebatlarında ve yalnızca 7 gram ağırlığında tasarıma sahip SSD'ler, SATA-II (3 Gb/sn) arayüzünü ve MLC tipi NAND flash bellek yongalarını kullanmakta.



16 GB, 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere 4 farklı kapasite seçeneğiyle gelen MMP20'nin sıralı okuma ve sıralı yazma hızları şu şekilde;



16 GB: 70 MB/sn okuma hızı, 22 MB/sn yazma hızı

32 GB: 125 MB/sn okuma hızı, 40 MB/sn yazma hızı



64 GB: 150 MB/sn okuma hızı, 70 MB/sn yazma hızı

128 GB: 150 MB/sn okuma hızı, 120 MB/sn yazma hızı



Hata öncesi kullanım süreleri 1.200.000 saat olarak açıklanan SSD'lerden 16 GB'lık ve 32 GB'lık versiyon bekleme durumunda 0.6 watt'a kadar, çalışırken 1 watt'a kadar enerji harcarken; 64 GB'lık ve 128 GB'lık versiyon ise bekleme durumunda 0.66 watt'a kadar, çalışırken 1.5 watt'a kadar enerji harcamakta.



Kingmax, fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermemiş.



http://www.kingmax.com/en-global/product/product/Model/mSATA_SSD