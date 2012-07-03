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Kingmax, mSATA formundaki SSD sürücüsü MMP20'nin duyurusunu gerçekleştirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Kingmax, mSATA formunda hazırladığı SSD sürücüsü MMP20'nin basın duyurusunu gerçekleştirdi. 50.8 mm x 29.85 mm x 4.75 mm ebatlarında ve yalnızca 7 gram ağırlığında tasarıma sahip SSD'ler, SATA-II (3 Gb/sn) arayüzünü ve MLC tipi NAND flash bellek yongalarını kullanmakta.
16 GB, 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere 4 farklı kapasite seçeneğiyle gelen MMP20'nin sıralı okuma ve sıralı yazma hızları şu şekilde;
16 GB: 70 MB/sn okuma hızı, 22 MB/sn yazma hızı
32 GB: 125 MB/sn okuma hızı, 40 MB/sn yazma hızı
64 GB: 150 MB/sn okuma hızı, 70 MB/sn yazma hızı
128 GB: 150 MB/sn okuma hızı, 120 MB/sn yazma hızı
Hata öncesi kullanım süreleri 1.200.000 saat olarak açıklanan SSD'lerden 16 GB'lık ve 32 GB'lık versiyon bekleme durumunda 0.6 watt'a kadar, çalışırken 1 watt'a kadar enerji harcarken; 64 GB'lık ve 128 GB'lık versiyon ise bekleme durumunda 0.66 watt'a kadar, çalışırken 1.5 watt'a kadar enerji harcamakta.
Kingmax, fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermemiş.

http://www.kingmax.com/en-global/product/product/Model/mSATA_SSD Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hacı.basat 7 yıl
mSata SSD'lerin takılabildiği Tablet PC'ler gelse bu mSata'lar bir işe yarayacak, misal yurtdışından 2.5" SSD alabilen birisi için bunlar bir işe yaramıyor. Fiyat desen 2.5 lardan daha pahalı. Dizüstüne 2. disk olarak takma devri bitti.
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Pardus Linux 7 yıl
Fiyatlar uygunsa enerji verimliği ve boyutlarıyla güzelde pahalıysa HDD'den farklı olmayan hızlarıyla biraz zor işleri.
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