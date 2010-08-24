Kingston DDR3 bellek hızı rekoru kırdı: 3068MHz

Dünyanın en büyük bağımsız bellek üreticisi Kingston, yeni bir bellek hızı rekoruna imza attı. Firmanın standart olarak 2333MHz'de çalışan KHX2333C9D3T1K3 kodlu HyperX bellek kiti, geçtiğimiz hafta Almanya'da yapılan GamesCom 2010 etkinliğinde gerçekleştirilen özel bir hız aşırtma gösterisinde 3068MHz'e çıkartılarak dünya rekoru kırılmış oldu.

Benjamin 'Benji Tshi' Bioux ve Jean-Baptiste 'marmott' Gerard isimli profesyonel hız aşırtmacılar tarafından Gigabyte'ın Intel P55 çipsetli GA-P55-UD6 anakartı üzerinde Core i7-870 işlemci, ATi Radeon HD 5670 ekran kartı, Kingston 512GB SSD ve Sıvı Nitrojen (LN2) kullanılarak yapılan denemelede 3068MHz'e ulaşılarak rekor kırılmış oldu.