Kingston, 64 GB kapasiteli microSDXC Class 10 bellek kartını satışa sunuyor

SSD, USB bellek ve bellek kartı gibi veri depolama çözümlerinin üretiminde söz sahibi olan firmalardan Kingston, bugün yayımladığı basın duyurusu kapsamında, 64 GB kapasite sunan microSDXC bellek kartının satışına başlayacağını açıkladı.



Kingston'ın, giderek artan kapasite ihtiyacını göz önünde bulundurarak hazırladığı microSDXC bellek kartı ile doğrudan akıllı telefon ve tablet kullanıcıları hedef alınıyor. Ancak bellek kartının daha fazla elektronik cihazla (örn: dijital kameralar) kullanılabilmesi adına kutu içeriğinde SD kart adaptörü unutulmamış.



Yeni microSDXC bellek kartı, Class 10 spesifikasyonlarıyla uyumlu. Daha açık şekilde bilgi vermek gerekirse saniyede minimum 10 MB veri transfer hızı garanti altına alınıyor. Firmanın ömür boyu garanti ve ücretsiz teknik destek verdiği microSDXC bellek kartının fiyatı 100$.

