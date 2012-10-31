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Kingston, 64 GB kapasiteli microSDXC Class 10 bellek kartını satışa sunuyor

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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SSD, USB bellek ve bellek kartı gibi veri depolama çözümlerinin üretiminde söz sahibi olan firmalardan Kingston, bugün yayımladığı basın duyurusu kapsamında, 64 GB kapasite sunan microSDXC bellek kartının satışına başlayacağını açıkladı.
Kingston'ın, giderek artan kapasite ihtiyacını göz önünde bulundurarak hazırladığı microSDXC bellek kartı ile doğrudan akıllı telefon ve tablet kullanıcıları hedef alınıyor. Ancak bellek kartının daha fazla elektronik cihazla (örn: dijital kameralar) kullanılabilmesi adına kutu içeriğinde SD kart adaptörü unutulmamış.
Yeni microSDXC bellek kartı, Class 10 spesifikasyonlarıyla uyumlu. Daha açık şekilde bilgi vermek gerekirse saniyede minimum 10 MB veri transfer hızı garanti altına alınıyor. Firmanın ömür boyu garanti ve ücretsiz teknik destek verdiği microSDXC bellek kartının fiyatı 100$.

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karayulun 6 yıl
Kingston hakkında bilinmesi gereken negatif noktalardan biri:
İsim yaptı diye ürünleri hakettiğinden daha yüksek fiyata sahip.
Bu eskiden de öyleydi.
Bir zamanlar;
20 okuma, 20 yazma değerlerine sahip 8GB kingston hyper-x usb 2.0 bellek sitelerde 110-120 TL civarında idi. Aynı zamanda piyasada 34 okuma, 28 yazma değerlerine sahip 16GB corsair flash voyager gt usb 2.0 bellek te sitelerde 80-90 TL arasında fiyatlara shipti. Team ve Adata'nın bellek dönüştürücü adaptörlerini kinston adaparatlarla karşılaştırın kalite farkını görün. Team, Transcend, Adata, Corsair adam gibi firmalardır.
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lyridder 6 yıl
Piyasada hali hazırda 64GB'lık MSD yok muydu? Kingston mu yeni uyandı?
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atahataha6 6 yıl
ScanDisk daha önce çıkarsada kingston kalitesiyle aynımı olcak birde Ram konusunda kngston bence daha iyi bi çok markaya göre cl5 ise cl7 yapıp kullanabilirsin o.c ile
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depeche35 6 yıl
Çoğu cihaz bu kapasiteyi şimdilik desteklemiyor.... Destekleme başladığında ise fiyat daha makul olacaktır
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sertacarslan 6 yıl
Şu SD bellek teknolojisini geliştiremediler gitti. On senedir Class 10, on senedir 10 mb yazma, 20 mb okuma hızı max.
64 gb olsa ne olur, 128 gb olsa ne olur. Doldurmak minimum yarım saat...
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StormLight 6 yıl
uzun zamandır ilk defa flash bellek'e ihtiyacım oldu. Kingston marka olan FB açmayı bırakın biçimlendirmiyor. Kingston ağzında kuş tutsa bile istenilen ilgiyi elde edemez.
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DH Misafiri 6 yıl
hıh kingstonmu kalmış
kingstonun devri bitti
pc ram lerinde bile eski p4 zamanlarındaki kadar tercih edilmiyor.
zamanlama degerleri düşük cl degerleri düşük eskisi gibi iyi deil daha iyi marka modelde ramler mevcut piyasada
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Amedra 6 yıl
100$ Peynir ekmek gibi satar.
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meego 6 yıl
atı alan üsküdarı geçti, sandisk çoktan çıkarıp satıştan kaymağı yedi
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