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Kingston 2666MHz'de çalışan DDR3 bellek kiti hazırladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,3b
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11
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen bellek üreticilerinden Kingston, Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri için hazırladığı Hyper-X serisi yüksek performanslı yeni bellek kitlerini duyurdu. Team Group ve Corsair tarafından lanse edilen 3GHz hızındaki kitlerden farlı olarak Kingston, 2666MHz'de çalışan bellek kiti duyururken, bu durum şirketin ilerleyen dönemlerde 3GHz hızında çalışan kit duyurmayacağı anlamına da gelmiyor. 
Toplamda beş yeni bellek kiti anons eden Kingston, bu kitlerden üç tanesini 8GB ve diğer ikisini ise 16GB kapasite seçeneği ile sunuyor. 8GB'lık kitlerde en yüksek saat hızı olarak 2666MGHz'e çıkan Kingston, 16GB'lık yeni kitlerde ise en hızlı modeli 2133MHz saat hızında tutmuş. 1600MHz'de çalışan 16GB'lık kit 1.5v çalışma geriliminde görev yaparken geriye kalan diğer tüm bellek kitleri 1.65v geriliminde çalışıyor.
Intel XMP teknolojisiyle uyumlu olan yeni bellek kitlerinin yakında satışa sunulması
beklenirken, fiyatların tercih edilecek modele göre 75 dolar ile 130 dolar arasında olacağı ifade ediliyor.

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melikulupinar 7 yıl
Timingleri çok da iyi değil bu bir.

İkincisi ram bellekte estetik nasıl oluyor anlamadım. Tablo olarak mı kullanıyoruz yoksa.

Tıkıyoruz kasanın içine ayda yılda bir bakıyoruz. Sistemi monitörün yanına uzay kasa koyup seyreden varsa birşey diyemeyeceğim.
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JoeyBane 7 yıl
Tarak güzelmiş:D Soğutunun boyu ram kadar:)
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erdol60 7 yıl
ısınmayan elektrıklı alet varmı!!
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DH Misafiri 7 yıl
soğutucuya ne gerek var , ısınmayanını yapsın gardaşım
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CuneytBora 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

soğutucuya ne gerek var , ısınmayanını yapsın gardaşım

hocam sen hıc radyatorsun araba ve fansız ıslemcı gordun mu bunlarda bellı bır gerılım ve volt ıle calıstıgı ıcın elektrıgın dousumu oalrakta ısı acıga cıkıyor bılıyorsun
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VOLkANKIRIK 7 yıl
İnsan biraz estetik katar şu remlerin soğutucusuna 5000hmz de olsa azıcık cezbedecek değer yüksek iyi hoşta gerisi nanay
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Guest 7 yıl
timingleri nedir belli değilmi acaba...?
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nysarac 7 yıl
cl12 cl13 felandır artık :)
onları birde fiyatını tam net yazmazlar
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p8p67b3 7 yıl
bayağı iyi
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cibicibi 7 yıl
Anakartlar da destekliyor mu bu kadar hızı peki?
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl cibicibi
cibicibi

Anakartlar da destekliyor mu bu kadar hızı peki?

Overclock ile destekleyen kartlar var. Örneğin MSI Z77 GD65 2600Mhz e kadar destekliyor Overclock ile.

Soğutucuları biraz yüksek mi olmuş.
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