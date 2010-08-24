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Kingston DDR3 bellek hızı rekoru kırdı: 3068MHz

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,4b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston DDR3 bellek hızı rekoru kırdı: 3068MHz
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Dünyanın en büyük bağımsız bellek üreticisi Kingston, yeni bir bellek hızı rekoruna imza attı. Firmanın standart olarak 2333MHz'de çalışan KHX2333C9D3T1K3 kodlu HyperX bellek kiti, geçtiğimiz hafta Almanya'da yapılan GamesCom 2010 etkinliğinde gerçekleştirilen özel bir hız aşırtma gösterisinde 3068MHz'e çıkartılarak dünya rekoru kırılmış oldu.

Benjamin 'Benji Tshi' Bioux ve Jean-Baptiste 'marmott' Gerard isimli profesyonel hız aşırtmacılar tarafından Gigabyte'ın Intel P55 çipsetli GA-P55-UD6 anakartı üzerinde Core i7-870 işlemci, ATi Radeon HD 5670 ekran kartı, Kingston 512GB SSD ve Sıvı Nitrojen (LN2) kullanılarak yapılan denemelede 3068MHz'e ulaşılarak rekor kırılmış oldu.

Kingston DDR3 bellek hızı rekoru kırdı: 3068MHz
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Kingston DDR3 bellek hızı rekoru kırdı: 3068MHz
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ArenaMaster 9 yıl
''o soğutmayı banada takın hüseyin boldun rekorunu bile egale ederim ''
super yorum :)cok guldum :)
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Bukalemun 9 yıl
o anakarttaki 10 adet SATA2 nedir - belkide sata3 COMBO bir şeyler var:))
teknolojik olarak ilerleme ancak, TESİSAT anlamında bir hayal ve ev kullanıcı için, uzak bir test olmuş. PERFORMANS ı yüksek ürüne zor para buluyoruz.
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Batuist 9 yıl
kingston reklamı
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ceycey11 9 yıl
imkan olsa bizde ne occiler çıkar bakkalda satılmıyorki sıvı nitrojen ya da helyum
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leech 9 yıl
Vay arkadaş o hız nedir öyle

Bu arada soldaki türke çok benziyor
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hapocod 9 yıl
ddr5 e yaklaşık
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