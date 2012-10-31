Kingston, 64 GB kapasiteli microSDXC Class 10 bellek kartını satışa sunuyor

Haber Editörü
SSD, USB bellek ve bellek kartı gibi veri depolama çözümlerinin üretiminde söz sahibi olan firmalardan Kingston, bugün yayımladığı basın duyurusu kapsamında, 64 GB kapasite sunan microSDXC bellek kartının satışına başlayacağını açıkladı.
Kingston'ın, giderek artan kapasite ihtiyacını göz önünde bulundurarak hazırladığı microSDXC bellek kartı ile doğrudan akıllı telefon ve tablet kullanıcıları hedef alınıyor. Ancak bellek kartının daha fazla elektronik cihazla (örn: dijital kameralar) kullanılabilmesi adına kutu içeriğinde SD kart adaptörü unutulmamış.
Yeni microSDXC bellek kartı, Class 10 spesifikasyonlarıyla uyumlu. Daha açık şekilde bilgi vermek gerekirse saniyede minimum 10 MB veri transfer hızı garanti altına alınıyor. Firmanın ömür boyu garanti ve ücretsiz teknik destek verdiği microSDXC bellek kartının fiyatı 100$.
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İsim yaptı diye ürünleri hakettiğinden daha yüksek fiyata sahip.
Bu eskiden de öyleydi.
Bir zamanlar;
20 okuma, 20 yazma değerlerine sahip 8GB kingston hyper-x usb 2.0 bellek sitelerde 110-120 TL civarında idi. Aynı zamanda piyasada 34 okuma, 28 yazma değerlerine sahip 16GB corsair flash voyager gt usb 2.0 bellek te sitelerde 80-90 TL arasında fiyatlara shipti. Team ve Adata'nın bellek dönüştürücü adaptörlerini kinston adaparatlarla karşılaştırın kalite farkını görün. Team, Transcend, Adata, Corsair adam gibi firmalardır.
64 gb olsa ne olur, 128 gb olsa ne olur. Doldurmak minimum yarım saat...
kingstonun devri bitti
pc ram lerinde bile eski p4 zamanlarındaki kadar tercih edilmiyor.
zamanlama degerleri düşük cl degerleri düşük eskisi gibi iyi deil daha iyi marka modelde ramler mevcut piyasada