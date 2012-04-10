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Kingston, DataTraveler Elite serisi USB 3.0 belleklerine resmiyet kazandırdı

7 yıl
8,7b
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10
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Tüketicilere birbirinden başarılı veri depolama çözümleri sunan Kingston, DataTraveler Elite serisi yeni USB 3.0 belleklerine bugün itibarıyla resmiyet kazandırdı. 69.05 mm uzunluğunda, 21.6 mm genişliğinde ve 11.1 mm kalınlığında kızaklı tasarıma sahip USB bellekler, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor.
DataTraveler serisi USB bellekleri bilgisayarınızın USB 3.0 portuna taktığınızda saniyede 70 MB'a varan okuma ve 30 MB'a varan yazma hızına erişebiliyorsunuz. USB 2.0 portunda ise aldığınız değerler okuma hızı için 30 MB/sn, yazma hızı için 25 MB/sn oluyor. Kingston USB belleklerinin fiyatlarını sırasıyla 37$, 89$ ve 135$ olarak belirlemiş.

http://www.kingston.com/us/usb/personal_business#dte30 Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
İnternet üzerinde hız testlerine ait videolar izlemiştim. En yavaşı 80 MB/s hızında, ortalama hızlı olanları ise 125 MB/s hızındaydı. USB 3.0 ile 30 MB/s yazma hızı da bir Kington klasiği olmuş. Böyle yavaş chiplerle ne gerek var ki USB 3.0'e, keşke kaynakları ziyan etmeyip USB 2.0'da kalsaydı ürün.
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Fazlası Zarar 7 yıl
beş para etmez bu kingstonlar
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ultra_storm 7 yıl
16 gb toshiba flash var şimdilik yetiyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Bu USB'Leri en yakın zamanda Türkiyede uygun bir fiyata görme umuduyla, gerçekden hızlar gayet iyi boyutlarda fiyatlar yeni çözümler doğrultusunda düşme gösterirmi? onu bilemiyicem ama gösterirse çok iyi olur..
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marseltalon 7 yıl
Yaw bu kingstonun usb leri neden bu kadar pahalı...
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OverClocK1ng 7 yıl
"DataTraveler serisi USB bellekleri bilgisayarınızın USB 3.0 portuna taktığınızda saniyede 70 MB'a varan okuma ve 30 MB'a varan yazma hızına erişebiliyorsunuz. USB 2.0 portunda ise aldığınız değerler okuma hızı için 30 MB/sn, yazma hızı için 25 MB/sn oluyor. Kingston USB belleklerinin fiyatlarını sırasıyla 37$, 89$ ve 135$ olarak belirlemiş."

USB3.0 Okuma-yazma hızları 70/30 ve USB2.0 okuma-yazma hızları 30/25 olan 64Gb. DataTraveller Elite modeli için 135 Dolar mı?

Kafayı sıyırmış her halde bunlar.

Türkiye'de bile USB3.0 okuma-yazma hızları 80/60 ve USB2.0 okuma-yazma hızları 30/30 olan DataTraveller "ULTiMATE" modeli 64 Gb. 180 Liraya satılıyorken...

Kaldı ki Ultimate modeli adından da anlaşılacağı üzere Elite modelinin üstü. Hızları da daha yüksek. Daha ucuz olması gerekirken bu kazık nerden çıktı ki?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yumyjikk 7 yıl
16 GB, 32 GB ve 64 GB diyor 4.sü kaç gb 8 GB,128 GB ?
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..Knight.. 7 yıl yumyjikk
yumyjikk

16 GB, 32 GB ve 64 GB diyor 4.sü kaç gb 8 GB,128 GB ?

Ayılamamanın etkileri diyelim. Dördüncü kapasite yok. Uyarı için teşekkürler.
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