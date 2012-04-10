Kingston, DataTraveler Elite serisi USB 3.0 belleklerine resmiyet kazandırdı

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Tüketicilere birbirinden başarılı veri depolama çözümleri sunan Kingston, DataTraveler Elite serisi yeni USB 3.0 belleklerine bugün itibarıyla resmiyet kazandırdı. 69.05 mm uzunluğunda, 21.6 mm genişliğinde ve 11.1 mm kalınlığında kızaklı tasarıma sahip USB bellekler, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor.
DataTraveler serisi USB bellekleri bilgisayarınızın USB 3.0 portuna taktığınızda saniyede 70 MB'a varan okuma ve 30 MB'a varan yazma hızına erişebiliyorsunuz. USB 2.0 portunda ise aldığınız değerler okuma hızı için 30 MB/sn, yazma hızı için 25 MB/sn oluyor. Kingston USB belleklerinin fiyatlarını sırasıyla 37$, 89$ ve 135$ olarak belirlemiş.
http://www.kingston.com/us/usb/personal_business#dte30 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
USB3.0 Okuma-yazma hızları 70/30 ve USB2.0 okuma-yazma hızları 30/25 olan 64Gb. DataTraveller Elite modeli için 135 Dolar mı?
Kafayı sıyırmış her halde bunlar.
Türkiye'de bile USB3.0 okuma-yazma hızları 80/60 ve USB2.0 okuma-yazma hızları 30/30 olan DataTraveller "ULTiMATE" modeli 64 Gb. 180 Liraya satılıyorken...
Kaldı ki Ultimate modeli adından da anlaşılacağı üzere Elite modelinin üstü. Hızları da daha yüksek. Daha ucuz olması gerekirken bu kazık nerden çıktı ki?
Ayılamamanın etkileri diyelim. Dördüncü kapasite yok. Uyarı için teşekkürler.