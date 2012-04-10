Kingston, DataTraveler Elite serisi USB 3.0 belleklerine resmiyet kazandırdı

Tüketicilere birbirinden başarılı veri depolama çözümleri sunan Kingston, DataTraveler Elite serisi yeni USB 3.0 belleklerine bugün itibarıyla resmiyet kazandırdı. 69.05 mm uzunluğunda, 21.6 mm genişliğinde ve 11.1 mm kalınlığında kızaklı tasarıma sahip USB bellekler, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor.



DataTraveler serisi USB bellekleri bilgisayarınızın USB 3.0 portuna taktığınızda saniyede 70 MB'a varan okuma ve 30 MB'a varan yazma hızına erişebiliyorsunuz. USB 2.0 portunda ise aldığınız değerler okuma hızı için 30 MB/sn, yazma hızı için 25 MB/sn oluyor. Kingston USB belleklerinin fiyatlarını sırasıyla 37$, 89$ ve 135$ olarak belirlemiş.

http://www.kingston.com/us/usb/personal_business#dte30