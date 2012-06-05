Kingston 2666MHz'de çalışan DDR3 bellek kiti hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önde gelen bellek üreticilerinden Kingston, Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri için hazırladığı Hyper-X serisi yüksek performanslı yeni bellek kitlerini duyurdu. Team Group ve Corsair tarafından lanse edilen 3GHz hızındaki kitlerden farlı olarak Kingston, 2666MHz'de çalışan bellek kiti duyururken, bu durum şirketin ilerleyen dönemlerde 3GHz hızında çalışan kit duyurmayacağı anlamına da gelmiyor.
Toplamda beş yeni bellek kiti anons eden Kingston, bu kitlerden üç tanesini 8GB ve diğer ikisini ise 16GB kapasite seçeneği ile sunuyor. 8GB'lık kitlerde en yüksek saat hızı olarak 2666MGHz'e çıkan Kingston, 16GB'lık yeni kitlerde ise en hızlı modeli 2133MHz saat hızında tutmuş. 1600MHz'de çalışan 16GB'lık kit 1.5v çalışma geriliminde görev yaparken geriye kalan diğer tüm bellek kitleri 1.65v geriliminde çalışıyor.
Intel XMP teknolojisiyle uyumlu olan yeni bellek kitlerinin yakında satışa sunulması
beklenirken, fiyatların tercih edilecek modele göre 75 dolar ile 130 dolar arasında olacağı ifade ediliyor.
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İkincisi ram bellekte estetik nasıl oluyor anlamadım. Tablo olarak mı kullanıyoruz yoksa.
Tıkıyoruz kasanın içine ayda yılda bir bakıyoruz. Sistemi monitörün yanına uzay kasa koyup seyreden varsa birşey diyemeyeceğim.
hocam sen hıc radyatorsun araba ve fansız ıslemcı gordun mu bunlarda bellı bır gerılım ve volt ıle calıstıgı ıcın elektrıgın dousumu oalrakta ısı acıga cıkıyor bılıyorsun
onları birde fiyatını tam net yazmazlar
Overclock ile destekleyen kartlar var. Örneğin MSI Z77 GD65 2600Mhz e kadar destekliyor Overclock ile.
Soğutucuları biraz yüksek mi olmuş.